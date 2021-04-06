伊朗与世界大国就重启核协议进行「建设性」会谈

(德国之声中文网) 伊朗和世界大国周二进行了他们所称「建设性」的会谈，并同意成立工作小组，讨论华盛顿可能解除的制裁和德黑兰可能遵守的核限制，他们试图恢复2015年伊朗核协议。

路透社报导，与会欧洲各国开始在维也纳的伊朗和美国官员之间协调，试图让两国重新遵守该协议。该协议解除了对伊朗的制裁，以换取伊朗遏止其核计划。美国前总统特朗普(Donald Trump)于2018年退出该核协议，促使伊朗逾越该协议对伊朗的核计划的限制。不过，德黑兰否认这一野心。

包括伊朗丶英国丶中国丶法国丶德国和俄罗斯等原协议其馀各方，周二在一个由欧盟主持的联合委员会小组中举行会议，仅美国没有参加。虽然华盛顿和德黑兰都没有说他们期望从会谈中取得任何快速突破，但两国和欧盟都以积极的措辞描述了这次会议的交流。

法新社报导，美国总统拜登（Joe Biden）表示，他准备扭转特朗普任内退出2015年核协议的决定; 伊朗政府发言人拉比伊（Ali Rabiei）重申，一旦特朗普政府期间实施的所有制裁被取消，伊朗也准备扭转其先前采取的步骤。伊朗1月证实，它正在将铀浓缩到20%的纯度，远远超过伊朗核协议规定的门槛。

「建设性的联合委员会会议。在核实行和制裁的解除方面，两个专家级小组的联合外交进程是一致的，也是有野心的。」欧盟首席协调员莫拉（Enrique Mora）在推特上说，他将在维也纳加强与美国在内的所有相关方的单独接触。

他还补充：「我们的明确目标是恢复到全面丶有效地执行该协议。」

两个专家级小组的任务是将美国可解除的制裁清单与伊朗应该履行的核义务汇集起来，并在联合委员会将再次召开会议的周五汇报。

伊朗首席核谈判代表阿拉格希（Abbas Araqchi）告诉伊朗国家电视台：「在维也纳的会谈是建设性的......我们的下一次会议将在周五举行。」

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）在华盛顿对记者说：「这是值得欢迎的一步丶是建设性的一步丶是潜在的有用的一步。」不过，他重申了美国方面预期间接会谈将是「艰难的」。

欧盟发言人马斯拉里（Nabila Massrali）也警告说，未来将有一个「複杂的过程」，现在预测结果为之过早。她说这需要 「共同努力」，看看 「哪些制裁可以解除丶如何解决核问题」。

中东局势可望缓解？

路透社指，核问题的解决有助于缓解中东地区的紧张局势，特别是伊朗和以色列之间的紧张局势，以及与沙特阿拉伯等美国的逊尼派（Sunni ）阿拉伯盟友的紧张局势，这些盟友忧心什叶派（Shi'ite）的伊朗获得核武器的可能性。

阿拉伯卫星电视台（Al Arabiya TV）援引未透露姓名的消息来源报道，一艘伊朗货船在红海遭到袭击可能是这种紧张关系的一个迹象; 半官方的伊朗塔斯尼姆通讯社(Tasnim)说，这艘船是被一枚吸附式地雷击中的。

该电视台援引消息人士的话说，这艘船在非洲厄立特里亚（Eritrea）附近遭到袭击，该船隶属于伊朗革命卫队（Iran's Revolutionary Guards），但没有提供证据支持这一说法。

几位美国官员在匿名的情况下告诉路透社，美国没有进行这种攻击。

李玟仪/杨威廉 (路透社丶法新社)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。