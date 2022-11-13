伊朗"叛逆"前国脚戴伊抵制世界杯

（德国之声中文网）伊朗著名退役球员阿里·戴伊（Ali Daei）表示，已拒绝了国际足联的邀请，不会出席卡塔尔世界杯。他在14日在Instagram上发帖称："在我们大家都心情不好的艰难日子里，我回绝了国际足联的邀请，我更愿意与我的同胞们在一起，我向最近失去亲人的家庭表达我的哀悼和慰问。"

就在今年3月，戴伊还在多哈出席了本届世界杯分组赛的抽签仪式。但现在人们怀疑，这位前国脚和前国家队教练目前根本无法离开伊朗。

两周前还有消息称，戴伊在伊朗被警方逮捕，因为他打算参加一场纪念因戴头巾"不规范"被捕后死于拘押中的年轻女性阿米尼的悼念集会。10月初，戴伊还曾一度被当局没收护照。

阿米尼之死，在伊朗引发了席卷全国的反政府抗议浪潮，并持续至今。戴伊也多次在社交媒体上发声，表达对抗议示威运动的声援和对政府的不满。他也并非足球界批评政府的唯一声音。前国脚卡里米（Ali Karimi）、拉克（Hamed Lak）和现国家队队长阿兹莫恩（Sardar Azmoun）等人也对抗议运动表达了声援。

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传奇偶像

戴伊是伊朗的阿塞拜疆少数族裔，毕业于德黑兰大学冶金专业。他是伊朗史上最成功的足球运动员，1999年曾当选亚洲足球先生，2007年退役。90年代末起，他曾在多个德甲球队效力。在中国他也为老一辈球迷熟知。

多年来他还保持过一项世界记录--国际比赛中进球最多的球员，直到2021年9月这项记录才被C罗打破。53岁的戴伊在Instagram上有1000万粉丝。

戴伊被不少伊朗民众视为偶像，除了精湛球艺，还因为他热心社会公益、敢于公开针砭时弊。他的知名度对他也起到了一定保护作用。2009年伊朗"绿色革命"期间，戴伊也曾支持当时的抗议者。这一年他结束了伊朗国家队教练生涯。

戴伊还支持伊朗女性争取获得进入球场观看男足比赛的权利。今年3月世界报预选赛伊朗对阵黎巴嫩队时，数百名女球迷持票却无法入场，还遭安全力量攻击。戴伊发帖表达了自己的愤懑，他说希望有一天看到伊朗女观众能"安然进入足球场，因为自己心爱的球队获胜而挥洒热泪，而不是因为催泪弹或胡椒喷雾"。

鉴于伊朗国内的人权状况，包括伊朗女权团体在内的人权组织曾呼吁国际足联取消伊朗的本届世界杯参赛资格，但没有得到回应。

全球各地声援伊朗民众抗议 巴黎 世界许多地方的人们都对伊朗的抗议活动表达了团结声援。在法国首都巴黎，示威者周日（10月2日）从共和国广场游行到民族广场，呼喊口号：“打倒伊斯兰共和国”、“打倒独裁者”。

全球各地声援伊朗民众抗议 伊斯坦布尔 在土耳其最大城市伊斯坦布尔，数百人参加了声援集会，其中有不少伊朗裔女性。她们喊出反对伊朗政府的口号，以及此次抗争运动的呼声“女性、生命、自由”。在库尔德居民数量最多的土耳其东南部城市迪亚巴克尔（Diyarbakir）和西海岸城市伊兹米尔（Izmir），也有以女性为主的街头声援活动。

全球各地声援伊朗民众抗议 柏林 约五千人在德国柏林抗议伊朗政府的暴行。人们呼吁国际社会对伊朗民众展示团结，制止对女性的杀害。伊朗在德国流亡社团的一位发言人要求伊朗政府停止流血镇压，实行改革。

全球各地声援伊朗民众抗议 贝鲁特 在中东地区，大批民众对伊朗的抗议运动表达团结和支持。在黎巴嫩首都贝鲁特，妇女们在国立博物馆前集会，要求停止对女性的暴力。

全球各地声援伊朗民众抗议 洛杉矶 在美国，人们也举行了自发集会，表达对伊朗女性的声援。如图在加州洛杉矶的市政厅前，一群示威者者打击一种名叫 Daf 的手鼓奏乐。过去这个周末，在伦敦、东京和马德里都有声援伊朗抗议的示威活动。

全球各地声援伊朗民众抗议 德黑兰沙里夫大学 自示威爆发以来，伊朗许多大学的学生纷纷起来抗议该伊斯兰共和国的领导层及其压制政策。在德黑兰的沙里夫大学，安全力量对学生和教授进行了暴力镇压。有关视频和图片在网络上广为传播。



(综合报道)

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