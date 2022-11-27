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横跨欧亚大陆，土耳其最大城市，亦是该国的经济、文化和历史中心。
历史悠久的老城区已经被列为UNESCO世界文化遗产。
泽伊内普·格迪兹奥卢是土耳其当代知名的女作曲家。请听她为管弦乐队创作的杜拉克，由伊斯坦布尔大学国家音乐学院交响乐团演奏。
乌尔维·塞马尔·埃金（Ulvi Cemal Erkin） 是土耳其交响音乐先锋团体的成员，擅长以西方交响乐风格使用土耳其民间音乐和情调元素。请听他创作的小提琴和乐队协奏曲，由伊斯坦布尔大学国家音乐学院交响乐团演奏。
土耳其伊斯坦堡市鬧市購物街13日發生爆炸案，死傷人數上升至6人身亡、81人受傷。對於這起該國近年來最嚴重炸彈事件，土耳其總統定調為「襲擊」，副總統則稱疑是「恐怖襲擊」，兇嫌可能是一名女子。
俄军又对乌克兰发起一轮大规模导弹袭击。乌方称，俄军至少向乌克兰境内发射了50枚导弹。在俄罗斯新一波导弹袭击后，基辅等地的人们面临断水、断电。与此同时，在俄罗斯方面停止执行乌克兰粮食出口协议后，仍有12艘运粮船离开了乌克兰港口，驶往伊斯坦布尔方向。
伊斯坦布尔是少数几个仍拥有通往俄罗斯直飞航班的欧洲城市之一，许多俄罗斯人购买飞往伊斯坦布尔的单程票，从而逃避战争。他们将土耳其视作临时避难所，也有些人买房创业，作长期打算。
在遭到英美等国制裁后，俄罗斯富豪、英国切尔西足球俱乐部老板阿布拉莫维奇现又面临欧盟制裁。本周二，一架和他有关的飞机从以色列经伊斯坦布尔后，飞抵莫斯科。阿布拉莫维奇在这架飞机上吗？
在土耳其经济危机中，该国穷人尤其受影响。比如，该国的大约50万名拾荒者。如今，政府的新政可能夺去其收入来源，看看这位小哥怎么说。
在伊斯坦布尔附近，土耳其警方抓捕了119名持中国护照的华人，他们涉嫌从事面向中国境内的加密货币电信诈骗。警方称，其中101人似乎被另外18人“强迫工作”。
圣索菲亚大教堂被从博物馆改成清真寺后，在伊斯坦布尔这座历史悠久的穹顶建筑中举行了数十年来的首次穆斯林星期五祈祷。
宏伟的圆顶建筑，浓厚的历史底蕴——圣索菲亚大教堂既是伊斯坦布尔的地标建筑，也是两大宗教的历史见证。而不久前土耳其最高行政法院的判决使总统埃尔多安将其重新改为清真寺的愿望将得以实现。
几天前，日产/雷诺汽车公司前总裁戈恩在日本警方的严格监控下成功大逃亡抵达黎巴嫩。现在东京正在对该案进行调查，伊斯坦布尔在进行缉捕；巴黎则表示，不会引渡他。
异见记者卡舒吉2018年在沙特驻伊斯坦布尔领馆内遇害。沙特检方判处5人死刑、3人监禁，均可提出上诉。联合国特别报告员批评幕后真凶逍遥法外。
在伊斯坦布尔，有一千多人走上街头，对中国政府压迫该国维吾尔族穆斯林表示抗议。
法新社记者走访伊斯坦布尔的维吾尔流亡者社区，听他们讲述被迫逃离中国的悲惨遭遇。这样的故事并非偶然发生在一些个体身上，而是整整一个民族的苦难。
土耳其总统曾说:「谁拿下伊斯坦布尔，谁就赢得土耳其」。如果他的判断准确，那么他强推这场伊斯坦布尔重选反而是扼杀了自己政党的未来: 在重选当中，执政党不但再次落败，而且还输得更惨。
联合国调查官员称，有可靠的证据显示，沙特王储萨勒曼在记者卡舒吉遇害案中扮演了不光彩的角色，并呼吁国际社会予以制裁。
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