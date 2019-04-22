 伊朗动作频繁 蓬佩奥突访伊拉克 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.05.2019

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时政风云

伊朗动作频繁 蓬佩奥突访伊拉克

在伊朗动作频繁之际，美国国务卿蓬佩奥临时取消和德国总理默克尔见面的行程，拜访伊拉克首都巴格达。他说，他有义务确保该区域的安全。

Iraq | US-Außenminister Pompeo zu Besuch in Bagdad (picture-alliance/dpa/AP Photo/M. Ngan)

美国国务卿蓬佩奥说，作为国务卿，他有责任确保为他工作的人的安全

(德国之声中文网) 美国国务卿蓬佩奥在周二拜访伊拉克之前，没有事先对外宣布消息。他与伊拉克首相及其他高层官员见了面，表达因为最近伊朗动作频频，美国对伊拉克主权抱持担忧。

原本，蓬佩奥正在前往德国的路上，准备与德国总理默克尔以及外长马斯见面，但是突然之间美国国务院以「重大事件」为由取消了预定行程，且没有公开他更改行程之后要去拜访哪个国家。

随后，蓬佩奥告诉记者:「我想要到巴格达跟领导阶层谈话，跟他们确认我们会稳定的支持他们，确保伊拉克是一个独立的主权国家。」

法新社报导，蓬佩奥在会谈过后说，巴格达承诺将保护美国利益。蓬佩奥在与该国总统萨莱赫(Barham Saleh)和总理迈赫迪(Adel Abdul-Mahdi)见面之前说:「他们都向我们保证，他们了解这是他们的责任。」蓬佩奥说，他之所以会花四个小时拜访伊拉克，是因为伊朗「动作频频」，而发动攻击的威胁「十分明显」。

蓬佩奥说:「这些是非常即刻的攻击...我们希望让他们(伊拉克)知道，我们已经看见威胁升高，给他们一点背景资讯，以确保他们尽他们所能，为我们的队伍提供保护。」

Iraq | US-Außenminister Pompeo zu Besuch in Bagdad (Getty Images/AFP/M. Ngan)

蓬佩奥在与伊拉克总统和总理迈赫迪见面之前说，伊拉克了解他们的责任。

去年，美国总统特朗普退出伊朗核协议之后，对伊朗实施「最大压力」政策，重启对伊朗的制裁。

美国国安顾问博尔顿说，两天前，有鉴于伊朗政权制造的「可信威胁」，美国派遣亚伯拉罕·林肯号航空母舰(USS Abraham Lincoln)、其打击群、以及轰炸机群前往该区域镇守。

蓬佩奥说，不论是伊朗还是伊朗的代理人，凡是对美国的伊拉克驻军形成威胁者，美国都有责任要做出反应。「作为国务卿，我有责任确保为我工作的人员在世界各地、每时每刻都安全。」

他说:「因此，在任何时刻我们接到引发忧虑的报告时，我们会竭尽全力，确保正在规划中或是酝酿中的攻击不会发生，也确保我们采取了正确的安全阵式。」

罗法/杨威廉(美联社、法新社、路透社、德新社)

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