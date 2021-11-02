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伊斯兰教

以《古兰经》和圣训为教导的一神论宗教，也是世界三大宗教之一。

伊斯兰教信徒称为穆斯林。

KABUL, AFGHANISTAN - NOVEMBER 02: Smoke rises after a large explosion takes place in Afghanistan's capital Kabul at Wazir Akbar Khan region on November 02, 2021. Bilal Guler / Anadolu Agency

喀布尔发生爆炸 死伤惨重 02.11.2021

位于阿富汗首都喀布尔的一所军事医院成为袭击目标。据报道，袭击者在爆炸后冲入医院内。这次袭击很可能是 "伊斯兰国 "当地分部所为。
Die Angeklagte Jennifer W. (l) und ihr ihr Anwalt Ali Aydin sitzen vor Beginn der Verhandlung im Gerichtssaal. Die Frau aus Lohne in Niedersachsen ist wegen Mordes und Kriegsverbrechen angeklagt. Sie soll als IS-Anhängerin im Irak tatenlos dabei zugesehen haben, wie ein kleines, jesidisches Mädchen in einem Hof angekettet wurde und dort verdurstete. +++ dpa-Bildfunk +++

投奔“伊斯兰国”的德国女性被判刑十年 25.10.2021

一名曾随前夫投奔“伊斯兰国”的德国女性，本周被法院判处10年徒刑。对她的指控包括见死不救，致使一名幼童被虐待致死。

参观纳粹集中营 德国年轻人感受如何？ 22.10.2021

维达、安娜和伊内斯从未去过奥斯威辛。现在，他们作为一个跨宗教团体的成员，一起参观这个最大的纳粹集中营。此行的组织者希望能够与德国的反犹太主义和反穆斯林情绪做斗争。这当然在年轻女性中引发了很多思考。

伊斯兰圣城麦加 取消社交距离 19.10.2021

在全球各国相继开放边界，放松新冠防疫管制措施的背景下。伊斯兰教第一大圣城——麦加也逐渐重新打开朝圣的大门。
Taliban fighters enjoy a boat ride in the Qargha dam, outskirt of Kabul, Afghanistan, Friday, Sept. 24, 2021. (AP Photo/Bernat Armangue)

阿富汗：塔利班沒敵人之後要幹嘛？ 17.10.2021

繼西方國家撤軍、阿富汗前政權垮台後，塔利班的軍人難以適從自己的定位不再是攻打政府，而是統治這個國家。

Conservative MP David Amess with his pugs, Lily and Boat at the Westminster Dog of the Year competition at Victoria Tower Gardens in London on Oct. 10, 2013. British police say a man has been arrested after a reported stabbing in eastern England. News outlets say the victim is Conservative lawmaker David Amess. The Essex Police force said officers were called to reports of a stabbing in Leigh-on-Sea just after noon Friday. It said “a man was arrested shortly after

英国议员遇刺身亡 警方定性为恐怖袭击 16.10.2021

英国国会议员颜敏时（David Amess）在会晤选民时被刺死。警方称，犯罪嫌疑人 “存在与伊斯兰极端主义有关的潜在动机”。颜敏时是英国近5年来被刺杀的第二位议员。
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Polizist steht am 13.01.2012 vor einem Apple Store in Peking (China). Apple hat in China die Nachrichten-App der «New York Times» nach Intervention der chinesischen Behörden aus seinem Angebot gelöscht. (zu dpa Zensur in China: Nicht nur Apple macht Kompromisse vom 09.01.2017) Foto: Diego Azubel/EPA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

中国App Store下架亚马逊有声书和古兰经等应用 16.10.2021

在中国收紧对网络公司管控、加强对苹果应用商店审查的背景下，亚马逊旗下的有声读物应用Audible和一些用于阅读伊斯兰教古兰经、基督教圣经的APP在中国大陆的苹果应用商店中消失了。
An arrow is left in a wall at the scene where a man armed with bow killed several people before he was arrested by police in Kongsberg, Norway, on October 13, 2021. - A man armed with a bow and arrows killed several people and wounded others in the southeastern town of Kongsberg in Norway on October 13, 2021, police said, adding they had arrested the suspect. We can unfortunately confirm that there are several injured and also unfortunately several killed in this episode, local police official Oyvind Aas told a news conference. The man who committed this act has been arrested by the police and, according to our information, there is only one person involved. - Norway OUT (Photo by Terje Bendiksby / NTB / AFP) / Norway OUT (Photo by TERJE BENDIKSBY/NTB/AFP via Getty Images)

挪威弓箭凶杀案 警方推断为恐怖袭击 14.10.2021

这起5死2伤的袭击案发生在距首都奥斯陆西南约80公里的小城孔斯贝格，嫌犯已被拘捕。调查人员表示，这名37岁的丹麦男子多年前皈依了伊斯兰教，且在近期出现了极端化倾向，警方目前已经可以推断此次杀人事件性质属于恐怖袭击。
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird vom chinesischen Präsidenten Xi Jinping begrüßt. Merkel hielt sich damals zu einem zweitägigen Besuch in der Volksrepublik auf. (zu dpa Merkel berät mit Chinas Präsident Xi und EU-Spitzen über Abkommen) +++ dpa-Bildfunk +++

评论：德国必须了断默克尔的中国情结 24.09.2021

多年来，柏林一直纵容中国，希望数以亿计的欧元投资能促使中国放弃独裁。德国之声记者Ashutosh Pandey认为，北京的好战态度表明，这种策略已经适得其反。
25/07/2021*** KABUL, AFG- JULY 25 : A female student listens during 10th grade class at the Zarghoona high school on July 25 2021 in Kabul, Afghanistan. The Zarghoona girls high school is the largest in Kabul with 8,500 female students attending classes. The school opened after almost a two months break due to Coronavirus. Currently there is widespread fear that the Taliban who already control around half the country will reintroduce its notorious system barring girls and women from almost all work, and access to education. The Ministry of Education has announced the opening of schools, but there are mixed reports in many areas where the Taliban have taken control or where fighting is ongoing. (Photo by Paula Bronstein /Getty Images)

阿富汗学校开学了，女生在哪里？ 19.09.2021

塔利班上台后虽然表示，女性可以在伊斯兰教允许的范围内继续就学就业，但种种迹象表明，阿富汗女性的权益和自由备受限制。中学开学前塔利班当局通告：仅男生返校上课。
Students attend class under new classroom conditions at Avicenna University in Kabul, Afghanistan September 6, 2021, in this picture obtained by REUTERS from social media. Social media handout/via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

阿富汗课堂新规：男女分开 视线隔断 13.09.2021

塔利班政府颁布了限制女性在教育场所活动的新规定，包括女生须严格遵守着装规范戴头巾以及男女座位隔开。
A hijacked commercial plane approaches the World Trade Center shortly before crashing into the landmark skyscraper 11 September 2001 in New York. dpa +++ dpa-Bildfunk +++

911恐袭20年 谁为「反恐战争」买单？ 11.09.2021

2001年9月11日，伊斯兰恐怖主义组织在美国发动恐怖袭击，造成3000人死亡，美国在数周後空袭阿富汗反击，这场「反恐战争」持续了20年，全世界都付出了代价。
French Gendarmes stand inside the Paris courthouse on the Ile de la Cite before the start of the trial of the Paris' November 2015 attacks, in Paris, France, September 8, 2021. Twenty defendants stand trial over Paris' November 2015 attacks from September 8, 2021 to May 25, 2022, with nearly 1,800 civil parties, more than 300 lawyers, hundreds of journalists and large-scale security challenges. REUTERS/Gonzalo Fuentes

“世纪审判”：2015年巴黎恐袭案开庭 08.09.2021

周三，法国开启了对2015年巴黎系列恐袭案件的审理工作，包括自称为“伊斯兰国战士”的萨拉赫·阿卜杜勒-萨拉姆在内的14名被告将出庭受审。
Taliban spokesman Zabihullah Mujahid addresses a press conference in Kabul on September 7, 2021. - The Taliban on September 7 announced UN-sanctioned Taliban veteran Mullah Mohammad Hassan Akhund as the leader of their new government, while giving key positions to some of the movement's top officials. (Photo by Aamir QURESHI / AFP) (Photo by AAMIR QURESHI/AFP via Getty Images)

塔利班宣布看守政府名单 拜登暗示北京「有安排」 08.09.2021

塔利班宣布成立伊斯兰主义的「看守政府」，名单出炉让不少人大失所望。人权团体也呼吁，目前积极介入的中俄两国应该关注妇女和儿童的权利。
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Xinjiang - Uighuren/Baumwollanbau *** 25.03.21 ***A children from the Uyghur community living in Turkey wears a mask during a protest against the visit of China's Foreign Minister to Turkey, in Istanbul on March 25, 2021. - Hundreds protested against the Chinese official visit and what they allege is oppression by the Chinese government to Muslim Uyghurs in the far-western Xinjiang province. (Photo by Bulent KILIC / AFP) (Photo by BULENT KILIC/AFP via Getty Images)

新疆人权活动家遭禁入哈萨克 07.09.2021

一名为中国新疆穆斯林发声的知名人权活动家对法新社表示被禁止进入哈萨克。哈萨克在经济上高度依赖中国市场。这两者有相关吗？
28.04.2021,Berlin,Deutschland,GER,der Preußenpark im Bezirk Wilmersdorf. *** 28 04 2021,Berlin,Germany,GER,the Prussia Park in the district of Wilmersdorf

不满女性工作 阿富汗男子在柏林捅伤女园丁   06.09.2021

柏林一名58岁园丁脖子被一陌生男子捅数刀。据悉，袭击者是因无法容忍女性工作。 
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