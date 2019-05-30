“伊斯兰国”蔓延阿富汗 西方想要拉拢塔利班

(德国之声中文网) 在阿富汗，"伊斯兰国"正在超越"基地"组织以及塔利班，成为最主要的安全威胁。与后者相比，这一新兴的恐怖组织拥有更完善的军事组织，而且其袭击更多地针对平民。美国现在希望，与"伊斯兰国"存在着冲突的塔利班，今后可以成为共同打击恐怖主义势力的盟友。

一名不愿具名的常驻阿富汗的美国情报官员告诉美联社，近期发生在首都喀布尔的几次恐怖袭击，可以被看作是恐怖组织发动对欧美国家更大规模袭击的预演。"近期内，这个组织是来自阿富汗的对美国的最大威胁。'伊斯兰国'的核心目标就是在欧美国家发动袭击。这只是一个时间问题，叫人非常害怕。"

美国乔治敦大学安全研究中心主任霍夫曼(Bruce Hoffman)认为，阿富汗有可能成为"伊斯兰国"的一个新据点。目前，该恐怖组织正在叙利亚、伊拉克被逐步挤压，"他们因此已经在阿富汗投入了大量资源。"

阿富汗境内塔利班与“伊斯兰国”势力分布图。橙色越深，代表塔利班的控制力越强。深蓝色则是“伊斯兰国”势力渗透地区

悄悄渗透

早在2014年、"伊斯兰国"叙利亚、伊拉克所向披靡之时，其势力就开始逐渐向阿富汗渗透。该恐怖组织将阿富汗视为"伊斯兰国的大呼罗珊省"(旧译"虎剌桑")，这一历史地名涵盖了如今的伊朗东北部、阿富汗和土库曼斯坦大部、塔吉克斯坦全部、乌兹别克斯坦东半部、吉尔吉斯斯坦小部分。起初，"伊斯兰国"在阿富汗境内只有几十名武装人员，大部分都是被驱离巴基斯坦的塔利班前成员。他们受到更为极端的意识形态的指引，加入了"伊斯兰国"。与塔利班集中精力于阿富汗不同，"伊斯兰国"的更为"志向远大"，力图囊括整个中东、中亚、北非地区，并且号召在全球范围内发动对非穆斯林的"圣战"。在阿富汗境内，逊尼派的"伊斯兰国"已经发动了几次针对什叶派穆斯林的大规模袭击。

"伊斯兰国"早期领袖巴格达迪(Abu Bakr al-Baghdadi)遭美国空袭而丧生后，该组织一度经历了挫折。但是在2015年，乌兹别克斯坦的"伊斯兰主义运动"加入了"伊斯兰国"，此后更是有多个中亚、中东国家，甚至印度、孟加拉以及俄罗斯车臣、中国新疆地区的极端穆斯林加入。如今，该恐怖组织的武装人员规模已约有数万。

"伊斯兰国"此前一直藏身于阿富汗东北部、不便空袭的崎岖山区中，"基地"组织前领袖本·拉登曾经在这里栖身多年。2005年，美军一架载有特种部队的重型直升机甚至还被藏身于山地的恐怖分子用肩扛式防空导弹击落。

驻阿富汗的中情局官员指出，利用地形优势，隐蔽的"伊斯兰国"人员可以在阿富汗山区轻松地获得资金、军火，并且进行武装人员训练、策划发动对外恐怖袭击。

昔日仇敌如今成盟友？

2001年，遭受了911恐怖袭击的美国发起了针对阿富汗塔利班以及"基地"组织的军事行动。如今，情报官员认为，塔利班有可能成为西方盟友，共同参与打击新兴的"伊斯兰国"。就在今年，塔利班表示，不寻求在阿富汗垄断权力。而"伊斯兰国"则志在推翻喀布尔政权，为其打造全球哈里发国家的野心铺平道路。

"伊斯兰国"与塔利班在战略以及意识形态上存在很大不同。塔利班的袭击目标主要是阿富汗政府机构、政府军以及国际安全部队，他们甚至曾经与"伊斯兰国"发生过多次武装冲突。目前，塔利班的实力依然强于"伊斯兰国"。

美国阿富汗和解事务特别代表哈利勒扎德

美国阿富汗和解事务特别代表哈利勒扎德(Zalmay Khalilzad)近期已经与塔利班代表举行了多轮谈判，旨在结束这场美国历史上最长的战争行动。就目前情况来看，美国与塔利班很有可能达成一项共识，即美国撤出军队，而塔利班则承诺不让阿富汗成为全球恐怖袭击的策源地。

中情局官员对美联社透露，美方现在对塔利班抱有期望，希望能够说服后者加入阿富汗政府军，共同打击"伊斯兰国"。他说："他们了解山区地形，毕竟这是他们的地盘。"

不过，塔利班如果与政府军或者西方国家达成协议，也有可能促使更多的极端武装人员出走，壮大"伊斯兰国"的势力。在阿富汗东北部，这种情况已经发生：在对"伊斯兰国"的军事行动中，塔利班失去了不少地盘，也失去了不少武装人员。

俄罗斯国防部长绍伊古与总统普京

积极招揽大学生

俄罗斯方面近年来一直在警告来自阿富汗的"伊斯兰国"威胁，并且早在美方开始斡旋前，就尝试接洽塔利班。俄罗斯国防部长绍伊古(Sergei Shoigu)五月警告称，"伊斯兰国"在被驱离出叙利亚、伊拉克后，已经将阿富汗当作恐怖袭击的策源地。

与美国一样，俄罗斯也认为让塔利班与阿富汗政府军达成和解协议是最佳反恐途径。莫斯科此前已经召集了两次圆桌会议，要求塔利班、阿富汗政府以及该国其他重要政治势力代表参加。不过，俄方的和平斡旋近几个月进展缓慢，俄军因此加强了军事部署。绍伊古透露，俄罗斯已经向吉尔吉斯斯坦军队提供了直升机、装甲车等重型装备，并且提升了驻吉尔吉斯斯坦以及塔吉克斯坦军队的战备等级。

美国情报部门指出，如果没有强有力的反恐战略，阿富汗的"伊斯兰国"势力将能在今后几年策动针对欧美国家的大规模恐怖袭击。在阿富汗被捕的多名"伊斯兰国"武装人员，已经被发现与其他国家的同伙有联系。在美国，至少8名被捕的"伊斯兰国"成员被发现与阿富汗的同伙有联系。2017年在瑞典发动卡车冲撞袭击的乌兹别克斯坦人阿基洛夫(Rakhmat Akilov)，也在审讯中承认接受了阿富汗指挥官的命令。

美国情报部门还透露，在阿富汗国内，"伊斯兰国"还在积极招揽大学生加入。这些相对高素质的人员，能够娴熟地操作各种设备，适应境外旅行，运用社交媒体，从而发动更为复杂的袭击。

文山/任琛/(美联社)