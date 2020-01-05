伊朗：华盛顿“没胆”兑现威胁

（德国之声中文网）据伊通社报道，伊朗最高军事指挥官穆萨维（Abdolrahim Mussawi）对美国是否有胆把威胁变成现实表示怀疑。他说，特朗普对伊朗目标发出威胁只是为了转移世界公众对其"丑恶且不可饶恕的罪行"的注意力。

特朗普在推特上称，美国已经瞄准了伊朗52处目标。如果美国人或者美国设施遭到袭击，美军将袭击这些目标。伊朗外长萨里夫在推特上回应说，"任何瞄准伊朗文化场所的决定都是战争罪行"。

在特朗普对52处伊朗目标发出威胁前，伊朗革命卫队宣布，35处美国及以色列城市特拉维夫的目标在其可打击的范围内。

万人哀悼

此间，伊朗已将开始为被美国打死的将军苏莱曼尼举行为时数日的哀悼活动。伊朗国家电视台播出的画面显示，在西南部的阿瓦兹（Ahwaz），成千上万人身着黑衣走上街头，高呼"让美国去死"的口号。

哭泣的男女老少捶胸顿足，唱着什叶派的送葬哀歌。许多人高举绿、白、红等代表伊朗颜色的旗帜以及苏莱曼尼的画像。

伊通社报道说，伊朗议员在议会会议中为苏莱曼尼举行数分钟默哀，并高呼"美国去死"。据报道，苏莱曼尼和其他5名伊朗伊斯兰革命卫队成员以及伊拉克民兵组织指挥官穆罕迪斯（Abu Mehdi al-Muhandis.)的遗骨已于周日凌晨抵达阿瓦兹机场，并将于周日晚送至德黑兰。

周一，伊朗精神领袖哈梅内伊将在苏莱曼尼的遗体前祈祷。之后，遗体将送往圣地库姆（Ghom)等地。葬礼将于周二在苏莱曼尼的家乡克尔曼（Kerman)举行。

乐然/张筠青（法新社、路透社）