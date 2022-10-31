 伊斯坦堡爆炸死傷慘重 疑為恐襲 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.11.2022

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伊斯坦堡爆炸死傷慘重 疑為恐襲

土耳其伊斯坦堡市鬧市購物街13日發生爆炸案，死傷人數上升至6人身亡、81人受傷。對於這起該國近年來最嚴重炸彈事件，土耳其總統定調為「襲擊」，副總統則稱疑是「恐怖襲擊」，兇嫌可能是一名女子。

11月13日，警方在現場搜查，目前全案仍在調查中。

11月13日，警方在現場搜查，目前全案仍在調查中。

（德國之聲中文網）土耳其伊斯坦堡週日（11月13日）發生爆炸案，地點位於博斯普魯斯海峽西岸一條人群密集的購物街「獨立大街」（İstiklal Avenue），這條街也被認為是當地的一大旅遊景點。法新社報導，事件已造成6死81傷。

土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）當日在記者會上表示，這是一起「陰險的襲擊案」。他說：「如果我們很肯定地說這是恐怖襲擊，那可能會是錯誤的，但初步跡象顯示......那裡有恐怖主義的跡象。」

土耳其副總統奧克塔伊（Fuat Oktay）則說：「我們認為，這是一名襲擊者實施的恐怖行為，我們認為是一名女性，她引爆了炸彈。」

司法部長貝博茲達格（Bekir Bozdag）向媒體補充，一名婦女在案發現場一條長椅上坐了40多分鐘後站了起來，「一或兩分鐘後就發生了爆炸。」

博茲達格說：「有兩種可能性，要麽有一個裝置被放在這個袋子裡，然後爆炸，要麽有人遠程引爆（它）。」

土耳其當局目前提供的細節很少，沒有人立即聲稱對此事負責。博茲達格表示，該名嫌疑女子的身份資訊目前仍在調查中。

爆炸發生在伊斯坦堡的鬧市區

爆炸發生在伊斯坦堡的鬧市區

事發經過

這起爆炸案發生於當地時間13日下午4點左右。社群網站上流傳的現場畫面顯示，事發時街上升起了一團火球，隨後有許多人倒在地上。前來支援的救護車、消防車、警車凌亂地停放在事發地周邊，多架直升機也在上空盤旋。

「我在50-55米之外，突然傳來爆炸聲音。我看到三、四個人倒在地上。」一名57歲的目擊者Cemal Denizci向法新社表示：「人們驚慌失措地逃跑，（現場）噪音很大，還有黑煙。」
  
事發後，土耳其廣播管理機構Rtük隨即發布了臨時新聞管制，指示該國各媒體機構應當避免報導此事，從而防止在民眾中引發恐慌情緒。這是過去在恐怖襲擊後，土耳其官方採取的常規措施。CNN土耳其語頻道以及土耳其廣播公司（TRT）也隨之停止了對爆炸案的報導。此外，對社交媒體的訪問也受到限制。

據德廣聯駐伊斯坦堡記者站的消息，在新聞管制令發布前，土耳其當地媒體曾猜測爆炸案可能由庫爾德工人黨或者「葛蘭運動」（Gülen）策動。

土耳其即將在2023年舉行總統大選。往年，該國也常常在大選前遭遇襲擊案。2015年到2017年間，該國發生多起爆炸案，庫爾德人組織以及「伊斯蘭國」恐怖組織被指控發動了這些襲擊，其中有一起也發生在獨立大街購物街。

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多國譴責

爆炸案發生後，長期與土耳其交惡的希臘迅速回應，明確譴責了這次爆炸，並向土耳其政府和人民表示慰問。

美國也譴責了這一事件，白宮新聞秘書讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）說：「我們與我們的北約盟友土耳其並肩作戰，共同打擊恐怖主義。」

德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）也哀悼表示：「我的心與受害者及其家人同在，我希望所有受傷的人都能康復」，並稱「在這個震驚的時刻，德國人民支持伊斯坦堡公民和土耳其人民。」

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）則說：「我們和你們一樣痛苦，我們在打擊恐怖主義的鬥爭中與你們站在一起。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）用土耳其語發推文說：「友好的土耳其人民的痛苦就是我們的痛苦。」

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