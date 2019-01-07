伊斯兰教中国化﹕邊緣化穆斯林的五年計劃？

(德国之声中文网) 中国官媒环球时报週日 (1月6日) 报导，中国政府预计推出一个伊斯兰教中国化的五年计画。来自八个省分伊斯兰协会的代表们上週六 (1月5日) 在北京参加中国伊斯兰协会举办的研讨会，并在会中讨论如何推动与执行伊斯兰教中国化。

消息發佈的时间点令外界有诸多揣测。两週前，云南省巍山县人民政府派出上百警力扫荡三间清真寺，导致数十名穆斯林受伤，另外有40到50人遭逮捕。这起打压事件被不少专家视为伊斯兰教中国化的一个例子。专门研究中国民族政治的美国奥克拉荷马大学政治系讲师史特普 (David Stroup) 表示，中国政府可能透过扫荡未被政府认可的宗教场所来加强对宗教的控制。此外，去除公共场所中过于阿拉伯化的特色，也被认为是伊斯兰教中国化的重点之一。

他表示﹕「政府可能开始强制去除公共场所招牌上的阿拉伯文，或强制拆除过于阿拉伯式的清真寺。此外，政府甚至会开始管理礼拜方式以及如何詮釋古兰经经文。」

美国佛莱斯堡大学历史系的马海云教授接受《德国之声》访问时表示，「中国化」代表政府会专注在减少外国元素的影响。他认为，这个五年计画的最终目的是要创立一个纯中国版的伊斯兰教，并确保中国的穆斯林社群遵循无神论思想，减少与阿拉伯世界的连结。他强调﹕「阿拉伯文化被中国政府视为毒瘤，北京认为阿拉伯文化应该从中国穆斯林社群生活中完全去除。换句话说，中国在声称与全球化接轨同时，正试着边缘化中国的穆斯林社群。」

新疆模式全展开？

专家认为伊斯兰教中国化，早在中国政府将超过百万新疆穆斯林关进再教育营时就展开了。报导显示中国境内其他地区的穆斯林社群，都开始担心中国政府会将其新疆策略运用到其他地区。环球时报去年十一月一篇文章曾經暗示，中国其他穆斯林集中地也开始学习新疆的反恐策略与经验。

史特普认为，虽然很难预测中国政府是否会将新疆的策略扩展到其他地区，但因为政府不断强调伊斯兰教中国化的必要性，这代表它们很可能吸取一些新疆再教育营的经验。他相信如果国际社会加强施压，会迫使北京重新审视是否该继续打压穆斯林社群。史特普说﹕「目前只有少数政府愿意针对这个议题向中国施压。」

马海云认为，如果印尼、巴基斯坦、土耳其或哈萨克斯坦等等，这些在一带一路扮演关键角色的國家愿意就这议题施压，中国政府必须将它們的反弹声浪纳入考量。此外，如果这些穆斯林国家愿意与美国和其他西方国家联手，它们便能对北京施加很大的压力。他强调﹕「美国能与这些穆斯林国家联手，形成一股与中国抗衡的势力。」

伊斯兰教中国化的后果?

中国回族诗人崔浩新指出，对他而言，中国对穆斯林社群的镇压就像滚雪球，必定演变成一场灾难。

专家认为中国政府打算以伊斯兰教中国化为由，控制伊斯兰教的教义及礼拜方式。马海云表示，伊斯兰教中国化对中国穆斯林社群可能带来的影响，是打破原本穆斯林社群的组成，并将所有社群集中控管。他认为这能让中国政府完全介入中国穆斯林生活的所有面向。

从去年开始，中国各地陆续爆發穆斯林社群与政府间的冲突。冲突主要由政府试图扫荡或拆除清真寺而引起。中国回族诗人崔浩新接受《德国之声》访问时表示，如果中国政府试图以伊斯兰教中国化为由打压穆斯林社群，它们很可能遭遇强烈反抗。他指出﹕「少数群体跟国家机器之间，就像鸡蛋和牆一样。我只是想，这世界上会不会有更多人愿意支持弱者。如果这样的人越多，那弱者的命运会有所改变。就像我们都在关注再教育营，那政府的态度也会有所改变。」

对他而言，中国对穆斯林社群的镇压就像滚雪球，必定演变成一场灾难。他說﹕「我身为知识份子，不能合理化看起来很糟糕的事。现在的情况看起来令人格外担心。」