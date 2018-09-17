伊斯兰堡挑战中巴走廊！巴铁不再"铁"？

巴基斯坦新政府上台后，有关中巴经济走廊的未来便受到极大关注。继马来西亚后，雄心勃勃的一带一路计划是否会再次受到冲击？伊斯兰堡是否能够承受惹恼中国的代价？"全天候的中巴友谊"是否依然稳固？
（德国之声中文网）巴基斯坦陆军参谋长巴杰瓦(Qamar Javed Bajwa)上周日抵达北京，对中国展开为期三天的访问行程。而就在此前一天，巴基斯坦一名部长级人物对总耗资570亿美元的中巴经济走廊（CPEC）提出质疑。
巴基斯坦新总理伊姆兰·汗(Imran Khan)任命的商务部长达沃德（Abdul Razak Dawood）上周在接受《金融时报》采访时曾暗示，可能将中巴经济走廊的所有项目暂停一年，直到完成相关审核工作。
达沃德批评前一届的谢里夫政府在许多项目上给予中方"太多优惠"条件。谢里夫本人目前正因受到腐败指控而遭关押。
达沃德表示，中国企业得到许多税收减免的待遇，在巴基斯坦享有"过分的好处"。此后达沃德在接受另一家地方电视台采访时对此"澄清"，认为自己关于中巴经济走廊的相关言论遭到断章取义。
2015年，中国宣布启动中巴经济走廊项目，同时也将其作为一带一路倡议的组成部分。中方希望通过这一走廊扩大在巴基斯坦以及中亚和南亚地区的影响力，同时反制美国和印度在这一地区的势力。中巴经济走廊同时也包括修建公路、铁路和石油管道的计划，以加强中国与中东地区的联系。
鉴于巴基斯坦目前正经历经济危机，专家表示中巴经济走廊可能有助于刺激该国疲软经济。
对"走廊"的质疑目光
但是，8月份才上台的伊姆兰·汗新政府暗示不会允许北京在中巴经济走廊问题上随意行事。达沃德发表针对中巴经济走廊的批评论调之前不久，中国外长王毅刚刚结束访问巴基斯坦。按照官方说法，两国确认沙北京出资的这一项目惠及双方。
巴基斯坦媒体表示，陆军参谋长巴杰瓦此次访问北京可能是为了打消中国政府对于伊姆兰·汗在中巴经济走廊问题上态度的疑虑。
伊姆兰·汗所领导执政党正义运动党的官员扎曼（Khurrum Sher Zaman）表示，巴基斯坦政府并不反对中巴经济走廊项目。他在接受德国之声采访时表示："我们没有在中巴经济走廊上调转方向。财政部作出了一些预算调整，因此我们可以对部分中巴经济走廊项目进行研究和审核。但是这并不意味着政府希望取消这些项目。对于巴基斯坦及其未来而言，中巴经济走廊至关重要。"
对于中巴经济走廊的质疑眼光不仅来自于执政党内部，许多其他政治团体，尤其是那些支持者主要来自较小省份的，都对中国日益增长的经济影响力带有怀疑态度。一些分析人士表示，中巴经济走廊可能会把巴基斯坦变成中国的"经济殖民地"。
居住在伊斯兰堡的分析家马里克（Ayub Malik）对德国之声表示："经济部长代表国家商界。他准确地反映出了巴基斯坦企业界对于中国不断加强控制巴国经济的担忧。"
中巴经济走廊的四个组成部分：西线（黄）、北线（红）、中线（绿）和东线（蓝）
"达沃德的表态同时激怒了中国和巴基斯坦的军方。陆军参谋长巴杰瓦访问中国并非事先计划好的，看上去他决定去北京是为了对（达沃德）部长的发言止损。"
不过，马里克认为，中国不会愿意在这些纷纷扰扰中继续纠缠，因为北京政府在巴基斯坦拥有极大的商业和战略利益。"与此同时，因为非常需要财政资助，巴基斯坦也无法承担惹恼北京所带来的后果。美国已经取消了一些对巴援助，中国也许是该国唯一可靠的伙伴。"
美国施压？
一些分析人士认为，巴基斯坦新政府抨击中巴经济走廊的另一目的是，向华盛顿发出信号：不会为了讨好中国而破坏与美国的关系。
伊姆兰·汗的新政府急需国际货币基金伸出援手，以摆脱债务危机。而作为国际货币基金的最大出资国，美国已经明确表示不会允许巴基斯坦用西方国家资金来偿还中国债务。
过去数年里，巴基斯坦经济不振。截止今年6月30日的上一财政年度内，该国经常项目赤字猛增43%，达到180亿美元，财政赤字占国民生产总值比例达到6.8%。
巴基斯坦目前的外汇储备大量流失，从2017年5月的164亿美元减少到90亿美元。去年12月以来，该国央行不得不三次贬值货币。不断高涨的全球原油价格也成为伊斯兰堡政府面临的一大难题，因为巴基斯坦石油需求80%依赖进口。
部分分析人士认为，目前围绕经济学家阿提夫·米安（Atif Mian）的任命风波也与中巴经济走廊有关。米安被视为中巴经济走廊的批评者和反对者，并且与国际货币基金关系密切。米安先是被任命为新政府经济咨询委员会成员，但后来又被撤销提名。对于这一风波的另一解读是：米安来自阿赫迈底亚（Ahmadi）少数派系。该派系在1970年代被巴基斯坦宣布不属于穆斯林群体的一部分，对他的任命引发巴基斯坦国内宗教强硬派的抗议。
居住在拉合尔的分析人士拉扎（Ahsan Raza）对德国之声表示："对于米安的任命显示，执政党也反对中巴经济走廊。有可能他被解职不仅是因为伊斯兰宗教人士施压，也有来自中国官方的压力"。
曾在谢里夫政府中担任部长职务的乌拉·汗（Mushahid Ullah Khan）表示，如果没有伊姆兰·汗总理的首肯，达沃德不可能对中巴经济走廊表达任何反对意见。这位前政府高官对德国之声表示："现政府损害了巴基斯坦与中国的关系。中巴经济走廊的未来堪忧。不过如果他们试图推翻或推迟该项目，我们党会进行抵制。"
经济学者们也表示，伊姆兰·汗政府决定寻求国际货币基金的资金援助，形同向华盛顿求援。这将在今后一段时间内决定该政府为了生存做出何种选择：究竟是站在中国，还是美国这边。
巴基斯坦是中国传统盟友，中国民间还把两国坚固关系称作「巴铁」。但巴国新政府虽说与北京友好，却得要重新评估「一带一路」项目。这次伊斯兰堡握有实权的陆军参谋长访华，会带来什么新的讯息? (17.09.2018)