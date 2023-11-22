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以《古兰经》和圣训为教导的一神论宗教，也是世界三大宗教之一。
伊斯兰教信徒称为穆斯林。
“人权观察”组织称，中国当局在宁夏与甘肃两个穆斯林聚居省区大规模关闭、拆毁和改造清真寺，遏制伊斯兰教在中国生存空间。
一名塔利班高官上周来到德国科隆并出席公开活动，引起德国舆论哗然。更让人们的吃惊是，德国当局对此毫不知情，在媒体报道后才做出回应。
多个阿拉伯国家以及巴勒斯坦自治机构的外长到访北京，要求立刻结束加沙地带的战争。而中国外长王毅则呼吁穆斯林国家“携手合作”，迅速为加沙地带降温，重建中东和平。
一个由沙特、约旦、埃及、印尼等国外长组成的联合代表团即将访问中国。沙特阿拉伯外交大臣费萨尔表示，中国是阿拉伯、伊斯兰国家外长访问的第一站，旨在传递明确的信息——“必须尽快结束加沙的战争”。
就10月7日哈马斯对以色列发起的恐怖袭击所造成的影响，德国联邦总统施泰因迈尔邀请犹太群体和穆斯林群体的代表在其官邸进行了一场圆桌对话。与会嘉宾表示，德国社会存在着一条深深的裂痕。
加沙冲突爆发以来，德国已经有多场支持巴勒斯坦的示威活动因触及“反犹”红线而遭警方取缔。在这样的背景下，立场相对温和的德国穆斯林群体，又有著怎样的反应？
巴勒斯坦声援者在伦敦等全球大城市发起集会游行，抗议在极端伊斯兰组织哈马斯对以色列发动突袭后，以色列对巴勒斯坦加沙地带进行的轰炸和封锁。
极端伊斯兰组织哈马斯在以色列的恐怖活动也直接影响到海外的以色列人和犹太人。他们担心在欧洲也会受到哈马斯及其支持者的暴力。
德国犹太人中央委员会主席舒斯特表示，尽管新近中东冲突激化后，比如在柏林也发生对犹太会堂的纵火企图等事件，但他仍认为，"德国对犹太人来说是一个安全的国家"。
加薩的一家醫院17日遭遇轟炸，至少導致500人死亡。巴勒斯坦當局將矛頭指向以色列的空襲，以方則反控是巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織的火箭引發爆炸。這場行動引來多國譴責；而美國總統拜登正前往以色列，他表示已與以色列總理納坦雅胡通話。
《世界报》和《南德意志报》都关注了自以色列加沙冲突以来，中国试图保持中立但又对哈马斯袭击避重就轻的表态。 《世界报》指出，中国首先关心的是保护自己的利益；《南德意志报》则称，中东地区早已成为中国与美国竞争的另一个战场。
伊斯兰极端组织哈马斯对以色列发动突袭后，以色列宣布全面封锁加沙地带，并对哈马斯进行反击。以哈冲突持续多日，各界担忧加沙陷人道主义危机。
以色列外交部证实一名以色列驻北京使馆工作人员被人用刀刺伤，紧急送医治疗。北京当地媒体则引用警方消息称，被刺伤的是以色列外交人员家属，目前已逮捕一名犯罪嫌疑人。
近年来，丹麦、瑞典等欧洲国家发生过多起公开场合焚烧古兰经事件，引发全球穆斯林的强烈反应。焚烧古兰经的动机是什么？这样的行为是否逾越了言论自由的边界？
瑞典一名男子踩踏古兰经后，穆斯林世界表达愤怒。一些示威者计划周五下午走上街头。多国召见瑞典大使。
周四，一名示威者在伊拉克驻斯德哥尔摩大使馆外踩踏并部分毁坏一本古兰经。伊拉克随后宣布驱逐瑞典大使。此前，瑞典驻巴格达大使馆已遭到冲击。
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