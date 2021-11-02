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伊斯兰国

一个活跃在伊拉克和叙利亚的萨拉菲圣战主义组织，奉行极端保守的伊斯兰原教旨主义瓦哈比派。

这一极端组织谋求在中东地区建立政教合一的极端伊斯兰国。

KABUL, AFGHANISTAN - NOVEMBER 02: Smoke rises after a large explosion takes place in Afghanistan's capital Kabul at Wazir Akbar Khan region on November 02, 2021. Bilal Guler / Anadolu Agency

喀布尔发生爆炸 死伤惨重 02.11.2021

位于阿富汗首都喀布尔的一所军事医院成为袭击目标。据报道，袭击者在爆炸后冲入医院内。这次袭击很可能是 "伊斯兰国 "当地分部所为。
Die Angeklagte Jennifer W. (l) und ihr ihr Anwalt Ali Aydin sitzen vor Beginn der Verhandlung im Gerichtssaal. Die Frau aus Lohne in Niedersachsen ist wegen Mordes und Kriegsverbrechen angeklagt. Sie soll als IS-Anhängerin im Irak tatenlos dabei zugesehen haben, wie ein kleines, jesidisches Mädchen in einem Hof angekettet wurde und dort verdurstete. +++ dpa-Bildfunk +++

投奔“伊斯兰国”的德国女性被判刑十年 25.10.2021

一名曾随前夫投奔“伊斯兰国”的德国女性，本周被法院判处10年徒刑。对她的指控包括见死不救，致使一名幼童被虐待致死。
Taliban fighters enjoy a boat ride in the Qargha dam, outskirt of Kabul, Afghanistan, Friday, Sept. 24, 2021. (AP Photo/Bernat Armangue)

阿富汗：塔利班沒敵人之後要幹嘛？ 17.10.2021

繼西方國家撤軍、阿富汗前政權垮台後，塔利班的軍人難以適從自己的定位不再是攻打政府，而是統治這個國家。

07.10.2021 Eine verschleierte Frau mit einer Maske betritt aus der Gangway einer Chartermaschine heraus einen abgeschirmten Bereich der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt. In einer zunächst geheim gehaltenen Aktion hatte die Bundesregierung in Zusammenarbeit mit der US-Armee insgesamt acht deutsche Anhängerinnen der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) mit ihren 23 Kindern im Rahmen einer humanitären Aktion aus einem Gefangenenlager in Syrien geholt. Mit einer Chartermaschine wurden die Frauen über Kuwait nach Deutschland gebracht, wo fast alle sofort in Haft genommen wurden.

加入IS的德国妇女和儿童被遣返回国 10.10.2021

几名与恐怖组织IS有联系的妇女在返回德国后被关押起来。德国外交部长马斯表示：这些妇女 "将不得不为她们的行为负责"。她们的孩子们将得到保护性的照顾。
French Gendarmes stand inside the Paris courthouse on the Ile de la Cite before the start of the trial of the Paris' November 2015 attacks, in Paris, France, September 8, 2021. Twenty defendants stand trial over Paris' November 2015 attacks from September 8, 2021 to May 25, 2022, with nearly 1,800 civil parties, more than 300 lawyers, hundreds of journalists and large-scale security challenges. REUTERS/Gonzalo Fuentes

“世纪审判”：2015年巴黎恐袭案开庭 08.09.2021

周三，法国开启了对2015年巴黎系列恐袭案件的审理工作，包括自称为“伊斯兰国战士”的萨拉赫·阿卜杜勒-萨拉姆在内的14名被告将出庭受审。
WELLINGTON, NEW ZEALAND - SEPTEMBER 03: Prime Minister Jacinda Ardern speaks to the media at a press conference with the details of the Auckland supermarket terror attack, at the Beehive Theatrette on September 3, 2021 in Wellington, New Zealand. A man has been shot dead by police after reportedly stabbing six people at LynnMall supermarket in Auckland. (Photo by Robert Kitchin - Pool/Getty Images)

新西兰超市7人遇袭 总理阿德恩呼吁反恐新法 04.09.2021

一名“伊斯兰国”支持者在新西兰奥克兰一家超市刺伤7人后被警察击毙。新西兰总理阿德恩呼吁议会在本月底前通过一项法律，将策划恐怖袭击定为非法行为。

A destroyed vehicle is seen inside a house after a U.S. drone strike in Kabul, Afghanistan, Sunday, Aug. 29, 2021. A U.S. drone strike destroyed a vehicle carrying multiple suicide bombers from Afghanistan's Islamic State affiliate on Sunday before they could attack the ongoing military evacuation at Kabul's international airport, American officials said. (AP Photo/Khwaja Tawfiq Sediqi)

美发动无人机空袭 中美外长就阿富汗议题通话 30.08.2021

美国29日对一个称是自杀炸弹客的目标进行空袭，虽然美方称该人为自杀炸弹客，但阿富汗官员表示也有平民与孩童在过程中伤亡。同日，中美外长针对阿富汗局势通电话交流。
Wang Yi (r), Außenminister von China, und Mullah Abdul Ghani Baradar, afghanischer Führer der Taliban, stehen während eines Treffens zusammen. Chinas Außenminister hat Gespräche mit militant-islamistischen Taliban aus Afghanistan geführt. (zu dpa «Telefonat mit Blinken über Afghanistan: Wang Yi kritisiert USA ») +++ dpa-Bildfunk +++

德语媒体：中国需要一个稳定的阿富汗 28.08.2021

美军匆忙撤离阿富汗留下的烂摊子，到底由谁来收拾？《每日镜报》认为，中国必须有所行动，因为阿富汗局势稳定符合中国的战略利益。《皇冠报》则指出，中国如今嘲笑美国只是表面现象，实际上正在为伊斯兰极端势力抬头而惊恐万分。
In this undated handout file photo provided by the U.S. Air Force, a MQ-9 Reaper, armed with GBU-12 Paveway II laser guided munitions and AGM-114 Hellfire missiles, is piloted by Col. Lex Turner during a combat mission over southern Afghanistan. The Air Force is taking several steps to fill a significant shortfall in drone pilots, laying out plans to increase incentive pay, bring more National Guard and Reserve pilots onto active duty, and seek volunteers to fill needed slots, Air Force Secretary Deborah Lee James said Thursday. (AP Photo/Lt. Col.. Leslie Pratt, US Air Force, File) |

阿富汗袭击案件 美军展开报复 28.08.2021

喀布尔国际机场遭到血腥的恐怖袭击后，美军发动了针对“伊斯兰国”阿富汗分支组织的报复性军事行动。美国驻阿富汗大使馆也再次发出了安全警示。与此同时，白宫方面表示，美国将必须和塔利班合作。
Smoke rises from explosion outside the airport in Kabul, Afghanistan, Thursday, Aug. 26, 2021. The explosion went off outside Kabul’s airport, where thousands of people have flocked as they try to flee the Taliban takeover of Afghanistan. Officials offered no casualty count, but a witness said several people appeared to have been killed or wounded Thursday. (AP Photo/Wali Sabawoon)

阿富汗国内恐怖：谁是IS-K？  27.08.2021

喀布尔机场炸弹袭击事件显示，该国目前最大的安全问题不是塔利班，而是"伊斯兰国"。在他们眼里，即使是塔利班也过于温和。
President Joe Biden pauses as he speaks about the bombings at the Kabul airport that killed at least 12 U.S. service members, from the East Room of the White House, Thursday, Aug. 26, 2021, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

拜登：我们将追捕你们，让你们付出代价 27.08.2021

26日在喀布尔机场附近发生的两起自杀式爆炸袭击案已经造成至少95名平民死亡，140人受伤。13名美国军人丧生。美国总统拜登8月26日誓言追捕恐怖袭击者，并要求五角大楼制定相关反击计画。与此同时，美军代表坦承，可能会有更多类似事件发生。
Smoke rises from explosion outside the airport in Kabul, Afghanistan, Thursday, Aug. 26, 2021. The explosion went off outside Kabul’s airport, where thousands of people have flocked as they try to flee the Taliban takeover of Afghanistan. Officials offered no casualty count, but a witness said several people appeared to have been killed or wounded Thursday. (AP Photo/Wali Sabawoon)

喀布尔机场外发生多起袭击事件 德国结束撤离行动 26.08.2021

美国国防部称喀布尔机场外周四发生多起袭击事件，造成大量人员伤亡。“伊斯兰国”阿富汗分支宣称对此负责。与此同时，美方撤离行动仍在进行。而德国宣布结束从阿富汗撤离人员的“空中桥梁”行动。美、英、澳此前均向目前仍停留在阿富汗的公民和签证持有者发出预警，喀布尔机场区域存在发生恐怖袭击的高风险。
President Joe Biden, right, shakes hands with Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhimi, left, during their meeting in the Oval Office of the White House in Washington, Monday, July 26, 2021. (AP Photo/Susan Walsh)

拜登宣布年底前终结伊拉克作战任务 27.07.2021

美国总统拜登和伊拉克总理穆斯塔法·卡迪米周一首度会面，宣告美军将终结在伊拉克的作战任务。
Afghan men prepare victims' coffins for a mass funeral ceremony after yesterday's explosion in Kabul, Afghanistan May 9, 2021. REUTERS/Stringer

阿富汗学校爆炸 中国：美撤军威胁当地稳定 10.05.2021

阿富汗首都喀布尔（Kabul）一所学校遭炸弹攻击，造成68人死亡，大部份为女学生。中国外交部指，美国撤军阿富汗使当地安全受到威胁。

打破藩籬：巴基斯坦第一位女板球裁判 18.04.2021

Humaira Farah是巴基斯坦第一位女性板球裁判。她是如何在一个伊斯兰国家获得这样一份寻常人眼中“男人工作”的？她又如何保持工作与生活之间的平衡？她向德国之声讲述了她打破藩籬的故事。
24.02.2021 *** Abu Walaa, mutmaßlicher Anführer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Deutschland, klopft im Oberlandesgericht an eine Glasscheibe, um mit seinen Anwälten zu sprechen. Der Hassprediger und drei Mitangeklagte sollen junge Leute radikalisiert und in IS-Kampfgebiete geschickt haben. Im Prozess wird das Urteil erwartet.

IS在德国头号支持者被判重刑 24.02.2021

历经3年半程序，德国一地方法院对疑似伊斯兰国在德头号招募人阿布·瓦拉（Abu Walaa）做出判决：有期徒刑10年半。 
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