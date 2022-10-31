伊斯坦布尔闹市区发生爆炸 死伤惨重

（德国之声中文网）爆炸发生在博斯普鲁斯海峡西岸的一条人群密集的购物街上，İstiklal街也被认为是当地的一大旅游景点。社交媒体上流传的现场画面显示，事发时街上升起了一团火球，随后有许多人倒在地上。前来支援的救护车、消防车、警车凌乱地停放在事发地周边，多架直升机也在上空盘旋。

土耳其总统埃尔多安表示，这是一起"阴险的袭击案"。

İstiklal街也被认为是当地的一大旅游景点

土耳其广播管理机构Rtük已经发布了临时新闻管制，指示该国各媒体机构应当避免报道此事，从而防止在民众中引发恐慌情绪。CNN土耳其语频道以及土耳其广播公司(TRT)也随之停止了对爆炸案的报道。

据德广联驻伊斯坦布尔记者站的消息，在新闻管制令发布前，土耳其当地媒体曾猜测爆炸案可能由库尔德工人党或者"葛兰运动"(Gülen)策动。

土耳其即将在2023年举行总统大选。往年，该国也常常在大选前遭遇袭击案。2015年到2017年间，该国发生多起爆炸案，库尔德人组织以及"伊斯兰国"恐怖组织被指控发动了这些袭击，其中有一起也发生在İstiklal购物街。

（德广联、美联社）

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