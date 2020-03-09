伊朗专家:政府不作为或导致350万人死于新冠病毒

（德国之声中文网）德黑兰谢里夫大学的科学家们已经模拟出了多个在伊朗可能出现的新冠病毒疫情 发展模型。从这些模型中看，最好的结果是，如果德黑兰政府把所有的疫区都隔离起来，如果所有的民众都遵守防疫规定，如果医疗物资和人员不出现短缺，伊朗将在大约一周后出现拐点，但届时也将已经出现1.2万例死亡病例。

但是这种预想出来的最好结果并不现实，政府没有采取隔离措施，民众也完全无视防疫指示，由于美国的制裁以及长期管理不当，医疗资源短缺现象明显。

墓地面积在扩大

基于这些判断，德黑兰的专家们预测，伊朗大概需要等到5月底才会出现拐点，到那个时候死亡病例将上升至350万。

从伊朗官方公布的数据就已经看出伊朗国内的局势有多么得严峻。目前确诊病例超过16000人，死亡病例988例（截止3月17日）。

目前伊朗是新冠病毒感染死亡人数第三高的国家。实际的死亡数很可能高于官方公布的数字。世卫组织今天表示，实际的死亡人数可能是官方数字的5倍。

2月18日库姆出现伊朗国内第一例死亡病例。现在库姆城官方已经扩建了很多墓地。3月12日《华盛顿邮报》刊登了一些卫星照片，从这些照片上可以看出来，库姆城郊一座墓地在短时间之内面积迅速扩大。

但正是在这座城市，很多宗教狂热者无视局势的严重性。在犹豫了数周之后，当地官方终于关闭了法蒂玛圣陵。这座陵墓被视为伊朗最神圣的圣地之一，每年有大量什叶派穆斯林前去朝圣。本周一晚间一群信徒冲破封锁，涌入什叶派的这处圣地一起做祷告。

无视禁令的信徒

"对德黑兰实行隔离不现实"

德黑兰政府无法撼动宗教势力的阻力，无法在库姆建立隔离所。除此之外，德黑兰政府的管理也是一团糟。上周日，伊朗最高宗教领袖哈梅内伊命令军队跟随鲁哈尼政府的指示抗击疫情。而这道命令发布两天前，哈梅内伊自己宣布接管防疫的指挥工作。那么到底是谁管理负责防疫工作呢？

十天之内伊朗武装部队总参谋长巴盖里可能会成为防疫总指挥。有传闻说，德黑兰要发布首都禁足令。但是上周日总统鲁哈尼说，是否实行隔离措施以及其它重要的防疫措施都由政府危机应对小组来做决定，而不是政府之外的机构人员来决定。直到现在鲁哈尼仍拒绝把伊朗调至危机管理模式，或者至少对首都德黑兰采取隔离措施。

德黑兰市长 皮鲁兹·哈纳基承认："我们根本没有能力也没有余力在德黑兰实行隔离措施。隔离之后我们无法保证市民的基本供应。制裁也是其中的一个原因。"

制裁令医疗物资进口变得更困难

伊朗政府超过50年来，首次向国际货币基金组织申请贷款。他们请求获得50亿美元的贷款用于应对新冠病毒疫情。就算德黑兰政府能拿到这笔贷款，也无法用这笔钱去购置防疫物资，因为美国对伊朗的制裁会阻碍伊朗购买物资过程中必须使用的金融转账。