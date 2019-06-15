伊斯兰国越来越依赖女性

失去叙利亚以来，圣战者组织伊斯兰国加强了对女性的招募，——无论是为参加在前线的作战还是为在西方世界从事袭击。欧洲刑警组织发出警告：女性恐怖分子数量将上升。
（德国之声中文网）去年，欧盟境内被判刑的前恐怖组织"伊斯兰国"武装分子中就有15%是女性，并呈上升趋势。这是欧洲刑警组织一项研究报告得出的结论。该组织执行主任德博莱（Catherine De Bolle）公布这一调查报告时指出，"对伊斯兰国来说，无论是在战区还是在西方，女性都已不可或缺。"她表示，该恐怖组织称，加入圣战乃是女性的"道义责任"。
自今年3月被逐出叙利亚以来，伊斯兰国日益强调女性也必须拿起武器作战。德博莱指出，女战士甚至受到欢呼。欧洲刑警的专家们强调，尽管如此，这一萨拉菲派民兵组织的意识形态并未改变，根据这一意思形态，女性的主要任务是居家支持丈夫，生育子女，并按伊斯兰国意识加以教育。
欧洲刑警组织的这份报告研究了恐怖主义组织的网上宣传。根据这一宣传，伊斯兰国公开的目标是建立哈里发，而为实现这一目标，女性不可或缺，因为， 女性未来不仅在圣战中将扮演更积极角色，而且也将在传媒、医疗及教育领域活动。欧洲刑警组织专家们指出，由此，伊斯兰国与阿富汗塔利班和西非的博科圣战等其它伊斯兰组织明显不同。
女性无法再置身事外
该研究报告没有涉及的问题是：为何西方女性会加入圣战？欧盟各成员国该如何应对愿从战区返国的妇女？欧洲刑警组织也不愿就此表达意见。德博莱执行主任明确指出，对所有当事人均须作个案处理。
不过，该研究报告澄清了一个神话。报告指出，伊斯兰国女性不能再声称自己对恐怖主义及该组织的目标不知情，相反，伊斯兰国在其宣传中毫无遮掩，公开展示了哈里发生活的残酷严峻之处。
报告还指出， 伊斯兰国女性也不再能强调，自己只是在家做饭、看孩子。德博莱执行主任指出，在伊斯兰国的网上招募中，穆斯林女性以非常直接的方式被提醒注意其对圣战所负的个人责任，"作为报酬，她们得到许诺，将来会入天堂。"
凝炼/任琛（德新社、美联社）