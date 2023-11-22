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伊斯兰教

以《古兰经》和圣训为教导的一神论宗教，也是世界三大宗教之一。

伊斯兰教信徒称为穆斯林。

人权观察：中国在宁夏、甘肃大量关拆清真寺

人权观察：中国在宁夏、甘肃大量关拆清真寺 22.11.2023

“人权观察”组织称，中国当局在宁夏与甘肃两个穆斯林聚居省区大规模关闭、拆毁和改造清真寺，遏制伊斯兰教在中国生存空间。
塔利班高官来德国 政府后知后觉

塔利班高官来德国 政府后知后觉 20.11.2023

一名塔利班高官上周来到德国科隆并出席公开活动，引起德国舆论哗然。更让人们的吃惊是，德国当局对此毫不知情，在媒体报道后才做出回应。
穆斯林各国外长在华要求停火 王毅呼吁团结

穆斯林各国外长在华要求停火 王毅呼吁团结 20.11.2023

多个阿拉伯国家以及巴勒斯坦自治机构的外长到访北京，要求立刻结束加沙地带的战争。而中国外长王毅则呼吁穆斯林国家“携手合作”，迅速为加沙地带降温，重建中东和平。
阿拉伯-伊斯兰国家外长联合代表团周一访华

阿拉伯-伊斯兰国家外长联合代表团周一访华 19.11.2023

一个由沙特、约旦、埃及、印尼等国外长组成的联合代表团即将访问中国。沙特阿拉伯外交大臣费萨尔表示，中国是阿拉伯、伊斯兰国家外长访问的第一站，旨在传递明确的信息——“必须尽快结束加沙的战争”。
中东战争与德国社会的裂痕

中东战争与德国社会的裂痕 09.11.2023

就10月7日哈马斯对以色列发起的恐怖袭击所造成的影响，德国联邦总统施泰因迈尔邀请犹太群体和穆斯林群体的代表在其官邸进行了一场圆桌对话。与会嘉宾表示，德国社会存在着一条深深的裂痕。

加沙冲突 温和派穆斯林在德国疑被忽视 26.10.2023

加沙冲突爆发以来，德国已经有多场支持巴勒斯坦的示威活动因触及“反犹”红线而遭警方取缔。在这样的背景下，立场相对温和的德国穆斯林群体，又有著怎样的反应？

世界各地掀起声援巴勒斯坦浪潮 23.10.2023

巴勒斯坦声援者在伦敦等全球大城市发起集会游行，抗议在极端伊斯兰组织哈马斯对以色列发动突袭后，以色列对巴勒斯坦加沙地带进行的轰炸和封锁。

犹太人在德国：担忧暴力 20.10.2023

极端伊斯兰组织哈马斯在以色列的恐怖活动也直接影响到海外的以色列人和犹太人。他们担心在欧洲也会受到哈马斯及其支持者的暴力。
德国对犹太人来说仍是一个安全的国家

"德国对犹太人来说仍是一个安全的国家" 20.10.2023

德国犹太人中央委员会主席舒斯特表示，尽管新近中东冲突激化后，比如在柏林也发生对犹太会堂的纵火企图等事件，但他仍认为，"德国对犹太人来说是一个安全的国家"。
加薩醫院遭空襲釀500死 以巴互推責任

加薩醫院遭空襲釀500死 以巴互推責任 18.10.2023

加薩的一家醫院17日遭遇轟炸，至少導致500人死亡。巴勒斯坦當局將矛頭指向以色列的空襲，以方則反控是巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織的火箭引發爆炸。這場行動引來多國譴責；而美國總統拜登正前往以色列，他表示已與以色列總理納坦雅胡通話。
德语媒体：中国伪中立背后的真实计划

德语媒体：中国伪中立背后的真实计划 16.10.2023

《世界报》和《南德意志报》都关注了自以色列加沙冲突以来，中国试图保持中立但又对哈马斯袭击避重就轻的表态。 《世界报》指出，中国首先关心的是保护自己的利益；《南德意志报》则称，中东地区早已成为中国与美国竞争的另一个战场。
哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价”

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 14.10.2023

伊斯兰极端组织哈马斯对以色列发动突袭后，以色列宣布全面封锁加沙地带，并对哈马斯进行反击。以哈冲突持续多日，各界担忧加沙陷人道主义危机。
以色列：驻华使馆雇员在北京街头被刺伤

以色列：驻华使馆雇员在北京街头被刺伤 13.10.2023

以色列外交部证实一名以色列驻北京使馆工作人员被人用刀刺伤，紧急送医治疗。北京当地媒体则引用警方消息称，被刺伤的是以色列外交人员家属，目前已逮捕一名犯罪嫌疑人。
焚烧古兰经：言论自由还是恶意侮辱？

焚烧古兰经：言论自由还是恶意侮辱？ 06.08.2023

近年来，丹麦、瑞典等欧洲国家发生过多起公开场合焚烧古兰经事件，引发全球穆斯林的强烈反应。焚烧古兰经的动机是什么？这样的行为是否逾越了言论自由的边界？
踩踏古兰经引发穆斯林世界愤怒 计划街头抗议

踩踏古兰经引发穆斯林世界愤怒 计划街头抗议 21.07.2023

瑞典一名男子踩踏古兰经后，穆斯林世界表达愤怒。一些示威者计划周五下午走上街头。多国召见瑞典大使。
踩踏古兰经事件：伊拉克驱逐瑞典大使

踩踏古兰经事件：伊拉克驱逐瑞典大使 20.07.2023

周四，一名示威者在伊拉克驻斯德哥尔摩大使馆外踩踏并部分毁坏一本古兰经。伊拉克随后宣布驱逐瑞典大使。此前，瑞典驻巴格达大使馆已遭到冲击。
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