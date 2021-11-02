挪威弓箭凶杀案 警方推断为恐怖袭击

这起5死2伤的袭击案发生在距首都奥斯陆西南约80公里的小城孔斯贝格，嫌犯已被拘捕。调查人员表示，这名37岁的丹麦男子多年前皈依了伊斯兰教，且在近期出现了极端化倾向，警方目前已经可以推断此次杀人事件性质属于恐怖袭击。