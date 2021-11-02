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以《古兰经》和圣训为教导的一神论宗教，也是世界三大宗教之一。
伊斯兰教信徒称为穆斯林。
位于阿富汗首都喀布尔的一所军事医院成为袭击目标。据报道，袭击者在爆炸后冲入医院内。这次袭击很可能是 "伊斯兰国 "当地分部所为。
一名曾随前夫投奔“伊斯兰国”的德国女性，本周被法院判处10年徒刑。对她的指控包括见死不救，致使一名幼童被虐待致死。
维达、安娜和伊内斯从未去过奥斯威辛。现在，他们作为一个跨宗教团体的成员，一起参观这个最大的纳粹集中营。此行的组织者希望能够与德国的反犹太主义和反穆斯林情绪做斗争。这当然在年轻女性中引发了很多思考。
在全球各国相继开放边界，放松新冠防疫管制措施的背景下。伊斯兰教第一大圣城——麦加也逐渐重新打开朝圣的大门。
繼西方國家撤軍、阿富汗前政權垮台後，塔利班的軍人難以適從自己的定位不再是攻打政府，而是統治這個國家。
英国国会议员颜敏时（David Amess）在会晤选民时被刺死。警方称，犯罪嫌疑人 “存在与伊斯兰极端主义有关的潜在动机”。颜敏时是英国近5年来被刺杀的第二位议员。
在中国收紧对网络公司管控、加强对苹果应用商店审查的背景下，亚马逊旗下的有声读物应用Audible和一些用于阅读伊斯兰教古兰经、基督教圣经的APP在中国大陆的苹果应用商店中消失了。
这起5死2伤的袭击案发生在距首都奥斯陆西南约80公里的小城孔斯贝格，嫌犯已被拘捕。调查人员表示，这名37岁的丹麦男子多年前皈依了伊斯兰教，且在近期出现了极端化倾向，警方目前已经可以推断此次杀人事件性质属于恐怖袭击。
多年来，柏林一直纵容中国，希望数以亿计的欧元投资能促使中国放弃独裁。德国之声记者Ashutosh Pandey认为，北京的好战态度表明，这种策略已经适得其反。
塔利班上台后虽然表示，女性可以在伊斯兰教允许的范围内继续就学就业，但种种迹象表明，阿富汗女性的权益和自由备受限制。中学开学前塔利班当局通告：仅男生返校上课。
塔利班政府颁布了限制女性在教育场所活动的新规定，包括女生须严格遵守着装规范戴头巾以及男女座位隔开。
2001年9月11日，伊斯兰恐怖主义组织在美国发动恐怖袭击，造成3000人死亡，美国在数周後空袭阿富汗反击，这场「反恐战争」持续了20年，全世界都付出了代价。
周三，法国开启了对2015年巴黎系列恐袭案件的审理工作，包括自称为“伊斯兰国战士”的萨拉赫·阿卜杜勒-萨拉姆在内的14名被告将出庭受审。
塔利班宣布成立伊斯兰主义的「看守政府」，名单出炉让不少人大失所望。人权团体也呼吁，目前积极介入的中俄两国应该关注妇女和儿童的权利。
一名为中国新疆穆斯林发声的知名人权活动家对法新社表示被禁止进入哈萨克。哈萨克在经济上高度依赖中国市场。这两者有相关吗？
柏林一名58岁园丁脖子被一陌生男子捅数刀。据悉，袭击者是因无法容忍女性工作。
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