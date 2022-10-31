伊斯坦堡爆炸死傷慘重 疑為恐襲

（德國之聲中文網）土耳其伊斯坦堡週日（11月13日）發生爆炸案，地點位於博斯普魯斯海峽西岸一條人群密集的購物街「獨立大街」（İstiklal Avenue），這條街也被認為是當地的一大旅遊景點。法新社報導，事件已造成6死81傷。

土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）當日在記者會上表示，這是一起「陰險的襲擊案」。他說：「如果我們很肯定地說這是恐怖襲擊，那可能會是錯誤的，但初步跡象顯示......那裡有恐怖主義的跡象。」

土耳其副總統奧克塔伊（Fuat Oktay）則說：「我們認為，這是一名襲擊者實施的恐怖行為，我們認為是一名女性，她引爆了炸彈。」

司法部長貝博茲達格（Bekir Bozdag）向媒體補充，一名婦女在案發現場一條長椅上坐了40多分鐘後站了起來，「一或兩分鐘後就發生了爆炸。」

博茲達格說：「有兩種可能性，要麽有一個裝置被放在這個袋子裡，然後爆炸，要麽有人遠程引爆（它）。」

土耳其當局目前提供的細節很少，沒有人立即聲稱對此事負責。博茲達格表示，該名嫌疑女子的身份資訊目前仍在調查中。

爆炸發生在伊斯坦堡的鬧市區

事發經過

這起爆炸案發生於當地時間13日下午4點左右。社群網站上流傳的現場畫面顯示，事發時街上升起了一團火球，隨後有許多人倒在地上。前來支援的救護車、消防車、警車凌亂地停放在事發地周邊，多架直升機也在上空盤旋。

「我在50-55米之外，突然傳來爆炸聲音。我看到三、四個人倒在地上。」一名57歲的目擊者Cemal Denizci向法新社表示：「人們驚慌失措地逃跑，（現場）噪音很大，還有黑煙。」



事發後，土耳其廣播管理機構Rtük隨即發布了臨時新聞管制，指示該國各媒體機構應當避免報導此事，從而防止在民眾中引發恐慌情緒。這是過去在恐怖襲擊後，土耳其官方採取的常規措施。CNN土耳其語頻道以及土耳其廣播公司（TRT）也隨之停止了對爆炸案的報導。此外，對社交媒體的訪問也受到限制。

據德廣聯駐伊斯坦堡記者站的消息，在新聞管制令發布前，土耳其當地媒體曾猜測爆炸案可能由庫爾德工人黨或者「葛蘭運動」（Gülen）策動。

土耳其即將在2023年舉行總統大選。往年，該國也常常在大選前遭遇襲擊案。2015年到2017年間，該國發生多起爆炸案，庫爾德人組織以及「伊斯蘭國」恐怖組織被指控發動了這些襲擊，其中有一起也發生在獨立大街購物街。

2016年首季度的九大恐怖袭击 1月12日 伊斯坦布尔爆炸 土耳其最大城市——伊斯坦布尔发生自杀性炸弹袭击，造成13人死亡、数十人受伤。几乎所有遇难者都是外国人。自杀“人弹”被认定为叙利亚人纳比尔·法德利（Nabil Fadli），他是极端组织“伊斯兰国”的成员。

2016年首季度的九大恐怖袭击 1月14日 雅加达爆炸 印度尼西亚首都雅加达发生多起爆炸，导致8人遇难，24人受伤。图中的警方突击队正要对西爪哇井里汶（Cirebon）的一间嫌疑恐怖分子的房屋展开搜寻。极端组织“伊斯兰国”宣布对袭击负责。

2016年首季度的九大恐怖袭击 1月15日 辉煌酒店袭击 布基纳法索首都瓦加杜古市的辉煌酒店遭遇基地组织武装分子的袭击。来自18个国家的至少23人在这场袭击中丧生。在由法国和布基纳法索安全力量实施的联合行动中，许多人质获救。

2016年首季度的九大恐怖袭击 2月17日 安卡拉爆炸 土耳其军方车队当晚在土耳其首都安卡拉遭遇袭击。该国激进组织“库尔德斯坦自由之鹰”(Kurdistan Freedom Falcons)宣布对袭击事件负责。爆炸造成至少29人身亡，60人受伤。

2016年首季度的九大恐怖袭击 2月26日 摩加迪沙酒店遭袭 一名自杀性爆炸袭击者开车冲入索马里首都摩加迪沙Hamarweyne区的一家酒店。随后持枪武装分子闯进酒店，这场由索马里武装组织“青年党”（al-Shabab）成员发起的袭击导致至少15人死亡，数十人受伤。

2016年首季度的九大恐怖袭击 3月13日 大巴萨姆枪袭 象牙海岸度假城市大巴萨姆(Grand-Bassam)的南方之星（Etoile du Sud）酒店遭到“基地”组织北非分支枪手的袭击。至少18人在袭击中身亡，33人受伤。

2016年首季度的九大恐怖袭击 3月13日 安卡拉爆炸 一辆装有爆炸物的汽车在安卡拉市中心的一个广场引爆，造成37人丧生，127人受伤。“库尔德斯坦自由之鹰”宣布对此事负责。

2016年首季度的九大恐怖袭击 3月22日 布鲁塞尔爆炸 在布鲁塞尔连环爆炸袭击中，有至少34人死亡，170多人受伤。上午八时左右，布鲁塞尔机场出境厅连续发生两次爆炸。事发约1小时后，布鲁塞尔市中心的马尔比克地铁站（Maelbeek）也发生爆炸。该地铁站靠近欧盟总部大楼。

2016年首季度的九大恐怖袭击 3月27日 拉合尔爆炸 2016年复活节星期日，巴基斯坦第二大城市拉合尔市一个公园的儿童游乐场旁发生自杀式袭击事件，至少造成70人遇难。 作者: Aasim Saleem



多國譴責

爆炸案發生後，長期與土耳其交惡的希臘迅速回應，明確譴責了這次爆炸，並向土耳其政府和人民表示慰問。

美國也譴責了這一事件，白宮新聞秘書讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）說：「我們與我們的北約盟友土耳其並肩作戰，共同打擊恐怖主義。」

德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）也哀悼表示：「我的心與受害者及其家人同在，我希望所有受傷的人都能康復」，並稱「在這個震驚的時刻，德國人民支持伊斯坦堡公民和土耳其人民。」

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）則說：「我們和你們一樣痛苦，我們在打擊恐怖主義的鬥爭中與你們站在一起。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）用土耳其語發推文說：「友好的土耳其人民的痛苦就是我們的痛苦。」

歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）也在推特上慰問稱：「我對受害者和他們的家人表示同情。」

俄罗斯难民在伊斯坦布尔开启新生活

（德廣聯、美聯社、法新社）

© 2022年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。