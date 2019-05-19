“伊斯兰国”危险依旧 德国护宪机构发出警告

（德国之声中文网）这是联邦宪法保卫局（BfV）局长托马斯·哈尔登旺（Thomas Haldenwang）第一次主持该机构的例行研讨会。本周一（5月13日）在柏林举行这场研讨会主题为"政治极端主义的动员能力"--话题超越伊斯兰极端主义者。近年来，其前任汉斯格奥尔格·马森（Hans-Georg Maassen)因为几乎完全聚焦于伊斯兰极端主义者而备受争议。哈尔登旺将左、右翼极端分子列入了议事日程。
尽管焦点有所转移，但哈尔登旺并没有忽视或淡化具有宗教动机的极端主义。他呼吁大家不要因"伊斯兰国"（IS）在叙利亚和伊拉克遭受军事失败这一事实而麻痹大意。在谈到斯里兰卡发生的导致数百人死亡的复活节袭击事件时，哈尔登旺说，作为一个恐怖组织，IS已经转入地下，而且可能会有潜在模仿者。
恐怖主义宣传
IS的跟随者一直在西欧宣传，德国也不例外。 "这种宣传继续要求攻击西方目标。"哈尔登旺告对德国之声记者说， "不幸的是，据我们所知，有足够多的伊斯兰恐怖分子正在实施这样的计划。"德国上一次也是最严重的一次袭击事件发生在2016年12月，当时突尼斯人阿尼斯·阿姆里（Anis Amri）驾驶一辆大卡车冲入柏林的一个圣诞市场，造成12人丧生。
宪法保卫局还注意到右翼极端主义者的"新动态"：他们讨论某些特定问题以接近普通公民，然后通过宣传和虚假信息污染言论空间。 哈尔登旺说，2018年夏天在开姆尼茨市发生暴力事件就是一个"仇外"的例子，一名德国人丧生，嫌疑人来自叙利亚和伊拉克。抗议活动持续了好几天。哈尔登旺说，事件反映出来的边境问题反倒被忽视了。
间接批评右翼民粹主义政党
哈尔登旺不点名地批评了德国联邦议会中的"某些政党"，利用仇外心理和移民仇恨。他说，某些喧嚣的抗议活动"助长了极端主义组织"。他补充说，这就是为什么德国右翼民粹主义党派- 选项党（AfD）的青年组织等受到怀疑。
宪法保卫局将会监控于7月初举行的该党大会。哈尔登旺说，他们的参与和言行都是情报部门的信息来源。
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盘点德国恐袭大事件
汉诺威
2016年2月26日，15岁的萨菲亚·S.（Safia S.）在汉诺威火车站袭击一名联邦警察，导致后者重伤，必须接受手术治疗。该名凶手声称自己是恐怖组织"伊斯兰国"的支持者。
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盘点德国恐袭大事件
埃森
2016年4月，埃森一处锡克族寺庙门口发生爆炸事件，三人受伤，其中一人伤势严重。嫌犯是与极端伊斯兰萨拉菲派联络密切的年轻人。
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盘点德国恐袭大事件
维尔茨堡
2016年7月18日，一名17岁的阿富汗难民在维尔茨堡的一列短途列车上用刀斧袭击多名旅客，导致多人重伤，其中包括四名来自香港的游客。行凶者在逃跑途中被警方击毙。这起袭击显然带有伊斯兰极端主义背景：在此后网络上流传的一段凶手生前拍摄视频（见图），他在其中作出了相应表示。检方认为，凶手是"自我极端化"的一个例子。
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盘点德国恐袭大事件
慕尼黑
2016年7月22日，慕尼黑北部的奥林匹克购物中心发生枪击案， 一名18岁的枪手在打死9人后自杀身亡。受害者中包括5名青少年。该人持有伊朗和德国双重国籍，并长期在慕尼黑居住。警方在调查后将该案定性为恐怖袭击。
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盘点德国恐袭大事件
安斯巴赫
2016年7月24日，27岁的叙利亚难民穆罕默德·D.（Mohammed D.）在安斯巴赫一处音乐节入口处发动自杀式爆炸袭击，造成多人受伤。他也自称是恐怖组织"伊斯兰国"支持者。有心理疾病的这名男子在爆炸袭击发生不久之前还曾通过手机接受外界指令。"伊斯兰国"宣称对此次袭击事件负责。图片为检方人员在安斯巴赫袭击现场进行搜索。
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盘点德国恐袭大事件
柏林
2016年12月19日，发生在柏林纪念教堂圣诞市场的货车冲撞袭击事件导致12人丧生，数十人受伤。涉嫌驾驶该车的阿姆里潜逃数天后于12月23日在米兰近郊的一次警方检察中被击毙。
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盘点德国恐袭大事件
美茵河畔法兰克福
时间一下退回到2011年3月，一名来自科索沃的阿尔巴尼亚族伊斯兰极端分子在法兰克福机场枪杀两名美军士兵，打伤两人。他最后被判终身监禁。袭击者在法兰克福登上这辆客车（见图），随后开枪袭击美军士兵。
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盘点德国恐袭大事件
德国的常态
表面上看，尽管2011年后至2016年前，德国没有发生真正意义的恐袭，但有媒体报道记载的恐袭未遂事件时有发生。图片上是今年3月11日，埃森一家大型购物中心由于恐怖威胁而被迫关闭，警方及时的反应挫败了针对该商业区的袭击阴谋。德国联邦刑警联盟（BDK）主席安迪·诺伊曼（Andy Neumann）此前对德国《世界报》表示，"德国面临的国际恐怖主义威胁已成为一种常态。""没有人会对此有更多质疑。"
作者: 严严