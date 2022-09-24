伊朗一议员称摘下头巾的妇女等同于“妓女”

（德国之声中文网）伊朗议员马哈茂德·纳巴维安（Mahmoud Nabavian）周二（9月27日）称，所有摘下头巾抗议阿米尼之死的女性都是“暴徒”和“妓女”。

今年9月，22岁的伊朗姑娘阿米尼（Mahsa Amini）因为穿着被认为不合适的衣服，被德黑兰所谓的“道德警察”逮捕并带到警察局，在那里她陷入了昏迷。三天后，她在一家医院去世。她的死亡引发了广泛的愤怒，在伊朗数十个城市引发反政府抗议集会。很多参与抗议的女性在公共场合烧掉头巾并剪短自己的头发。

纳巴维安认为德黑兰政府应该对持续不断的抗议活动采取强硬态度。他认为，摘下头巾或者脱下穆斯林罩袍就等同于在公共场合赤身裸体。

伊朗国家媒体也将抗议者称作“伪君子、暴徒和叛乱分子”。

抗议席卷伊朗全国

周二，伊朗防暴警察和安全部队在数十个城市与示威者发生冲突，抗议活动没有缓和的迹象。

伊朗半官方通讯社法尔斯通讯社报道称，抗议阿米尼之死的示威活动爆发以来，已经有大约60人在抗议活动中死亡。不过位于奥斯陆的伊朗人权组织则认为在镇压中死亡的抗议者数量远远多于60人。

伊朗官方周一称，已经逮捕了1200多人，其中包括活动人士、律师、记者以及抗议者。

一位长期与伊朗极端保守势力结盟的什叶派神职人员敦促当局采取柔和的路线。宗教领袖大阿亚图拉哈梅达尼（Grand Ayatollah Hossein Noori Hamedani）说：“领导人必须倾听人民的要求，解决他们的问题，并对他们的权利表现出敏感性。”

来自全球各地的声援

欧洲、美国以及中东部分地区也都掀起了声援抗议活动。

联合国人权委员会发言人拉维纳·沙姆达萨尼（Ravina Shamdasani）呼吁伊朗神职统治者“充分尊重人民言论、和平集会和结社自由的权利”。

上周，美国宣布对伊朗的道德警察实施制裁。

德国政府发言人表示，德国外交部已经召见了伊朗驻德大使。发言人强调，所有的反应方案将在欧盟层面迅速得到讨论。欧盟正在考虑采取新的制裁。

德黑兰政府驳斥了欧盟的批评，认为这是对伊朗内部事务的干涉，是对“暴乱者的支持”。

阿米尼之死掀起伊朗抗议浪潮

(法新社, 美联社, 德新社, 路透社)

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