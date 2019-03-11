伊朗人权律师被判多年监禁及148记鞭刑

（德国之声中文网）这一消息是索托德（Nasrin Sotoudeh）的丈夫本周透露给外界的。索托德于去年6月被捕，她的律师告之，对其的指控是从事间谍罪以及侮辱伊朗的最高领袖。被捕前，作为律师的索托德一直在代理伊朗反对派活动人士。

2010年索托德就曾因"从事宣传以及阴谋活动危害国家安全"而被逮捕，法庭判其6年有期徒刑。服刑一半之后，索托德出狱。

2012年，欧洲议会向索托德颁发了萨哈罗夫人权奖。

据伊朗伊斯兰共和国新闻通讯社的报道，该国革命法庭法官莫其赛赫（ Mohammad Moqiseh）周一表示，索托德因聚众危害国家安全罪等被判5年。

据法新社周二（3月12日）报道，索托德还因为另外一起案件的七项罪名共获33年刑期。索托德的丈夫哈丹（Reza Khandan）对法新社说，索托德在这起案件中只须服33年中最长的刑期--也就是10年。这样一来，索托德实际需要服刑总数达到15年。

索托德的丈夫哈丹也在其脸书上写道，妻子共获38年刑期以及鞭刑148次。这一量刑即便在以残酷镇压著称的伊朗也是少见的重判。伊朗是有死刑的国家。

几天前，伊斯兰强腕人物、哈梅内伊的亲信莱斯（Ebrahim Raisi）上任伊朗司法部长。这一人事变动被普遍诠释为温和派的鲁哈尼总统正在逐渐丧失政治影响力。

伊朗因侵害人权常常受到国际社会的谴责。周一该国告知，伊朗政府上周同意联合国人权事务副高级专员吉尔摩（Kate Gilmore）前往该国进行"技术考察"。联合国已证实这次行程，如果成行，它将是多年来联合国人权调查员首次得到入境伊朗的许可。

周一，联合国伊朗人权事务调查员雷曼（Javaid Rehman）已将索托德一案提上设在日内瓦的人权理事会议程。他称，据信索特德涉及因其职业被指控有罪，将面临长年刑期。雷曼指出，侮辱罪、抓捕、起诉、虐待这一对付人权活动者、律师以及劳工权益者的模式令人担忧，它显示伊朗的国家权力正在起着越来越坏的作用。

李鱼/苗子（路透社、法新社）