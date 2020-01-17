 伊朗与中国谈25年战略协议 德黑兰:非秘密 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.07.2020

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伊朗与中国谈25年战略协议 德黑兰:非秘密

伊朗最高领导人哈梅内伊 (Ayatollah Ali Khamenei)公开表态支持与中国建立双边战略伙伴关系。在伊朗的原油出口受到美国制裁的严重限制下，伊朗原油出口的大市场中国变成更重要的合作伙伴。

Iran Teheran Chinesischer Staatspräsident Xi Jinping (picture alliance/ZUMA Press/R. Aimin)

伊朗外交部长扎里夫(Mohammad Javad Zarif)说，2016年1月中国国家主席习近平访问德黑兰时，双边已有就25年战略协议进行讨论。

(德国之声中文网) 伊朗外交部长扎里夫(Mohammad Javad Zarif)周日 (7月5日)在议会的会议上表示，伊朗一直在就一项为期25年的协议与中国谈判，一旦达成协议，就会宣布有关条款。

他说:「带着信心和信念，我们正在与中国就一项为期25年的战略协议进行谈判。」

他坚称，关于未来的中国的各项交易「没有什么秘密」。他说，当协议达成时将通知全国。

前总统艾哈迈迪内贾德 (Mahmoud Ahmadinejad)上个月谴责现在的政府与中国进行的秘密谈判，这也让伊中协议一直是伊朗社交媒体上的热门话题。

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保守派主导的伊朗议会

伊朗自5月底开始的新一届议会由保守派和极端保守派主导。这是开议以来扎里夫首次发表讲话，却被议员嘲笑是与世界大国针对2015年核协议进行谈判的关键人物。

2015年的核协议曾让这个伊斯兰共和国以限制核武计划换得部份国际制裁赦免，但伊朗保守派坚决反对这一多边协议，认为美国永远无法被信任。美国最后在2018年单方面退出协议，重新预告对伊朗实施强烈制裁。

邹宗翰/杨威廉 (法新社)

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