伊朗和阿根廷申请加入金砖国家

（德国之声中文网）伊朗外交部发言人6月27日表示，伊朗加入金砖国家将"为双方带来附加值"。金砖国家包括巴西、俄罗斯、印度、中国和南非。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃(Maria Zakharova)在即时通讯软件Telegram上表示，阿根廷也申请加入该集团。她写道，"当白宫在考虑在世界范围内还有什么可以关闭、禁止或破坏的时候，阿根廷和伊朗却申请加入金砖国家。"

阿根廷总统费尔南德斯（Alberto Fernandez）目前正在欧洲访问。他近日重申了希望阿根廷加入金砖国家的愿望。

长期以来，俄罗斯一直在推动与亚洲、南美和中东建立更紧密的关系。最近，俄罗斯加大了这方面的努力，以抵御欧美等国因其入侵乌克兰而实施的制裁。

本周一，乌克兰有28名平民在俄罗斯的袭击中丧生，其中16人死于俄罗斯导弹对乌克兰一座购物中心的袭击。美国和其他西方国家再次承诺将坚定不移地支持乌克兰。

俄罗斯一再否认在自称的"特别军事行动"中以平民为目标。基辅和西方盟友谴责这场战争是无端的侵略行为。

中国外交部发言人赵立坚在6月28日的例行记者会上表示，"作为今年金砖主席国，中方积极支持金砖国家启动扩员进程，拓展"金砖+"合作。"他称，在6月23日举行的金砖国家领导人第十四次会晤上，金砖国家领导人就金砖扩员发出一致声音，支持讨论扩员标准和程序。中方将同金砖伙伴一道，稳步推进扩员进程。

(路透社等）

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