伊朗取消德甲转播 原因：裁判是女性

（德国之声中文网）伊朗伊斯兰共和国广播电视台（ IRIB）上周五（2月15日）没有转播德甲拜仁慕尼黑对奥格斯堡队之间的比赛。据德国媒体引述当地报纸报道，该电视台作出这一决定的理由是，这场比赛的裁判毕碧安娜·施泰因豪斯（Bibiana Steinhaus）是一名女性。

电视台称，伊朗实施严格的伊斯兰教法规，不允许电视画面显现女性大面积裸露皮肤，比如妇女穿短球裤是禁止的。

为德广联报道德国赛事的记者阿姆里（Natalie Amiri）发推特写道，"在最后一分钟"，伊朗电视台取消了转播德甲赛况，她问道，"什么原因？当然又是Bibi（施泰因豪斯的昵称）。"

在伊朗，如果电视镜头出现女性的衣着暴露过多的皮肤，一般都会被删除。但周五比赛中，施泰因豪斯不间断地出现在画面里，因此删除的难度太大。不过，去年5月的一场施泰因豪斯担任裁判的德甲比赛中，据报道，伊朗电视台在转播时，每当镜头聚焦她时，电视画面都会显示现场观众。

施泰因豪斯今年39岁，是德国男子职业足球领域第一位女性裁判员。2017年9月，她首次为德甲做裁判。2018年，她被评为德国最佳裁判。