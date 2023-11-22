德语媒体：中国伪中立背后的真实计划

《世界报》和《南德意志报》都关注了自以色列加沙冲突以来，中国试图保持中立但又对哈马斯袭击避重就轻的表态。 《世界报》指出，中国首先关心的是保护自己的利益；《南德意志报》则称，中东地区早已成为中国与美国竞争的另一个战场。