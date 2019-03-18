 “伊斯兰国”威胁将为基督城血案复仇 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.03.2019

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时政风云

“伊斯兰国”威胁将为基督城血案复仇

对新西兰两座清真寺的血腥恐怖袭击可能将掀起新一轮暴力浪潮。“伊斯兰国”已经宣称将采取复仇行动。

Christchurch Al-Nur-Moschee Poliezi (picture-alliance/dpa/Xinhua/G. Lei)

一名警察在基督城的清真寺附近巡逻

（德国之声中文网）恐怖组织"伊斯兰国"的一位发言人表示："异教徒的领导人"对新西兰基督城大屠杀的受害者的哀悼是"鳄鱼的眼泪"。他强调， 两座清真寺的杀戮场面激发了"伊斯兰国"的支持者为其宗教和信徒们复仇的决心。

Turkey New Zealand Mosque Shooting Background (picture-alliance/AP Photo)

塔兰特扬言要杀死尽可能多的穆斯林

虽然这个长达40分钟的音频讲话的真实性没有得到证实，但是它在"伊斯兰国"的社交媒体上被广泛传播。

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新西兰两座清真寺遭恐袭翌日，该国总理要求强化武器法，提高该国获得枪支的门槛。与此同时，作案人正式被控谋杀。据报道，枪手原本可能还计划更多袭击。 (16.03.2019)

现年48岁的阿富汗人阿齐兹·瓦哈卜扎德（Abdul Aziz Wahabzada）在新西兰城市基督城成为人们心目中的英雄。他是该市清真寺袭击案的目击者。在枪击案发生时，他勇敢地与凶犯塔兰特对峙，阻止他的疯狂行为。 (18.03.2019)

基督城枪击案嫌疑人决定在法庭上自己为自己辩护。他对自己的行为并不感到后悔。新西兰政府目前已开始实行更严厉的枪支管控新规。 (18.03.2019)

3月15日，枪手塔兰特（Brenton Tarrant） 出于种族动机制造的双重袭击案，至少导致50人丧生，另外有30多名受伤者仍在医院接受治疗。这位来自澳大利亚的28岁右翼极端分子自己拍摄了袭击时的场景。据估计他将因多重谋杀罪面临终身监禁。

"报仇雪恨"

"伊斯兰国"发言人威胁将在叙利亚继续反抗美国及其盟友。他敦促其追随者"为你们的兄弟姐妹们报仇雪恨"。数周以来, 库尔德武装在国际反"伊斯兰国"联盟的支持下, 一直试图攻克"伊斯兰国"在叙利亚的最后一个堡垒巴古斯村（Baghus）。迄今数百名"伊斯兰国"武装分子仍然占领着这片狭小的区域。

美国总统特朗普在2月底宣布, "伊斯兰国"统治的地区已经百分之百地被夺回。"伊斯兰国"发言人说, 这种"虚构的胜利"与现实完全不符。

李京慧/叶宣 (德新社、法新社)

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