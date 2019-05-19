“伊斯兰国”危险依旧 德国护宪机构发出警告

（德国之声中文网）这是联邦宪法保卫局（BfV）局长托马斯·哈尔登旺（Thomas Haldenwang）第一次主持该机构的例行研讨会。本周一（5月13日）在柏林举行这场研讨会主题为"政治极端主义的动员能力"--话题超越伊斯兰极端主义者。近年来，其前任汉斯格奥尔格·马森（Hans-Georg Maassen)因为几乎完全聚焦于伊斯兰极端主义者而备受争议。哈尔登旺将左、右翼极端分子列入了议事日程。

尽管焦点有所转移，但哈尔登旺并没有忽视或淡化具有宗教动机的极端主义。他呼吁大家不要因"伊斯兰国"（IS）在叙利亚和伊拉克遭受军事失败这一事实而麻痹大意。在谈到斯里兰卡发生的导致数百人死亡的复活节袭击事件时，哈尔登旺说，作为一个恐怖组织，IS已经转入地下，而且可能会有潜在模仿者。

恐怖主义宣传

IS的跟随者一直在西欧宣传，德国也不例外。 "这种宣传继续要求攻击西方目标。"哈尔登旺告对德国之声记者说， "不幸的是，据我们所知，有足够多的伊斯兰恐怖分子正在实施这样的计划。"德国上一次也是最严重的一次袭击事件发生在2016年12月，当时突尼斯人阿尼斯·阿姆里（Anis Amri）驾驶一辆大卡车冲入柏林的一个圣诞市场，造成12人丧生。

宪法保卫局还注意到右翼极端主义者的"新动态"：他们讨论某些特定问题以接近普通公民，然后通过宣传和虚假信息污染言论空间。 哈尔登旺说，2018年夏天在开姆尼茨市发生暴力事件就是一个"仇外"的例子，一名德国人丧生，嫌疑人来自叙利亚和伊拉克。抗议活动持续了好几天。哈尔登旺说，事件反映出来的边境问题反倒被忽视了。

间接批评右翼民粹主义政党

哈尔登旺不点名地批评了德国联邦议会中的"某些政党"，利用仇外心理和移民仇恨。他说，某些喧嚣的抗议活动"助长了极端主义组织"。他补充说，这就是为什么德国右翼民粹主义党派- 选项党（AfD）的青年组织等受到怀疑。

宪法保卫局将会监控于7月初举行的该党大会。哈尔登旺说，他们的参与和言行都是情报部门的信息来源。