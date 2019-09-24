伊朗：中石油撤出伊朗天然气项目

（德国之声中文网）伊朗石油部新闻通訊社(SHANA)引述石油部长赞格内（Bijan Zanganeh)报道，中石油已撤出了开发南帕尔斯天然气田（South Pars Field）的项目。赞加内没有透露中石油撤出的原因，仅表示伊朗国营的波斯石油公司(Petropars)将接手整个项目。

另据半官方的伊朗塔斯尼姆通讯社(Tasnim news agency)报道，伊朗外交部长扎里夫(Mohanmmad Javad)向一个议会委员会表示，由于美国的极限施压政策，伊朗在外国投资方面面临许多问题。但他称，"我们能解决这些问题。"

北方-南帕斯天然气田是目前已知的全球第一大气田，跨伊朗和卡塔尔两国，总面积大约9700平方公里，其中北部3700平方公里位于伊朗水域内，被称为南帕斯气田；其余南部6000平方公里位于卡塔尔水域内，被称为北方气田。

据国际能源署（IEA）统计：北方-南帕尔斯气田的天然气资源量总储量达到51万亿立方米，凝析油资源量达到500亿桶；可采天然气储量达到34.2万亿立方米，可采凝析油储量160亿桶。除了储量丰富外，北方-南帕尔斯气田开采成本低廉，对石油公司具有巨大的吸引力。

中石油在伊朗的15年

中石油从2004年以来一直在伊朗地区运营石油、天然气和油田业务，并于2006年得到了在南帕尔斯提供海上测井和其他服务的许可，合同为期3年。2009年，中石油与伊朗石油部签署合同，成为南帕斯第11阶段开发的作业者。不过，由于国际对伊朗的制裁压力不断增加，中石油在当地作业进展缓慢。2012年，伊朗方面取消了中石油在当地的项目。

在伊朗2015年7月与美国、中国、俄罗斯、英国、德国和法国就限制伊朗发展核武器及伊朗的制裁达成协议以及奥巴马政府次年1月解除对伊朗的经济制裁后，2017年7月，法国道达尔（Total）与中石油集团及伊朗波斯石油公司签署协议，合作进行南帕尔斯天然气田第11阶段的开发。项目价值其中道达尔占股50.1%，中石油占股30%，波斯石油公司占股19.9%。

然而，不到一年之后，美国总统特朗普于2018年5月宣布退出《伊朗核协议》。三个月后，道达尔便退出南帕尔斯气田项目，中石油接手道达尔的股权，成为该项目主要投资者。

2018年11月，美国宣布对进口伊朗石油的国家进行制裁，但中国、印度、日本、韩国、台湾、土耳其、意大利和希腊从伊朗进口石油得到豁免，有效期至2019年5月2日截止。据路透社报道，这项豁免期满之际，中石化和中石油已暂停购买伊朗石油。

2019年5月8日，伊朗总统鲁哈尼宣布将停止履行伊核协议部分承诺。美国继而加大制裁力度。

2019年9月，美国宣布对5名中国公民以及6家中国实体进行制裁，理由是他们故意从伊朗转移石油，违反了华盛顿对伊朗制裁的禁令。6家被制裁的中国实体是中远海运（大连）有限公司、大连中远海运油运船员船舶管理有限公司、中和石油有限公司、昆仑航运有限公司，昆仑控股有限公司和飞马88有限公司。

今年9月14日，沙特石油设施遭到袭击。尽管伊朗否认与袭击事件有关联，但美国等国齐声谴责是伊朗所为。这一袭击事件造成中东局势更加不安，并引起可能导致战争的担忧。

2018年12月，路透社曾援引中石油内部人士的话称，该公司已暂停投资南帕尔斯天然气开发项目。如今，尽管中石油仍未官方宣布撤出伊朗南帕尔斯天然气田开发项目，但美国国务院发言人奥塔古斯（Morgan Ortagus)已在周日发布的一条推文中对伊朗石油部长有关中石油撤出伊朗天然气项目的表态做出了评价。

她写道："一家中国公司以及其它100多家公司已做出明智决定，停止与伊朗开展业务。 让你们的资产遭到美国制裁是不值得的。"