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横跨欧亚大陆，土耳其最大城市，亦是该国的经济、文化和历史中心。
历史悠久的老城区已经被列为UNESCO世界文化遗产。
糕点师Mehmet Seckin家住伊斯坦布尔的东岸，工作地点却在西岸。横跨博斯普鲁斯海峡的欧亚大桥太绕、太堵，于是Mehmet决定游泳通勤。每天在欧洲和亚洲之间游个来回，既节约了时间，又锻炼了身体。
土耳其正面对数十年来最严重的通货膨胀，这也是5月14日土耳其总统和议会选举的一个主要议题。在土耳其最大城市、经济中心伊斯坦布尔，企业和民众都感受到了物价飞涨的严重影响。
土耳其伊斯坦堡市鬧市購物街13日發生爆炸案，死傷人數上升至6人身亡、81人受傷。對於這起該國近年來最嚴重炸彈事件，土耳其總統定調為「襲擊」，副總統則稱疑是「恐怖襲擊」，兇嫌可能是一名女子。
伊斯坦布尔是少数几个仍拥有通往俄罗斯直飞航班的欧洲城市之一，许多俄罗斯人购买飞往伊斯坦布尔的单程票，从而逃避战争。他们将土耳其视作临时避难所，也有些人买房创业，作长期打算。
在土耳其经济危机中，该国穷人尤其受影响。比如，该国的大约50万名拾荒者。如今，政府的新政可能夺去其收入来源，看看这位小哥怎么说。
圣索菲亚大教堂被从博物馆改成清真寺后，在伊斯坦布尔这座历史悠久的穹顶建筑中举行了数十年来的首次穆斯林星期五祈祷。
在伊斯坦布尔，有一千多人走上街头，对中国政府压迫该国维吾尔族穆斯林表示抗议。
土耳其总统曾说:「谁拿下伊斯坦布尔，谁就赢得土耳其」。如果他的判断准确，那么他强推这场伊斯坦布尔重选反而是扼杀了自己政党的未来: 在重选当中，执政党不但再次落败，而且还输得更惨。
联合国调查官员称，有可靠的证据显示，沙特王储萨勒曼在记者卡舒吉遇害案中扮演了不光彩的角色，并呼吁国际社会予以制裁。
土耳其最高选举委员会宣布，三月底伊斯坦布尔市长选举的结果无效。该决定引起反对党强烈不满。
他说他只是想去远足。而土耳其司法部门认定这名来自黑森州的德国人是恐怖分子。当法官宣布其判决书时，联邦经济部长阿尔特迈尔还在土耳其。
美国民主党人正在就卡舒吉一案向特朗普总统施压。一些参议员呼吁披露特朗普与沙特阿拉伯的生意关系。他曾吹嘘自己在这个国家的所做的生意。
尽管存在外交危机，欧洲与土耳其之间还是有不少共同点——比如说，伊斯坦布尔。这个1500万人口的大城市不仅在地理上是欧洲一部分，在这个充满文化碰撞的城市漫步，很多地方都能看到欧洲的影子。
土耳其安全力量周末在全国范围展开了对伊斯兰主义极端分子的搜捕。共有数百人被捕，其中大多数来自境外。
2016年除夕夜，一名袭击者进入伊斯坦布尔的一家夜总会，疯狂扫射，然后成功遁逃。两个多星期来，警方全力侦缉。现在，土耳其媒体报道，他已被抓获——就在伊斯坦布尔，而这一消息此后也得到了土耳其总理的证实。
土耳其媒体报道称，两名中国籍维吾尔人因涉嫌参与伊斯坦布尔夜店枪击案而被捕，他们被指控参加恐怖主义武装和参与协助谋杀。不过关于新年夜袭击者的身份国籍问题，土耳其官方尚无表态。
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