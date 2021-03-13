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伊斯坦布尔

横跨欧亚大陆，土耳其最大城市，亦是该国的经济、文化和历史中心。

历史悠久的老城区已经被列为UNESCO世界文化遗产。

Soldiers stand behind a barricaded entrance of the Silivri courthouse, before the trial of leading members of Turkish civil society, in Silivri, outside Istanbul, Tuesday, Feb. 18, 2020. The trial of 16 leading members of Turkish civil society that is seen by critics as a momentous bid by the government to crack down on opposition voices and criminalize mass anti-government protests is moving toward a hasty conclusion. (AP Photo/Emrah Gurel) |

涉嫌电信诈骗:土耳其警方逮捕119名华人 13.03.2021

在伊斯坦布尔附近，土耳其警方抓捕了119名持中国护照的华人，他们涉嫌从事面向中国境内的加密货币电信诈骗。警方称，其中101人似乎被另外18人“强迫工作”。
ISTANBUL, TURKEY - JULY 24: A view of the Hagia Sophia Mosque ahead of the Friday Prayer which will be performed for the first time after 86 years on July 24, 2020 in Istanbul, Turkey. After 86 years of serving as a museum, Istanbul iconic landmark, Hagia Sophia is set to open for prayers on Friday. Thousands of Turkish citizens from various cities flocked to Istanbul to participate in the first Friday prayer in Hagia Sophia Mosque after 86 years. Salih Zeki Fazlioglu / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

伊斯坦布尔索菲亚大教堂变清真寺 24.07.2020

圣索菲亚大教堂被从博物馆改成清真寺后，在伊斯坦布尔这座历史悠久的穹顶建筑中举行了数十年来的首次穆斯林星期五祈祷。
June 28, 2020*** FILE PHOTO: Hagia Sophia or Ayasofya, a UNESCO World Heritage Site, that was a Byzantine cathedral before being converted into a mosque which is currently a museum, is seen in Istanbul, Turkey, June 28, 2020. REUTERS/Murad Sezer/File Photo

圣索菲亚大教堂：汇聚两大宗教文化的世界遗产 14.07.2020

宏伟的圆顶建筑，浓厚的历史底蕴——圣索菲亚大教堂既是伊斯坦布尔的地标建筑，也是两大宗教的历史见证。而不久前土耳其最高行政法院的判决使总统埃尔多安将其重新改为清真寺的愿望将得以实现。
Private portraits of Lebanese-Brazilian business man Carlos Ghosn taken during an interview with the feminin arabic magazine Laha, in Beirut, December 14, 2009. Carlos Ghosn talked about his Lebanese origins, his familiy his professionnal life. EXCLUSIVE PHOTOS Foto: Roger Moukarzel |

汽车大亨戈恩的神奇潜逃 02.01.2020

几天前，日产/雷诺汽车公司前总裁戈恩在日本警方的严格监控下成功大逃亡抵达黎巴嫩。现在东京正在对该案进行调查，伊斯坦布尔在进行缉捕；巴黎则表示，不会引渡他。
Nach Tod von Jamal Khashoggi, Proteste vor der saudischen Botschaft in Paris Demonstration, following the call of the AIDL (International Alliance for the Defence of Rights and Freedoms), in front of the Saudi Arabian Embassy in Paris, on October 25th, 2018. To denounce the murder of journalist Jamal Kashoggi. PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xAurelienxMorissardx

卡舒吉之死：5名沙特人判死刑 23.12.2019

异见记者卡舒吉2018年在沙特驻伊斯坦布尔领馆内遇害。沙特检方判处5人死刑、3人监禁，均可提出上诉。联合国特别报告员批评幕后真凶逍遥法外。

TOPSHOT - A person wearing a white mask with tears of blood takes part in a protest march of ethnic Uighurs asking for the European Union to call upon China to respect human rights in the Chinese Xinjiang region and ask for the closure of re-education center where Uighurs are detained, during a demonstration around the EU institutions in Brussels on April 27, 2018. (Photo by Emmanuel DUNAND / AFP) (Photo by EMMANUEL DUNAND/AFP via Getty Images)

土耳其人走上街头 抗议中国压迫维族人 21.12.2019

在伊斯坦布尔，有一千多人走上街头，对中国政府压迫该国维吾尔族穆斯林表示抗议。
06.11.2018 +++ People from the Uighur community living in Turkey carrying flags of what ethnic Uighurs call 'East Turkestan', participate in a protest in Istanbul, Tuesday, Nov. 6, 2018, against what they allege is oppression by the Chinese government to Muslim Uighurs in far-western Xinjiang province. (AP Photo/Lefteris Pitarakis) |

维吾尔流亡者：自由意味着失去家人 28.09.2019

法新社记者走访伊斯坦布尔的维吾尔流亡者社区，听他们讲述被迫逃离中国的悲惨遭遇。这样的故事并非偶然发生在一些个体身上，而是整整一个民族的苦难。
23.06.2019+++Menschenmassen, die für die Rede von İmamoğlu in Beylikdüzü, İstanbul zusammen gekommen sind. (c) Presse Abteilung der neuen Bürgermeister von İstanbul, Ekrem İmamoğlu

土耳其市长重选 反对党再次取胜 24.06.2019

土耳其总统曾说:「谁拿下伊斯坦布尔，谁就赢得土耳其」。如果他的判断准确，那么他强推这场伊斯坦布尔重选反而是扼杀了自己政党的未来: 在重选当中，执政党不但再次落败，而且还输得更惨。
Bildkombo Saudi-Arabien | Jamal Khashoggi & Mohammed bin Salman links: A general manager of Alarab TV, Jamal Khashoggi, looks on during a press conference in the Bahraini capital Manama, on December 15, 2014. The pan-Arab satellite news broadcaster owned by billionaire Saudi businessman Alwaleed bin Talal will go on air February 1, promising to break the mould in a crowded field.AFP PHOTO/ MOHAMMED AL-SHAIKH (Photo credit should read MOHAMMED AL-SHAIKH/AFP/Getty Images) rechts: Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman attends a session of the Shura Council in Riyadh, Saudi Arabia November 19, 2018. Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY

卡舒吉案：联合国调查直指沙特王储 19.06.2019

联合国调查官员称，有可靠的证据显示，沙特王储萨勒曼在记者卡舒吉遇害案中扮演了不光彩的角色，并呼吁国际社会予以制裁。

ISTANBUL, TURKEY - MAY 06: Mayor of Istanbul Ekrem Imamoglu of the main opposition Republican People's Party (CHP) addresses his supporters and press during a protest against the rerun of Istanbul elections on May 06, 2019 in Istanbul, Turkey. Turkey's electoral body has ordered that Istanbul's local elections be rerun in the city on 23 June after a shock opposition victory in March. (Photo by Burak Kara/Getty Images)

埃尔多安输不起？市长要重选 07.05.2019

土耳其最高选举委员会宣布，三月底伊斯坦布尔市长选举的结果无效。该决定引起反对党强烈不满。
Istanbul, Türkei: Eröffnung des Flughafens

全球有哪些大型机场 03.11.2018

最大机场的衡量标准是什么呢？是飞机起降的数量还是跑道的长度？我们的统计数据则包括起降次数和上、下机以及转机旅客的人数。伊斯坦布尔新机场将是全球最大机场之一。

ARCHIV - 12.01.2015, Berlin: ARCHIV - Die Flaggen von Deutschlands und der Türkei wehen vor dem Bundeskanzleramt. (zu dpa «Zweiter Gerichtstermin in der Türkei für Patrick K. aus Gießen» vom 25.10.2018) Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

德国人在伊斯坦布尔被判多年监禁 26.10.2018

他说他只是想去远足。而土耳其司法部门认定这名来自黑森州的德国人是恐怖分子。当法官宣布其判决书时，联邦经济部长阿尔特迈尔还在土耳其。
10.10.218 Security personnel are seen in the background as David Barrows, center, with Code Pink, wears a mask of Saudi Arabia Crown Prince Mohammed bin Salman during a protest outside of Saudi Arabia's Embassy about the disappearance of Saudi journalist Jamal Khashoggi, Wednesday, Oct. 10, 2018, in Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin) |

沙特证实记者卡舒吉已经死亡 20.10.2018

利雅得当局证实，沙特记者卡舒吉（Jamal Khashoggi）是死于沙特驻伊斯坦布尔总领馆内；与此事件有关的18人已经被逮捕。对卡舒吉死亡的原因有了新说法。
20.03.2018 ARCHIV - 20.03.2018, USA, Washington: US-Präsident Donald Trump (r) empfängt den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman im Weißen Haus. (zu dpa Trump und der Prinz von Riad: Fall Chaschukdschi eine Belastungsprobe am 09.10.2018) Foto: ---/SPA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

民主党人紧盯特朗普在沙特的生意 18.10.2018

美国民主党人正在就卡舒吉一案向特朗普总统施压。一些参议员呼吁披露特朗普与沙特阿拉伯的生意关系。他曾吹嘘自己在这个国家的所做的生意。
Turkish police officers gather as they prepare to enter the Saudi Arabia's Consulate in Istanbul, Monday, Oct. 15, 2018. Turkish crime scene investigators dressed in coveralls and gloves entered the consulate Monday, nearly two weeks after the disappearance and alleged slaying of Saudi writer Jamal Khashoggi there. (AP Photo/Emrah Gurel) |

沙特记者失踪疑团未解 美沙关係受考验 16.10.2018

CNN称利雅得正在准备承认问讯记者卡舒吉的过程失控，导致后者死亡。与此同时，土耳其警方罕有进入伊斯坦布尔沙特总领馆搜查。事件也成为美国与盟友沙特关係的试金石﹕在千亿生意和制裁之间，特朗普会如何抉择？
September 29, 2018**** Saudi dissident Jamal Khashoggi speaks at an event hosted by Middle East Monitor in London Britain, September 29, 2018. Picture taken September 29, 2018. Middle East Monitor/Handout via REUTERS. ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY

沙特批评政府记者在领事馆被杀？ 07.10.2018

土耳其当局估计沙特记者卡朔基（Jamal Khashoggi）已在沙特驻伊斯坦布尔总领事馆被杀害。周日（10月7日），多家媒体报道了这一消息。
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