伊斯坦布尔索菲亚大教堂变清真寺

（德国之声中文网）大约一千名信徒参加了土耳其总统埃尔多安也在场的首次祈祷仪式。长期以来，埃尔多安一直呼吁将圣索菲亚教堂博物馆（Hagia Sophia）改为清真寺。在这座昔日的拜占庭大教堂前，还聚集了成千上万的信徒参加祈祷仪式。

由于新冠疫情的原因，获准进入圣索非亚大教堂的穆斯林信徒不得同时超过一千人。从上午10点开始，首批1000名信徒获准进入大教堂。一位名叫萨特奇（Aynur Saatci）的穆斯林说："这是一个历史性时刻。愿真主保佑埃尔多安。他做了如此美好的事情。"名叫阿伊达斯（Selahattin Aydas）的另一位信徒也非常激动。他说："这是土耳其打破枷锁的时刻。现在，它有能力不再屈服于西方，做自己想做的事情。 "

土耳其总统埃尔多安参加首次祈祷仪式

埃尔多安在祈祷开始之前就已坐在圣索非亚大教堂内，聆听着国家新闻机构阿纳多卢通讯社录制的伊玛目讲道录音。埃尔多安戴着口罩，身边有几位高官陪同。据官方新闻频道TRT报道，在祈祷之前，戴着穆斯林帽的总统朗读了一段古兰经。

圣索菲亚大教堂自1934年以来一直作为博物馆供人参观。土耳其最高行政法院取消了其博物馆地位之后，埃尔多安总统于7月10日下令将大教堂改为清真寺。

希腊东正教会领袖对此提出了严厉的批评。大主教希罗尼莫斯（ Hieronymos）说："今天是所有基督教徒感到悲哀的日子。"他称这是" 亵渎神圣之举"。在雅典和塞萨洛尼基，宗教和民族主义团体宣布举行抗议活动。

土耳其的这一举动也招致其他国家的批评。巴黎和柏林对土耳其政府的决定表示遗憾。美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）称 "安卡拉有义务尊重土耳其共和国不同的信仰传统和多元历史"。

大量信徒在清真寺外祈祷



联合国教科文组织也表示了强烈抗议并指出，作为伊斯坦布尔旧城一部分的索菲亚教堂属于世界文化遗产，因此"受一系列承诺和法律义务的约束"。联合国教科文组织规定，成员国有义务确保对《世界遗产名录》上的遗产做出的任何修改，不会影响其"杰出的普世价值"。

观察家认为，埃尔多安之所以将圣索菲亚大教堂改为清真寺，目的是动员陷入经济困境的穆斯林选民。新冠疫情进一步加剧了土耳其的经济危机。

圣索非亚大教堂始建于公元6世纪。多个世纪以来一直是拜占庭帝国的主要教堂，也是基督教最重要的教堂之一。1453年君士坦丁堡被奥斯曼帝国征服后，圣索非亚大教堂被改为清真寺。

土耳其共和国成立后，国父凯末尔·阿塔图尔克（Mustafa Kemal Atatürk ）力推世俗化改革，圣索菲亚大教堂被改建成博物馆。

李京慧/叶宣（法新社）

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