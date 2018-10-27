伊朗之后 美国下一个制裁目标是中国?

(德国之声中文网) 世贸组织前总干事拉米(Pascal Lamy)在本周于巴黎召开的一次国际投资会议上指出，欧盟方面必须为美中贸易战进一步恶化做好准备。这位法国籍政治人物说，面对美国即将恢复的对伊朗制裁，许多欧洲企业在权衡利弊之后，不得不撤出伊朗市场；相似的美国"长臂管辖"策略也有可能日后针对中国，欧盟各成员国政府必须要做好思想准备。"如果美国决定更进一步，不仅仅用贸易手段来打击中国，而是像现在针对伊朗那样动用制裁措施，那么我们欧洲就会遇到大麻烦。"

今年5月，特朗普宣布美国退出2015年达成的伊朗核协议，重启制裁措施，从而迫使德黑兰方面在核问题上作出更多让步。尽管欧盟方面表示，将坚持与伊朗的核协议，并宣布会出台措施来帮助在伊朗经营的欧洲企业规避美国制裁，但是许多原本忙于抢占伊朗市场的欧洲企业仍然纷纷撤离伊朗，他们担心如果继续与伊朗方面交易会招致美国的惩罚，影响其在美国市场的经营。

如果白宫方面也对中国方面采取类似的制裁，欧洲企业将受到更大的冲击。欧洲企业大多是在2015年伊核协议达成、国际制裁解除之后才纷纷抢滩登陆伊朗市场，迄今不过短短数年时间，投资规模相对有限。而欧洲与中国之间的贸易规模则要大得多。根据欧盟委员会的数据，中国目前是欧盟的第二大贸易伙伴，规模达5730亿欧元，仅次于美国(6310亿欧元)。欧美、欧中贸易额相加，占到欧盟外贸总额的1/3。如果美国强迫欧洲企业在对华贸易、对美贸易之间"二选一"，将令欧洲经济难以承受。

美国会否强迫欧洲企业吞"毒丸"?

目前，美国的这种强迫"二选一"的做法，暂时还仅限于国家层面，即美国与加拿大、墨西哥最新签署的北美自贸协定中的"毒丸"条款。该条款规定，如果任何一个协定签字国与一个"非市场经济国家"也签署了贸易条约，剩余的其他签字国就可以在六个月内退出协定、另立新约，也就是将与"非市场经济国家"签订条约的国家排除出既有的自贸协定。外界普遍认为，此处的"非市场经济国家"特指中国。

就在10月初，美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)在接受路透社采访时表示， "毒丸"条款有可能会被复制到将来美国与其他贸易伙伴的自由贸易协定中。根据罗斯的这一说法，正在谈判中的美欧自贸协定，将会在欧盟与中国达成自贸条约时自动终止，从而阻止欧盟与北京更为紧密的贸易合作。罗斯表示，该条款是"一项堵住贸易协定中漏洞的举措"，这些漏洞造成中国的贸易、掠夺知识产权和行业补贴行为"合法化"。他希望以此加大对中国施压，要求中方做出重大经济政策变革。

有消息称，美国在与日本谈判新的贸易条约时，也试图加入"毒丸"条款。分析人士认为，华盛顿希望用这样的手段迫使其盟友在美国和中国之间做出选择。

欧洲能否反制美国？

2017年，中国资本在欧洲入境交易中的比例已经达到了创纪录的20%，美中互相加征关税，也在一定程度上助推中欧贸易的增长。

在本周的国际投资会议上，拉米呼吁欧洲各界高度关注下周正式恢复的美国对伊朗制裁，从而为今后可能出现的美国对华制裁做准备。他还建议欧洲方面在既有的法律框架下加强对美国"长臂管辖"的反制手段，其中包括禁止配合白宫实施"长臂管辖"的美国金融机构在欧盟运作、在跨境贸易中改用欧元规避美国监管等。

文山/李鱼/(路透社等)