伊朗前指挥官忌日传爆炸 逾百人丧生

（德国之声中文网）据伊朗国家电视台报道，周三（1月3日）是已故伊朗指挥官苏莱曼尼（Qassem Soleimani）的忌日，在他的墓地附近传出爆炸声后，至少已有103人死亡。伊朗政府谴责这起"恐怖袭击"，但没有指明袭击者是谁。

爆炸地点位于伊朗南部克尔曼省的萨赫卜扎曼清真寺附近，该地点也是苏莱曼尼的埋葬之处。在事件发生后的数小时内，官方公布的死亡人数不断上升，除此之外据报还有180多人受伤。

伊朗SNN新闻社报道称，爆炸当下有数百人聚集在苏莱曼尼的坟墓，纪念这名于2020年在巴格达机场遭美方无人机袭击身亡的前指挥官。

伊朗塔斯尼姆（Tasnim）通讯社援引知情人士的话指出，有两个装有炸弹的袋子似乎是被遥控引爆的。克尔曼省副省长贾拉利（Rahman Jalali）告诉国家电视台，爆炸是「恐怖袭击」，但他并未进一步说明可能的作案者。

生前极具影响力

作为圣城军指挥官，苏莱曼尼是伊朗革命卫队对外行动的负责人，被伊朗神权政治支持者视为偶像。 2020年他的葬礼上了发生踩踏事件，至少56人死亡、数百人受伤。

苏莱曼尼之死令伊朗支持者为之悲痛

2000年代初期，苏莱曼尼帮助伊拉克武装分子使用炸弹，造成美军伤亡。这提高了他在伊朗的声望和形象，但也令他成为美国的攻击目标。

苏莱曼尼后来成为一位相当有影响力的战地指挥官，同时拥有极大的政治权力。在华盛顿于2018年退出与德黑兰签署的核协议后，双方紧张局势不断升级，苏莱曼尼随后在特朗普政府发动的无人机袭击中身亡。

伊朗将军苏莱曼尼追悼会万人空巷

（路透社、法新社、美联社）

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