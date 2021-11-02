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一个活跃在伊拉克和叙利亚的萨拉菲圣战主义组织，奉行极端保守的伊斯兰原教旨主义瓦哈比派。
这一极端组织谋求在中东地区建立政教合一的极端伊斯兰国。
位于阿富汗首都喀布尔的一所军事医院成为袭击目标。据报道，袭击者在爆炸后冲入医院内。这次袭击很可能是 "伊斯兰国 "当地分部所为。
一名曾随前夫投奔“伊斯兰国”的德国女性，本周被法院判处10年徒刑。对她的指控包括见死不救，致使一名幼童被虐待致死。
繼西方國家撤軍、阿富汗前政權垮台後，塔利班的軍人難以適從自己的定位不再是攻打政府，而是統治這個國家。
几名与恐怖组织IS有联系的妇女在返回德国后被关押起来。德国外交部长马斯表示：这些妇女 "将不得不为她们的行为负责"。她们的孩子们将得到保护性的照顾。
周三，法国开启了对2015年巴黎系列恐袭案件的审理工作，包括自称为“伊斯兰国战士”的萨拉赫·阿卜杜勒-萨拉姆在内的14名被告将出庭受审。
一名“伊斯兰国”支持者在新西兰奥克兰一家超市刺伤7人后被警察击毙。新西兰总理阿德恩呼吁议会在本月底前通过一项法律，将策划恐怖袭击定为非法行为。
美国29日对一个称是自杀炸弹客的目标进行空袭，虽然美方称该人为自杀炸弹客，但阿富汗官员表示也有平民与孩童在过程中伤亡。同日，中美外长针对阿富汗局势通电话交流。
美军匆忙撤离阿富汗留下的烂摊子，到底由谁来收拾？《每日镜报》认为，中国必须有所行动，因为阿富汗局势稳定符合中国的战略利益。《皇冠报》则指出，中国如今嘲笑美国只是表面现象，实际上正在为伊斯兰极端势力抬头而惊恐万分。
喀布尔国际机场遭到血腥的恐怖袭击后，美军发动了针对“伊斯兰国”阿富汗分支组织的报复性军事行动。美国驻阿富汗大使馆也再次发出了安全警示。与此同时，白宫方面表示，美国将必须和塔利班合作。
喀布尔机场炸弹袭击事件显示，该国目前最大的安全问题不是塔利班，而是"伊斯兰国"。在他们眼里，即使是塔利班也过于温和。
26日在喀布尔机场附近发生的两起自杀式爆炸袭击案已经造成至少95名平民死亡，140人受伤。13名美国军人丧生。美国总统拜登8月26日誓言追捕恐怖袭击者，并要求五角大楼制定相关反击计画。与此同时，美军代表坦承，可能会有更多类似事件发生。
美国国防部称喀布尔机场外周四发生多起袭击事件，造成大量人员伤亡。“伊斯兰国”阿富汗分支宣称对此负责。与此同时，美方撤离行动仍在进行。而德国宣布结束从阿富汗撤离人员的“空中桥梁”行动。美、英、澳此前均向目前仍停留在阿富汗的公民和签证持有者发出预警，喀布尔机场区域存在发生恐怖袭击的高风险。
美国总统拜登和伊拉克总理穆斯塔法·卡迪米周一首度会面，宣告美军将终结在伊拉克的作战任务。
阿富汗首都喀布尔（Kabul）一所学校遭炸弹攻击，造成68人死亡，大部份为女学生。中国外交部指，美国撤军阿富汗使当地安全受到威胁。
Humaira Farah是巴基斯坦第一位女性板球裁判。她是如何在一个伊斯兰国家获得这样一份寻常人眼中“男人工作”的？她又如何保持工作与生活之间的平衡？她向德国之声讲述了她打破藩籬的故事。
历经3年半程序，德国一地方法院对疑似伊斯兰国在德头号招募人阿布·瓦拉（Abu Walaa）做出判决：有期徒刑10年半。
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