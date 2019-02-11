伊斯兰革命纪念日 伊朗以色列隔空叫板

（德国之声中文网）伊朗纪念伊斯兰革命40周年之际，以色列总理内塔尼亚胡向德黑兰领导层喊话，对伊朗武力攻击以色列的威胁提出警告。内塔尼亚胡在一次视频讲话中表示，他注意到了伊朗发出的威胁，"但我不会因此害怕"。

内塔尼亚胡说，如果德黑兰政府"犯下可怕的错误，企图摧毁特拉维夫或海法（Haifa，以色列港口城市），是不会得逞的"。他补充说，如果伊朗执意攻击以色列，那么"此次革命周年纪念将是他们的最后一次庆祝"。

"将特拉维夫夷为平地"

以色列总理此番表述是对伊朗革命卫队一位指挥官的言论作出的回应。贾瓦尼将军（Jadollah Dschawani）威胁称，如果美国进攻伊朗，伊朗将对以色列发起攻击。"美国应该知道，如果他们攻击伊朗，我们就会将特拉维夫和海法夷为平地。"这位将军说，他的国家不惧怕美国，因为伊朗能够采取充分的防卫，伊朗的中程导弹射程可达2000公里，因此可以到达以色列的任何目标。

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本周一（2月11日），伊朗庆祝推翻君主统治40周年。1979年2月11日也被伊朗官方视为由霍梅尼（Ayatollah Khomeini）领导的伊斯兰革命的胜利之日，在这一天，政府军在经过多日巷战后向反对国王的力量投降。

美国总统特朗普则借此机会对德黑兰政府提出严厉批评。"40年腐败、40年压迫、40年恐怖"，特朗普在推特上写道，已饱受苦难的伊朗人民应该获得"更美好的未来"。他的这条推文还同时以波斯语发布。

叶宣/石涛（法新社、德新社）