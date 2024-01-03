 伊朗前指挥官忌日传爆炸 逾百人丧生 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.01.2024

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

伊朗前指挥官忌日传爆炸 逾百人丧生

伊朗国家电视台称，在伊朗已故最高指挥官苏莱曼尼的逝世纪念日之际，已有100多人在其墓地附近的爆炸中丧生。被支持者视为偶像的苏莱曼尼，2020年在美国无人机对伊拉克的袭击中丧失。

爆炸发生时，数百人正齐聚纪念苏莱曼尼的忌日

爆炸发生时，数百人正齐聚纪念苏莱曼尼的忌日

（德国之声中文网）据伊朗国家电视台报道，周三（1月3日）是已故伊朗指挥官苏莱曼尼（Qassem Soleimani）的忌日，在他的墓地附近传出爆炸声后，至少已有103人死亡。伊朗政府谴责这起"恐怖袭击"，但没有指明袭击者是谁。

爆炸地点位于伊朗南部克尔曼省的萨赫卜扎曼清真寺附近，该地点也是苏莱曼尼的埋葬之处。在事件发生后的数小时内，官方公布的死亡人数不断上升，除此之外据报还有180多人受伤。

伊朗SNN新闻社报道称，爆炸当下有数百人聚集在苏莱曼尼的坟墓，纪念这名于2020年在巴格达机场遭美方无人机袭击身亡的前指挥官。

伊朗塔斯尼姆（Tasnim）通讯社援引知情人士的话指出，有两个装有炸弹的袋子似乎是被遥控引爆的。克尔曼省副省长贾拉利（Rahman Jalali）告诉国家电视台，爆炸是「恐怖袭击」，但他并未进一步说明可能的作案者。

生前极具影响力

作为圣城军指挥官，苏莱曼尼是伊朗革命卫队对外行动的负责人，被伊朗神权政治支持者视为偶像。 2020年他的葬礼上了发生踩踏事件，至少56人死亡、数百人受伤。

苏莱曼尼之死令伊朗支持者为之悲痛

苏莱曼尼之死令伊朗支持者为之悲痛

2000年代初期，苏莱曼尼帮助伊拉克武装分子使用炸弹，造成美军伤亡。这提高了他在伊朗的声望和形象，但也令他成为美国的攻击目标。

苏莱曼尼后来成为一位相当有影响力的战地指挥官，同时拥有极大的政治权力。在华盛顿于2018年退出与德黑兰签署的核协议后，双方紧张局势不断升级，苏莱曼尼随后在特朗普政府发动的无人机袭击中身亡。

伊朗将军苏莱曼尼追悼会万人空巷

（路透社、法新社、美联社）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Kriegsschiff Alborz

事态升级：伊朗战舰抵达红海 02.01.2024

过去一段时间以来，以美国为首的海上联军一直在红海担当警戒，以防也门胡塞叛军对来往商船实施袭击，而随着伊朗军舰驶入红海，当地紧张局势正在进一步加剧。

People gather near a damaged site following an explosion at the Beirut suburb of Dahiyeh, Lebanon January 2, 2024. REUTERS/Ahmad Al Kerdi BEST QUALITY AVAILABLE

哈马斯高层黎巴嫩遇爆炸身亡 以色列称未参与 03.01.2024

激进伊斯兰组织哈马斯的主要成员阿尔阿鲁里在黎巴嫩首都贝鲁特的一场爆炸中丧生。被视为哈马斯二号人物的他据传早已被以色列锁定，但以色列官员否认以方与该行动有关。

A picture taken during an organised tour by Yemen's Huthi rebels on November 22, 2023 shows the Galaxy Leader cargo ship, seized by Huthi fighters two days earlier, at a port on the Red Sea in Yemen's province of Hodeida. The Bahamas-flagged, British-owned Galaxy Leader, operated by a Japanese firm but having links to an Israeli businessman, was headed from Turkey to India when it was seized and re-routed to Hodeida November 19, according to maritime security company Ambrey. The Huthis said the capture was in retaliation for Israel's war against Hamas, sparked by the October 7 attack by the Palestinian militants who killed 1,200 people and took around 240 hostages, according to Israeli officials. (Photo by AFP)

美国牵头，德国是否加入红海"护航联盟"？ 31.12.2023

由美国和其他国家发起的"繁荣守护者"行动（Operation Prosperity Guardian）旨在阻止也门胡塞叛军领导的红海航运袭击。德国是否也会参与？

媒体看中国

房地产危机成为当前中国经济的最大隐患。

德语媒体：中国式发展模式风光不再

2022年12月初，中国政府叫停历时三年的"清零政策"时，企业界和经济学家们一度曾满怀信心地认为中国经济会快速复苏。然而，事与愿违，过去的一年里，转机并未出现，而2024年的前景也不容乐观。