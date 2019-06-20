伊朗：不与恐吓者对话

（德国之声中文网）科威特驻联合国大使奥泰比(Mansur al-Otaibi)在纽约举行的联合国安理会特别会议结束后表示，必须采取措施避免伊朗冲突升级，以缓解紧张局势。 科威特目前是联合国最强大机构安理会的非常任理事国。 安理会15个成员国在一份声明中谴责了最近对海湾地区油轮的袭击，并认为这是对全球能源供应、和平与安全的威胁。 据来自外交界的消息称，美国在会议上试图通过发表声明将袭击油轮事件定性为"国家行为"，但是未能如愿。

上周伊朗击落美国侦察无人机之后，美国便呼吁联合国安理会召开会议。美国总统特朗普也曾考虑对伊朗采取报复性军事打击行动，但是特朗普之后表示，他在最后一刻临时取消了军事袭击令。周一，特朗​​普宣布对伊朗实施新的经济制裁，其矛头直指伊朗精神领袖·哈梅内伊。特朗普表示，将以此切断哈梅内伊及其追随者获取金融资源和财政支持的渠道。

随后伊朗再次拒绝与美国的谈判。 伊朗驻联合国大使拉万基（Majid Tacht Rawanchi）在纽约说:"任何人都无法与威胁、恐吓你的人展开对话。"他称与华盛顿对话目前没有合适的"氛围"。拉万基还要求美国停止"经济战争和针对伊朗人民的恐怖主义"。同时他呼吁美国结束其"军事冒险的欲望"。他强调，美国必须缓解危险局势，撤离其舰队。

建立反伊朗世界联盟？

鉴于与伊朗之间的紧张局势，美国加强了其在海湾地区的军事部署。近日，美国政府宣布建立针对伊朗的全球联盟，并通过新的制裁迫使伊斯兰共和国领导人回到谈判桌旁。伊朗大使谴责美国最近对其国家实施新的制裁。

在安理会会议上，美国提供了有关五月和六月油轮多次遭袭击的信息。美国驻联合国副大使科恩（Jonathan Cohen）认为，伊朗应该对这些袭击事件负责。科恩说， 根据美国所掌握的线索，在六月中旬发生的2艘油轮遭袭事件中， 伊朗海岸警卫队曾在黏附水雷发生爆炸前靠近失事船只。

他说，当其中一个爆炸物没有发生爆炸后，一艘船只快速靠近油轮放置黏附水雷的地方。 科恩说，"值得注意的是，该船只确切地知道在哪里寻找未爆炸的水雷。"如果不是熟悉情况的话，没有人会这样去靠近一个不详爆炸物。

上周美国无人机被伊朗击落后，科恩曾表示，美国无人机从未进入过伊朗领空。德黑兰的不同的说法是"错误的"。但是伊朗驻联合国大使拉万基则强调，美国无人机被击落是因为它闯入伊朗领空，拉万基还表示有雷达图像作为证据。

李京慧/达扬 (美联社、德新社、路透社、法新社)