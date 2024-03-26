“伊斯兰国”死灰复燃 部分欧洲国家提高戒备

（德国之声中文网）就在三周前，布鲁塞尔检察机构刚刚宣布，他们摧毁了一起针对音乐会的大型恐怖袭击计划。事件中共有四人被捕，其中包括三名未成年人，他们计划发起一次以造成大量伤亡为目的的大规模恐怖袭击行动。布鲁塞尔检察官称，上述伊斯兰极端分子表示他们原本计划以2015年巴黎“巴塔克兰剧院”恐袭案为样板对音乐会发动袭击。

哈马斯对以色列发动大规模恐怖袭击，以及以色列随即展开对加沙地带的攻势后，比利时已经破获多起未遂恐怖袭击。三月初，比利时国家风险分析中心 (CUTA)在布鲁塞尔表示，具有恐怖主义背景的犯罪行为数量递增了41%。2023年，这类案件的数量为332起，2022年则仅有236起。

法国宣布进入最高戒备状态

2023年10月16日，比利时遭遇恐怖袭击后，该国一直处于三级恐袭警报状态下，这是总共四级警报状态中的次高一级。这是一起由单一极端伊斯兰分子发动的袭击，事件中有两名瑞典公民被杀害。

比利时国家风险分析中心表示，莫斯科发生恐怖袭击后，比利时并不会因此上调恐袭警报级别。该中心表示，比利时面临的恐袭风险仍很高，但并未因莫斯科恐袭事件而变得更高。目前，所谓的“伊斯兰国”已经宣布他们对莫斯科恐袭事件负责。

但法国政府则不这样认为。正在法属圭亚那访问的法国总统马克龙表示，出于谨慎，法国已经启动了最高级别的恐袭警报。

马克龙表示，他认为，莫斯科恐袭是“伊斯兰国”一手制造的。马克龙援引法国及其他国家情报部门的信息表示：“种种迹象显示，该组织参与了在莫斯科的恐怖袭击。而过去几个月当中，他们也曾多次尝试在法国境内发动袭击。”

德国内政部长费泽：我们的相关部门保持高度戒备

在莫斯科发生造成133人死亡的恐怖袭击事件之后，德国内政部长费泽（ Nancy Faeser）认为，德国并没有理由提升戒备级别。她表示，伊斯兰国阿富汗分支即所谓的“伊斯兰国呼罗珊省"(IS-K) 对德国构成的恐袭威胁一直以来都是存在的。

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社民党籍政治家费泽此前对《南德意志报》表示：“德国所面临的最大恐怖威胁，目前也来自‘伊斯兰国呼罗珊省’ISPK这一分支组织。我们的安全部门一直保持着高度戒备状态，也一直在对这一恐怖组织进行着密切观察。”

2023年圣诞节前后，安全部门曾挫败了一起有关对科隆大教堂、维也纳圣斯蒂芬大教堂以及马德里一个目标发动恐怖袭击的计划。

德国内政部长费泽表示，哈马斯在十月七日对以色列发动恐怖袭击，以及以军随即对加沙地带展开攻势后，德国所面临的恐袭威胁也明显提升。

上周，在德国城市格拉，有两名男子被逮捕，他们被控效力于“伊斯兰国呼罗珊省”，并正在策划一起针对瑞典议会的恐怖袭击。早在2020年，德国警方就曾挫败一起针对德国境内美军基地的大规模恐袭计划。

瑞典和丹麦发生的焚烧古兰经事件，被视为仇视伊斯兰教的行为，并因此招致批评。因此，上述两国也提高了安全警报的级别。丹麦情报部门PET前不久发出的通告称，以哈冲突正在加剧该国受到威胁的程度。

这份通告称：“以哈冲突正在提升极端化思想的发展潜力和号召力，它有可能会让特定人士在丹麦采取有计划的、或临时性的行动，这其中也包括恐怖袭击。”

“伊斯兰国”有可能会在西欧发起行动

据称，所谓的“伊斯兰国呼罗珊省”拥有成员大约一千人，2015年在阿富汗成立。伦敦国王学院恐怖主义问题专家诺曼（ Peter R. Neuman）表示：“‘伊斯兰国呼罗珊省’可能是目前唯一一个有能力在西欧发起大规模、有组织袭击行动的恐怖主义分支。”

诺曼在X上发文指出，“伊斯兰呼罗珊省ISPK ”发动袭击的主要动机，并不只是捍卫伊斯兰意识形态，也是为了捍卫在极端伊斯兰阵营中的霸主地位。他表示，该组织的大部分成员均来自中亚地区。

反恐斗争是由欧盟各成员国各自负责的内部事务。但欧盟层面上，则有一系列机构负责各国在反恐斗争中的信息交换和协作。

位于荷兰海牙的欧洲刑警组织Europol就是这样的机构之一。该机构也注意到，欧洲大陆上恐怖主义活动正在变得日益频繁。

2022年，欧洲共有七个国家境内发生了总共16起恐怖袭击。其中意大利境内恐袭最多，达12起，不过，这些恐怖袭击行动都是由左翼极端势力或无政府主义者发动的。

在2022年，欧盟境内总共发生了两起基于伊斯兰极端主义的恐怖袭击事件。有超过三百人因策划伊斯兰恐怖袭击行动而遭逮捕，逮捕行动主要集中在法国。2017年总共发生了两百多起袭击事件，但此后袭击事件的数量一直在直线下降。不过，欧洲刑警组织认为，从2023年开始，恐怖袭击的数量又开始呈现上升趋势。

悉数这些年来欧洲的恐怖袭击 货车冲入巴塞罗那主街 2017年8月17日，在巴塞罗那市中心游人云集的兰布拉大道（Las Ramblas），一辆小型货车冲撞行人，造成十多人死亡，百余人受伤，包括13名德国游客、两名台湾人和一名香港人，他们中部分伤势严重。"圣战"组织"伊斯兰国"宣称为这一袭击事件负责。

悉数这些年来欧洲的恐怖袭击 就在巴塞恐袭的数小时后…… 巴塞罗那以南约100公里的坎布里尔斯再爆袭击。当天午夜时分，有人在坎市海滨大道驾驶一辆轿车冲撞路人，造成7人受伤，其中包括一名警察。警方当场击毙了4名肇事者，还有一名嫌疑人后来因伤重死亡。警方发言人称，他们中的好几个人身上捆绑有炸药。调查人员认为，这起袭击与巴斯罗那的袭击有关联。

悉数这些年来欧洲的恐怖袭击 2017年6月3日：伦敦桥上的惨剧 伦敦市中心地区伦敦桥6月3日晚发生恐袭，造成七人死亡、48人受伤。一辆白色厢式货车在伦敦桥上冲向人群后，三名袭击者从车上持刀跳下，在附近的巴罗市场袭击行人，随后被赶来的警方击毙。

悉数这些年来欧洲的恐怖袭击 2017年5月22日：演唱会成噩梦 当地时间5月22日晚，美国歌手爱莉安娜·格兰德（Ariana Grande）在曼彻斯特体育馆举行的演唱进入尾声、观众开始陆续离场时，体育馆入口大厅处发生爆炸。“伊斯兰国”宣称对事件负责。

悉数这些年来欧洲的恐怖袭击 2017年4月3日：地铁站传出的爆炸声 2017年4月3日下午，俄罗斯圣彼得堡一地铁站发生爆炸事件，造成14人死亡，40多人受伤。俄罗斯政府表示，袭击嫌犯来自中亚地区。

悉数这些年来欧洲的恐怖袭击 2017年3月22日：国会大楼外的疯狂 3月22日下午，英国国会大厦前的威斯敏斯特桥上，一辆汽车连续冲撞行人。驾车男子随后跳下汽车，刺死一名警察后，被其他警察开枪击毙。事件最终导致6人死亡，约50人受伤。

悉数这些年来欧洲的恐怖袭击 2017年1月1日：新年夜，夜总会，杀戮场 在2017年新年夜，土耳其高档夜总会莱纳（Reina）遭遇恐怖袭击，凶手开枪疯狂扫射，造成39人丧生。作案后，凶手先成功逃逸，在十几天后被捕。恐怖组织“伊斯兰国”宣称对该袭击事件负责。

悉数这些年来欧洲的恐怖袭击 2016年12月19日：柏林圣诞市场遭血洗 在晚8点左右，通过难民身份来到欧洲的突尼斯人阿姆里，驾车在柏林西部中心地带的圣诞市场冲撞人群，造成12人丧生，数十人受伤。阿姆里潜逃数天后，在米兰近郊的一次警方检察中被击毙。在袭击之前，阿姆里就被警方列为伊斯兰“危险分子”。

悉数这些年来欧洲的恐怖袭击 2016年7月14日：国庆日的悲剧 在7月14日法国国庆当天，原籍法属突尼斯人布哈勒在尼斯驾大型载重车冲入人群，导致85人死亡。又一起法国恐袭事件震惊世界。被警方击毙的布哈勒是一名伊斯兰极端分子。

悉数这些年来欧洲的恐怖袭击 2016年3月22日：布鲁塞尔连环爆炸 布鲁塞尔机场、马尔贝克地铁站在当日发生连环爆炸，造成32人丧生，超过300人受伤。"伊斯兰国"声称对袭击事件负责。马尔贝克地铁站在袭击一个月后重新开放。玻璃罩后的金属板上刻有死者家属寄托的哀思，提醒人们不要忘记恐怖的一天。

悉数这些年来欧洲的恐怖袭击 2015年11月13日：震惊巴黎 在巴黎的系列恐怖袭击中，共有至少128人死亡，约300人受伤。恐怖武装“伊斯兰国”策划了此次袭击。在六个不同的地点 ---- 酒吧、餐馆，甚至购物中心和一个音乐厅，袭击同时开始。

悉数这些年来欧洲的恐怖袭击 2015年1月7日：对新闻自由的攻击：《查理周刊》事件 两名凶手攻击了漫画杂志《查理周刊》在巴黎的编辑部，杀死了12人。在一个犹太超市里，也发生绑架并杀此四名人质的事件。所有的罪犯均被安全部队击毙。

悉数这些年来欧洲的恐怖袭击 2014年5月24日：比利时犹太博物馆事件 在布鲁塞尔的犹太博物馆的入口处，携带武器的凶手杀害了四人。刺客身负前科：他在监狱中变得激进，在叙利亚参加了一年多“圣战”。

悉数这些年来欧洲的恐怖袭击 2013年5月24日：巴黎街头士兵被刺伤 一名士兵在巴黎街头被刺伤。稍后，罪犯就被警方抓获。按照警方的说法，凶手并非圣战组织支持者，但是是伊斯兰原教旨主义追随者。

悉数这些年来欧洲的恐怖袭击 2013年5月22日：英国士兵李·里格事件 在伦敦一个郊区，英国士兵李·里格先被一辆汽车撞倒，再被车内两名男子用刀子和一把弯刀杀害。肇事者在杀人后并未逃逸，而是任由路人拍摄。

悉数这些年来欧洲的恐怖袭击 2012年7月18日：保加利亚被恐袭 一辆载有以色列游客的旅游大巴在布尔加斯被袭击，七人丧生，30人受伤。此后不久，黎巴嫩什叶派组织真主党声称对事件负责。

悉数这些年来欧洲的恐怖袭击 2012年3月19日：犹太人被攻击 在另一起攻击事件中，图卢兹的凶手在一所犹太学校前，杀死一名教师和三个孩子。他在一个萨拉菲派团体里成为激进分子，他自称是代表“基地组织”的“圣战者”。

悉数这些年来欧洲的恐怖袭击 2012年3月11-15日：法国士兵被害 在法国图卢兹，一名士兵头部遭枪击死亡。四天以后，又发生多起谋杀行动。在他的悔过信里，凶手说，他的目的是报复法军在阿富汗驻军的行为。

悉数这些年来欧洲的恐怖袭击 2011年3月2日：德国成为焦点 凶手Arid Uka在法兰克福机场向一辆大巴开枪，目标是车上的手无寸铁的美军士兵。他杀死两人，打伤三人。这一事件被认为是德国境内的第一起伊斯兰恐怖袭击。

悉数这些年来欧洲的恐怖袭击 2005年7月7日：伦敦炸弹事件 四名犯罪分子在伦敦的多辆公共汽车和地铁上几乎同时引爆他们背包里的炸弹。这次血腥袭击共造成52人死亡，数百人受伤。罪行并未清偿：三名同伙被无罪释放。

悉数这些年来欧洲的恐怖袭击 2004年11月2日：谋杀讽刺作家 导演、编剧和讽刺作家特奧·梵高（Theo van Gogh）在他讲述伊斯兰教妇女地位低下的电影“服从”上演后，受到死亡威胁。他在阿姆斯特丹的大街上被一名伊斯兰极端分子谋杀。

悉数这些年来欧洲的恐怖袭击 2004年3月11日：马德里火车炸弹袭击事件 几乎是同一时间，10枚炸弹在马德里挤满了人的通勤火车上爆炸，191人死亡，超过1800人受伤。一个西班牙法院判处28名来自基地组织的罪犯中的21人，总共超过四万年的刑期。

悉数这些年来欧洲的恐怖袭击 2003年11月20日：袭击伊斯坦布尔英国领事馆 对英国驻伊斯坦布尔总领馆和汇丰银行的炸弹袭击，造成33人死亡，超过400人受伤。73名伊斯兰极端分子被确认为罪犯，其中40名罪犯受到司法判决。

悉数这些年来欧洲的恐怖袭击 2003年11月15日：袭击伊斯坦布尔犹太教堂 在伊斯坦布尔，城市中两个最大的犹太教堂遭遇自杀式袭击，23人死亡。几乎与此同时，繁华的街道上也发生了数起汽车炸弹事件，约300人受伤严重。 作者: Greta Hamann, 王凡



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