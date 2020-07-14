伊斯坦布尔索菲亚大教堂变清真寺

圣索菲亚大教堂被从博物馆改成清真寺后，在伊斯坦布尔这座历史悠久的穹顶建筑中举行了数十年来的首次穆斯林星期五祈祷。
（德国之声中文网）大约一千名信徒参加了土耳其总统埃尔多安也在场的首次祈祷仪式。长期以来，埃尔多安一直呼吁将圣索菲亚教堂博物馆（Hagia Sophia）改为清真寺。在这座昔日的拜占庭大教堂前，还聚集了成千上万的信徒参加祈祷仪式。
由于新冠疫情的原因，获准进入圣索非亚大教堂的穆斯林信徒不得同时超过一千人。从上午10点开始，首批1000名信徒获准进入大教堂。一位名叫萨特奇（Aynur Saatci）的穆斯林说："这是一个历史性时刻。愿真主保佑埃尔多安。他做了如此美好的事情。"名叫阿伊达斯（Selahattin Aydas）的另一位信徒也非常激动。他说："这是土耳其打破枷锁的时刻。现在，它有能力不再屈服于西方，做自己想做的事情。 "
埃尔多安在祈祷开始之前就已坐在圣索非亚大教堂内，聆听着国家新闻机构阿纳多卢通讯社录制的伊玛目讲道录音。埃尔多安戴着口罩，身边有几位高官陪同。据官方新闻频道TRT报道，在祈祷之前，戴着穆斯林帽的总统朗读了一段古兰经。
圣索菲亚大教堂自1934年以来一直作为博物馆供人参观。土耳其最高行政法院取消了其博物馆地位之后，埃尔多安总统于7月10日下令将大教堂改为清真寺。
希腊东正教会领袖对此提出了严厉的批评。大主教希罗尼莫斯（ Hieronymos）说："今天是所有基督教徒感到悲哀的日子。"他称这是" 亵渎神圣之举"。在雅典和塞萨洛尼基，宗教和民族主义团体宣布举行抗议活动。
土耳其的这一举动也招致其他国家的批评。巴黎和柏林对土耳其政府的决定表示遗憾。美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）称 "安卡拉有义务尊重土耳其共和国不同的信仰传统和多元历史"。
联合国教科文组织也表示了强烈抗议并指出，作为伊斯坦布尔旧城一部分的索菲亚教堂属于世界文化遗产，因此"受一系列承诺和法律义务的约束"。联合国教科文组织规定，成员国有义务确保对《世界遗产名录》上的遗产做出的任何修改，不会影响其"杰出的普世价值"。
观察家认为，埃尔多安之所以将圣索菲亚大教堂改为清真寺，目的是动员陷入经济困境的穆斯林选民。新冠疫情进一步加剧了土耳其的经济危机。
圣索非亚大教堂始建于公元6世纪。多个世纪以来一直是拜占庭帝国的主要教堂，也是基督教最重要的教堂之一。1453年君士坦丁堡被奥斯曼帝国征服后，圣索非亚大教堂被改为清真寺。
土耳其共和国成立后，国父凯末尔·阿塔图尔克（Mustafa Kemal Atatürk ）力推世俗化改革，圣索菲亚大教堂被改建成博物馆。
李京慧/叶宣（法新社）
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