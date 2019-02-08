 伊朗取消德甲转播 原因：裁判是女性 | 足坛体坛 | DW | 18.02.2019

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足坛体坛

伊朗取消德甲转播 原因：裁判是女性

伊朗电视台因裁判为女性而取消一场例行的德甲实况转播。按照伊朗的审查标准，像足球球衣这样“露肉”太多的装束，女性不能在公众场合穿着。

1. BL. - 18/19 - FC Augsburg vs. FC Bayern Muenchen (picture-alliance/dpa/Wagner)

伊朗电视台没有转播上周五德甲拜仁慕尼黑对奥格斯堡队的比赛

（德国之声中文网）伊朗伊斯兰共和国广播电视台（ IRIB）上周五（2月15日）没有转播德甲拜仁慕尼黑对奥格斯堡队之间的比赛。据德国媒体引述当地报纸报道，该电视台作出这一决定的理由是，这场比赛的裁判毕碧安娜·施泰因豪斯（Bibiana Steinhaus）是一名女性。

电视台称，伊朗实施严格的伊斯兰教法规，不允许电视画面显现女性大面积裸露皮肤，比如妇女穿短球裤是禁止的。

为德广联报道德国赛事的记者阿姆里（Natalie Amiri）发推特写道，"在最后一分钟"，伊朗电视台取消了转播德甲赛况，她问道，"什么原因？当然又是Bibi（施泰因豪斯的昵称）。"

Fußball FC Schalke 04 v 1. FSV Mainz 05 - 1. Bundesliga Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus (Imago/Eibner/Schueler)

2018年，毕碧安娜·施泰因豪斯（Bibiana Steinhaus）被评为德国最佳裁判

在伊朗，如果电视镜头出现女性的衣着暴露过多的皮肤，一般都会被删除。但周五比赛中，施泰因豪斯不间断地出现在画面里，因此删除的难度太大。不过，去年5月的一场施泰因豪斯担任裁判的德甲比赛中，据报道，伊朗电视台在转播时，每当镜头聚焦她时，电视画面都会显示现场观众。

施泰因豪斯今年39岁，是德国男子职业足球领域第一位女性裁判员。2017年9月，她首次为德甲做裁判。2018年，她被评为德国最佳裁判。

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伊朗：生命中不能承受之“纱”

一个名为“我的秘密自由”的脸书主页再次显示了社交网络的力量。伊朗女记者阿琳娜嘉德5月初在这个网页上晒出一张自己摘掉面纱的照片，她的举动很快得到积极地响应，该网页已获得了超过37万个“赞”。 (27.05.2014)  

德国首位女职业裁判斯泰因豪斯

本周，德国足球职业联盟宣布，女裁判斯泰因豪斯（Bibiana Steinhaus）将从下赛季起执法德乙联赛。斯泰豪斯也将成为第一名执法德国男足职业联赛的女裁判。28岁的斯泰因豪斯住在汉诺威，职业是一名警官，从8月份开始，她除了要吹响警笛之外，还要吹好绿茵场上的“法笛”。德国之声中文网报道如下： (24.06.2007)  

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Kind mit Reisekoffer (Foto: picture alliance/dpa/PhotoAlto)

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