伊斯兰堡挑战中巴走廊！巴铁不再"铁"？

（德国之声中文网）巴基斯坦陆军参谋长巴杰瓦(Qamar Javed Bajwa)上周日抵达北京，对中国展开为期三天的访问行程。而就在此前一天，巴基斯坦一名部长级人物对总耗资570亿美元的中巴经济走廊（CPEC）提出质疑。

巴基斯坦新总理伊姆兰·汗(Imran Khan)任命的商务部长达沃德（Abdul Razak Dawood）上周在接受《金融时报》采访时曾暗示，可能将中巴经济走廊的所有项目暂停一年，直到完成相关审核工作。

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达沃德批评前一届的谢里夫政府在许多项目上给予中方"太多优惠"条件。谢里夫本人目前正因受到腐败指控而遭关押。

达沃德表示，中国企业得到许多税收减免的待遇，在巴基斯坦享有"过分的好处"。此后达沃德在接受另一家地方电视台采访时对此"澄清"，认为自己关于中巴经济走廊的相关言论遭到断章取义。

2015年，中国宣布启动中巴经济走廊项目，同时也将其作为一带一路倡议的组成部分。中方希望通过这一走廊扩大在巴基斯坦以及中亚和南亚地区的影响力，同时反制美国和印度在这一地区的势力。中巴经济走廊同时也包括修建公路、铁路和石油管道的计划，以加强中国与中东地区的联系。

鉴于巴基斯坦目前正经历经济危机，专家表示中巴经济走廊可能有助于刺激该国疲软经济。

对"走廊"的质疑目光

但是，8月份才上台的伊姆兰·汗新政府暗示不会允许北京在中巴经济走廊问题上随意行事。达沃德发表针对中巴经济走廊的批评论调之前不久，中国外长王毅刚刚结束访问巴基斯坦。按照官方说法，两国确认沙北京出资的这一项目惠及双方。

从板球明星到政府总理：伊姆兰·汗其人 在牛津学政治和经济 伊姆兰·汗1952年生于巴基斯坦第二大城市拉合尔。家境不错，父亲是一名工程师。他有4个姐妹，先在家乡、后在英国接受精英教育。在英国，伊姆兰·汗爱上了板球。1972年他在牛津大学注册学习政治学和经济学，兼任牛津大学板球队队长。

从板球明星到政府总理：伊姆兰·汗其人 板球队的蓝眼睛男孩 在英国期间，伊姆兰·汗一直都在进行着板球训练，1976年回到巴基斯坦后，立即成为国家板球队的一员，后来升为国家队队长。作为板球运动员，伊姆兰·汗是公认的全世界最好的全能型队员之一。

从板球明星到政府总理：伊姆兰·汗其人 为巴基斯坦抱回世界杯 1992年板球世界杯在澳大利亚的墨尔本市举行，伊姆兰·汗率领巴基斯坦国家板球队击败所有对手，捧回了世界杯。在决赛时，伊姆兰·汗战胜的恰恰是英国队。此后，伊姆兰·汗成了当地家喻户晓的英雄。

从板球明星到政府总理：伊姆兰·汗其人 从花花公子到迎娶新娘 伊姆兰·汗的大学生涯过得无拘无束，是伦敦市夜生活十分活跃的身影。1995年，42岁的他终于迎娶了21岁的戈尔德施密茨。9年的婚姻为当地以及英国小报贡献了无数花边与绯闻。虽然他们二人于2004年分道扬镳，但戈尔德施密茨一直是伊姆兰·汗政治上坚定的支持者。

从板球明星到政府总理：伊姆兰·汗其人 伊姆兰·汗开始从政 1994年从板球界退役后，伊姆兰·汗先“休息”了一段时间。仅仅两年后，他就开始进入政界，创建了巴基斯坦正义运动党（PTI）。不过，在板球界的成就无法迅速移植到政坛，1997年的大选中，他的正义运动党甚至没有拿到一个议席。

从板球明星到政府总理：伊姆兰·汗其人 积极从政 但伊姆兰·汗没有屈服，过去20年间，他积极投身政治。1999年，支持穆沙拉夫的军事政变，2007年却又倒戈反对穆沙拉夫连任巴基斯坦总统。后来，伊姆兰·汗受到软禁，还坐过几天牢。但他的支持者人数在不断上升。2013年巴基斯坦的总统选举中，伊姆兰·汗成了最富有挑战力的候选人之一。

从板球明星到政府总理：伊姆兰·汗其人 2013: 正义运动党异军突起 伊姆兰·汗的正义运动党在2013年的大选中获得长足进步，在议会拿下30个议席，成为穆斯林联盟之后的第二大政党。该党在旁遮普省和信德省都成为最大的反对党，而最大的胜利则是在开伯尔-普赫图赫瓦省成为最大党。

从板球明星到政府总理：伊姆兰·汗其人 “塔利班·汗” 伊姆兰·汗对当地的恐怖组织态度偏于温和，甚至暧昧，因此常被称为“塔利班·汗”。他认为，若想与邻国阿富汗的塔利班达成和平协议，唯一的途径是通过谈判。伊姆兰·汗尤其反对美国在巴基斯坦使用无人机，并宣布巴基斯坦将撤出在中东冲突中与美国的合作。

从板球明星到政府总理：伊姆兰·汗其人 再结两次婚 2004年与戈尔德施密茨离婚后，伊姆兰·汗又结了两次婚。2015年他宣布同英巴记者Reham Khanm结百年之好，但该婚姻仅维持了10个月。2018年2月伊姆兰·汗第三次举行婚礼，新娘名叫Bushra Manika（图中蒙头者）。他说，新娘是他精神上的指路人。

从板球明星到政府总理：伊姆兰·汗其人 2018年：震荡政坛 2018年的大选中，伊姆兰·汗领导的正义运动党是最具竞争力的党派之一。在一个民粹主义平台上，伊姆兰·汗呼吁同巴基斯坦腐败的政治传统决裂。他计划效仿中国开启一个降低贫困率的政策，建立“伊斯兰福利国家”，其中包括创造1000万个就业岗位，为穷人修建500万套住宅。

从板球明星到政府总理：伊姆兰·汗其人 巴基斯坦新总理 2018年7月26日，伊姆兰·汗完成了板球明星到政治领导者的转变过程。他领导的正义运动党有望获得议会全部272个议席中的近120个。在投票之后的一次电视讲话中，伊姆兰·汗说，“22年前，我开始了这场斗争，今天，我得到实现国家梦想的机会！”“我们领导的巴基斯坦将以全新的面貌屹立于世。”



巴基斯坦媒体表示，陆军参谋长巴杰瓦此次访问北京可能是为了打消中国政府对于伊姆兰·汗在中巴经济走廊问题上态度的疑虑。

伊姆兰·汗所领导执政党正义运动党的官员扎曼（Khurrum Sher Zaman）表示，巴基斯坦政府并不反对中巴经济走廊项目。他在接受德国之声采访时表示："我们没有在中巴经济走廊上调转方向。财政部作出了一些预算调整，因此我们可以对部分中巴经济走廊项目进行研究和审核。但是这并不意味着政府希望取消这些项目。对于巴基斯坦及其未来而言，中巴经济走廊至关重要。"

对于中巴经济走廊的质疑眼光不仅来自于执政党内部，许多其他政治团体，尤其是那些支持者主要来自较小省份的，都对中国日益增长的经济影响力带有怀疑态度。一些分析人士表示，中巴经济走廊可能会把巴基斯坦变成中国的"经济殖民地"。

居住在伊斯兰堡的分析家马里克（Ayub Malik）对德国之声表示："经济部长代表国家商界。他准确地反映出了巴基斯坦企业界对于中国不断加强控制巴国经济的担忧。"

中巴经济走廊的四个组成部分：西线（黄）、北线（红）、中线（绿）和东线（蓝）

"达沃德的表态同时激怒了中国和巴基斯坦的军方。陆军参谋长巴杰瓦访问中国并非事先计划好的，看上去他决定去北京是为了对（达沃德）部长的发言止损。"

不过，马里克认为，中国不会愿意在这些纷纷扰扰中继续纠缠，因为北京政府在巴基斯坦拥有极大的商业和战略利益。"与此同时，因为非常需要财政资助，巴基斯坦也无法承担惹恼北京所带来的后果。美国已经取消了一些对巴援助，中国也许是该国唯一可靠的伙伴。"

美国施压？

一些分析人士认为，巴基斯坦新政府抨击中巴经济走廊的另一目的是，向华盛顿发出信号：不会为了讨好中国而破坏与美国的关系。

伊姆兰·汗的新政府急需国际货币基金伸出援手，以摆脱债务危机。而作为国际货币基金的最大出资国，美国已经明确表示不会允许巴基斯坦用西方国家资金来偿还中国债务。

过去数年里，巴基斯坦经济不振。截止今年6月30日的上一财政年度内，该国经常项目赤字猛增43%，达到180亿美元，财政赤字占国民生产总值比例达到6.8%。

巴基斯坦目前的外汇储备大量流失，从2017年5月的164亿美元减少到90亿美元。去年12月以来，该国央行不得不三次贬值货币。不断高涨的全球原油价格也成为伊斯兰堡政府面临的一大难题，因为巴基斯坦石油需求80%依赖进口。

部分分析人士认为，目前围绕经济学家阿提夫·米安（Atif Mian）的任命风波也与中巴经济走廊有关。米安被视为中巴经济走廊的批评者和反对者，并且与国际货币基金关系密切。米安先是被任命为新政府经济咨询委员会成员，但后来又被撤销提名。对于这一风波的另一解读是：米安来自阿赫迈底亚（Ahmadi）少数派系。该派系在1970年代被巴基斯坦宣布不属于穆斯林群体的一部分，对他的任命引发巴基斯坦国内宗教强硬派的抗议。

居住在拉合尔的分析人士拉扎（Ahsan Raza）对德国之声表示："对于米安的任命显示，执政党也反对中巴经济走廊。有可能他被解职不仅是因为伊斯兰宗教人士施压，也有来自中国官方的压力"。

曾在谢里夫政府中担任部长职务的乌拉·汗（Mushahid Ullah Khan）表示，如果没有伊姆兰·汗总理的首肯，达沃德不可能对中巴经济走廊表达任何反对意见。这位前政府高官对德国之声表示："现政府损害了巴基斯坦与中国的关系。中巴经济走廊的未来堪忧。不过如果他们试图推翻或推迟该项目，我们党会进行抵制。"

经济学者们也表示，伊姆兰·汗政府决定寻求国际货币基金的资金援助，形同向华盛顿求援。这将在今后一段时间内决定该政府为了生存做出何种选择：究竟是站在中国，还是美国这边。