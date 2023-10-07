为了通勤 他每天在亚欧间游个来回

糕点师Mehmet Seckin家住伊斯坦布尔的东岸，工作地点却在西岸。横跨博斯普鲁斯海峡的欧亚大桥太绕、太堵，于是Mehmet决定游泳通勤。每天在欧洲和亚洲之间游个来回，既节约了时间，又锻炼了身体。