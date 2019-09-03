伊朗不再对核研究设限

（德国之声中文网）伊朗总统鲁哈尼在一次电视讲话中表示，该国原子能机构应"立即"在研发领域采取所有必要措施，不再履行"在相关领域的所有责任"。

不过，鲁哈尼对仍有意拯救核协议的欧洲人说，作为协议伙伴，欧洲方面还有两个月时间，以符合协议的方式，履行相关核交易；鲁哈尼强调，如果出现这一情况，作为交换，伊朗也将重新遵守核协议。

伊朗总统鲁哈尼

鲁哈尼总统解释采取这一措施的理由时表示，法国新近意在拯救核协议的外交努力未能获得伊方所希望的结果。与此相关，他提到了美国伊朗事务特使胡克（Brian Hook）。胡克日前表态排除了对伊制裁中会有任何例外的可能性。

此外，伊朗还坚持将欧洲人提供巨额财政资助、帮助伊朗经济纾困作为继续谈判的条件。据伊斯纳通讯社报道，该国副外长阿拉格齐（Abbas Araghchi）称，在新近的巴黎会谈中，欧洲方面曾提出可向伊朗方面提供最高150亿美元的贷款。

逐步退出核协议是德黑兰领导人对美国总统去年5月宣布退出该协议作出的反应。今年7月初，伊朗已生产出数量高出允许额度的低浓缩铀。此后不久，伊朗又突破了核协议规定的不得超过3.67%浓缩铀生产丰度的限制。

美国新措施

此间，华盛顿进一步强化对伊朗制裁。美国财政部颁布了对一个所谓的伊朗船运石油"网络"的新制裁措施。美方称，该网络由伊朗革命卫队精锐部队"圣城旅"掌控，迄今已向叙利亚阿萨德政权输送了数百万桶石油。

美伊冲突加大了人们对海湾爆发新战争的忧虑。真主党民兵和以色列军方相互之间的火箭攻击则额外激化了地区局势。华盛顿认为，新近的紧张局势升级是伊朗在中东地区盟友所扮演的破坏局势稳定角色的"又一例子"。

以色列忧虑

以色列政府宣布，内塔尼亚胡总理本周四访问伦敦。以总理办公室称，内塔尼亚胡总理将和英国首相约翰逊讨论中东地区局势，并就如何能"制约伊朗的恐怖和侵略"交换意见。此外，内塔尼亚胡总理还将与美国国防部长埃斯帕（Mark Esper）讨论"以色列的安全需求"。

凝炼/苗子（德新社、路透社）