伊斯兰国越来越依赖女性

（德国之声中文网）去年，欧盟境内被判刑的前恐怖组织"伊斯兰国"武装分子中就有15%是女性，并呈上升趋势。这是欧洲刑警组织一项研究报告得出的结论。该组织执行主任德博莱（Catherine De Bolle）公布这一调查报告时指出，"对伊斯兰国来说，无论是在战区还是在西方，女性都已不可或缺。"她表示，该恐怖组织称，加入圣战乃是女性的"道义责任"。

自今年3月被逐出叙利亚以来，伊斯兰国日益强调女性也必须拿起武器作战。德博莱指出，女战士甚至受到欢呼。欧洲刑警的专家们强调，尽管如此，这一萨拉菲派民兵组织的意识形态并未改变，根据这一意思形态，女性的主要任务是居家支持丈夫，生育子女，并按伊斯兰国意识加以教育。

欧洲刑警组织执行主任德博莱（Catherine De Bolle）："对伊斯兰国来说，无论是在战区还是在西方，女性都已不可或缺。"

欧洲刑警组织的这份报告研究了恐怖主义组织的网上宣传。根据这一宣传，伊斯兰国公开的目标是建立哈里发，而为实现这一目标，女性不可或缺，因为， 女性未来不仅在圣战中将扮演更积极角色，而且也将在传媒、医疗及教育领域活动。欧洲刑警组织专家们指出，由此，伊斯兰国与阿富汗塔利班和西非的博科圣战等其它伊斯兰组织明显不同。

女性无法再置身事外

该研究报告没有涉及的问题是：为何西方女性会加入圣战？欧盟各成员国该如何应对愿从战区返国的妇女？欧洲刑警组织也不愿就此表达意见。德博莱执行主任明确指出，对所有当事人均须作个案处理。

不过，该研究报告澄清了一个神话。报告指出，伊斯兰国女性不能再声称自己对恐怖主义及该组织的目标不知情，相反，伊斯兰国在其宣传中毫无遮掩，公开展示了哈里发生活的残酷严峻之处。

报告还指出， 伊斯兰国女性也不再能强调，自己只是在家做饭、看孩子。德博莱执行主任指出，在伊斯兰国的网上招募中，穆斯林女性以非常直接的方式被提醒注意其对圣战所负的个人责任，"作为报酬，她们得到许诺，将来会入天堂。"

打击“伊斯兰国”的娘子军 “伊斯兰国就在眼前” 敌人就在眼前，这里就是前线。库尔德娘子军挺进到伊拉克摩苏尔市附近，库尔德人同伊拉克政府军并肩战斗，打击所谓的“伊斯兰国”。

打击“伊斯兰国”的娘子军 冲锋在前 观察到敌人，就开枪将他消灭。 库尔德与亚兹迪的妇女武装组织好攻势，在消灭“伊斯兰国”的战斗中，她们肩负排头兵的重任。

打击“伊斯兰国”的娘子军 盘起美发，穿上戎装 为了战斗，美发不能成为障碍，阻挡视线。不舍剪短？盘起来！和平世界里，这一女子戎装是一种模仿的时尚，但在战区它可是严酷的现实。

打击“伊斯兰国”的娘子军 舍不下的忠实伴侣 这是战斗间歇里的阿斯马，她多想同小泰迪熊多待一会儿。自从2014年“伊斯兰国”闯进家乡后，这一切却都成了奢侈。

打击“伊斯兰国”的娘子军 逃亡 “伊斯兰国”甚至不放过老弱病残。数十万人走上了逃亡的道路。两年前，这张老人也不得不逃亡的图片传遍世界，成为亚兹迪人深重灾难最有说服力的代表作。

打击“伊斯兰国”的娘子军 不幸的15岁少女 这名亚兹迪女孩不愿公开她的面容。在2014年的那个夏天，她被“伊斯兰国”绑架，然后又被强迫结婚。两个月之后，15岁的她逃出了魔掌，同家人团聚。

打击“伊斯兰国”的娘子军 战后一片废墟 圣战武装分子围困叙利亚北部城市科巴尼，该地靠近叙土边境，这里库尔德人是打击“伊斯兰国”的主要力量，他们在美军空袭的掩护下获得重大胜利。但战役结束后留下的却是一片废墟。

打击“伊斯兰国”的娘子军 战斗中的深厚友谊 “伊斯兰国”在不同宗教族群以及民族之间挑拨离间，实施分化政策。但他们的计策不是回回都能得逞。战斗中，亚兹迪人同库尔德人结下深厚友谊。

打击“伊斯兰国”的娘子军 女人不是奴隶 “伊斯兰国”目前军事上还没有被战胜，他们在叙利亚和伊拉克还控制着大片地区。库尔德人同亚兹迪人会继续打击圣战分子。她们同时告诉敌人：女人不是奴隶。 作者: Kersten Knipp



凝炼/任琛（德新社、美联社）