为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
以《古兰经》和圣训为教导的一神论宗教，也是世界三大宗教之一。
伊斯兰教信徒称为穆斯林。
周一，包括德国等主要西方国家在内的50个联合国成员国发表联合声明，谴责中国在新疆有系统地践踏维吾尔等穆斯林少数民族的人权，要求中国当局立即释放"被剥夺了自由权利的人"。
在10月16日于韩国举行的亚洲攀岩锦标赛中，伊朗竞技攀岩运动员雷卡比露发参赛，被认为是声援国内抗议运动的“英雄壮举”。她为此发表了“道歉”声明，女权活动人士认为这是因为她受到了伊朗政府的胁迫。
拉姆赞·卡德罗夫是俄罗斯联邦车臣自治共和国总统，以凶残、激进和忠诚，深得俄罗斯总统普京信任。前不久，卡德罗夫被普京授以俄军上将军衔。他究竟在乌克兰战争中扮演了什么角色？
外交人士周一证实，美英等国要求联合国人权理事会就中国新疆维吾尔族及其他穆斯林少数民族人权问题进行讨论。但相关决议草案必须先获得意见分歧的理事会成员国通过。
一名年轻女性被警方关押期间死亡的事件引发的抗议浪潮仍在继续发酵。人权组织宣称，警方的镇压行动至少造成六人丧生。
75年前，巴基斯坦和印度相继庆祝建国，英国在南亚次大陆的殖民统治结束。1947年的印巴分治不但在当时引发巨大震荡，其对于该地区乃至世界政治的冲击至今仍未消退。从以下几个数字中，一起回顾这段历史。
尽管印度表示反对，但北京和伊斯兰堡似乎决意要推进中巴经济走廊的扩大计划，并邀请阿富汗等国加入。
美國總統拜登週一晚上宣佈，美國中央情報局上週末在阿富汗執行空襲行動時，成功擊斃基地組織最高領導人艾曼·扎瓦赫里，他被視為本·拉登的接班人，同時也是911恐怖襲擊背後的策劃者之一。
中国啤酒打入了巴基斯坦市场并受到消费者青睐。巴基斯坦民众表示，这种啤酒的高酒精含量和美观的包装吸引越来越多的新消费者。
穆斯林一生中至少得去麦加朝圣一次，即朝觐。它是戒律，是伊斯兰教第五支柱。为控制新冠疫情实施的禁足令取消后，今年将首次有一百万名信徒加入朝觐大军。
在印度西部，几乎一整个穆斯林村庄都在向古吉拉特邦的高等法院请求批准安乐死。他们为何会有此请愿？请看DW记者Nehal Johri来自当地的报导。
巴切莱特的发言人近日说，这位联合国人权高级专员“很快”将前往中国，访问维吾尔少数民族地区和广州，但她不会访问北京。中方在周五表示，巴切莱特将于5月23日至28日访华。
美联社报道指出，在中国新疆的一个县，每25人中就有1人曾因与恐怖主义有关的指控而被判处监禁，这是世界上已知的最高监禁率。学者和人权团体认为，中国正以监禁控制维吾尔人、将法律作为镇压的武器。
在距离法国总统选举第二轮投票只有4天之际，现任总统马克龙和挑战者勒庞进行两人间的唯一的电视对决，俄罗斯、欧洲、民众购买力下降及伊斯兰教成为激辩主题。
在西方谴责北京对待新疆维族的批评声中，中国批准了两项关于禁止强迫劳动的公约。
今年四月被罢免的总理伊姆兰·汗（Imran Khan）并不是唯一一个利用公众对美国不满情绪的巴基斯坦政治家，抨击华盛顿是巴基斯坦领导人经常使用的一张牌。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式