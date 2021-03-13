为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
横跨欧亚大陆，土耳其最大城市，亦是该国的经济、文化和历史中心。
历史悠久的老城区已经被列为UNESCO世界文化遗产。
在伊斯坦布尔附近，土耳其警方抓捕了119名持中国护照的华人，他们涉嫌从事面向中国境内的加密货币电信诈骗。警方称，其中101人似乎被另外18人“强迫工作”。
圣索菲亚大教堂被从博物馆改成清真寺后，在伊斯坦布尔这座历史悠久的穹顶建筑中举行了数十年来的首次穆斯林星期五祈祷。
宏伟的圆顶建筑，浓厚的历史底蕴——圣索菲亚大教堂既是伊斯坦布尔的地标建筑，也是两大宗教的历史见证。而不久前土耳其最高行政法院的判决使总统埃尔多安将其重新改为清真寺的愿望将得以实现。
几天前，日产/雷诺汽车公司前总裁戈恩在日本警方的严格监控下成功大逃亡抵达黎巴嫩。现在东京正在对该案进行调查，伊斯坦布尔在进行缉捕；巴黎则表示，不会引渡他。
异见记者卡舒吉2018年在沙特驻伊斯坦布尔领馆内遇害。沙特检方判处5人死刑、3人监禁，均可提出上诉。联合国特别报告员批评幕后真凶逍遥法外。
在伊斯坦布尔，有一千多人走上街头，对中国政府压迫该国维吾尔族穆斯林表示抗议。
法新社记者走访伊斯坦布尔的维吾尔流亡者社区，听他们讲述被迫逃离中国的悲惨遭遇。这样的故事并非偶然发生在一些个体身上，而是整整一个民族的苦难。
土耳其总统曾说:「谁拿下伊斯坦布尔，谁就赢得土耳其」。如果他的判断准确，那么他强推这场伊斯坦布尔重选反而是扼杀了自己政党的未来: 在重选当中，执政党不但再次落败，而且还输得更惨。
联合国调查官员称，有可靠的证据显示，沙特王储萨勒曼在记者卡舒吉遇害案中扮演了不光彩的角色，并呼吁国际社会予以制裁。
土耳其最高选举委员会宣布，三月底伊斯坦布尔市长选举的结果无效。该决定引起反对党强烈不满。
最大机场的衡量标准是什么呢？是飞机起降的数量还是跑道的长度？我们的统计数据则包括起降次数和上、下机以及转机旅客的人数。伊斯坦布尔新机场将是全球最大机场之一。
他说他只是想去远足。而土耳其司法部门认定这名来自黑森州的德国人是恐怖分子。当法官宣布其判决书时，联邦经济部长阿尔特迈尔还在土耳其。
利雅得当局证实，沙特记者卡舒吉（Jamal Khashoggi）是死于沙特驻伊斯坦布尔总领馆内；与此事件有关的18人已经被逮捕。对卡舒吉死亡的原因有了新说法。
美国民主党人正在就卡舒吉一案向特朗普总统施压。一些参议员呼吁披露特朗普与沙特阿拉伯的生意关系。他曾吹嘘自己在这个国家的所做的生意。
CNN称利雅得正在准备承认问讯记者卡舒吉的过程失控，导致后者死亡。与此同时，土耳其警方罕有进入伊斯坦布尔沙特总领馆搜查。事件也成为美国与盟友沙特关係的试金石﹕在千亿生意和制裁之间，特朗普会如何抉择？
土耳其当局估计沙特记者卡朔基（Jamal Khashoggi）已在沙特驻伊斯坦布尔总领事馆被杀害。周日（10月7日），多家媒体报道了这一消息。
© 2021 德国之声 |
数据保护 |
责任声明 |
联系方式