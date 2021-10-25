“伊斯兰国”伊拉克成员在德获终身监禁

（德国之声中文网）此一判决写下司法史：世界上第一次有一法院裁定前"伊斯兰国"成员犯有对雅兹迪人犯下种族灭绝罪。本周二（11月30日），法兰克福高等地方法院法官还裁定，这名 29 岁的伊拉克圣战民兵危害人类罪名成立，具体而言，他的残酷行为导致一名5岁女孩死亡。

自 2020 年 5 月起，这名伊拉克籍被告一直在法兰克福受审。雅兹迪妇女诺拉T.和她的女儿曾在这名伊斯兰国成员及其德国妻子珍妮弗·W.家中为奴。 作为伊斯兰国回归者，珍妮弗·W. 案被个案处理，今年10 月底在慕尼黑被判处10监禁，其罪名包括：在境外加入恐怖组织、危害人类、导致死亡的养奴及协助杀人。

活活晒死

惨剧发生于2015年夏，地点是伊拉克北部城市费卢杰（Falludscha ）。 当时，该地区由恐怖主义民兵组织伊斯兰国统治。遭伊斯兰国绑架的雅兹迪妇女诺拉T.（Nora T.）被迫为奴，从事打扫、洗衣和看家，女儿瑞达（ Reda ）必须始终保持安静，不能"打扰"。在一个八月的炎日，女孩尿了床。作为惩罚，这名现在被判刑者将女孩绑在烈日直晒的窗框上，直至她死去。证人诺拉 T. 和 珍妮弗·W.对此有一致说法。

诺拉 T. 在法兰克福作证7次，在慕尼黑作证甚至11次。这位已无法直起腰来的母亲不得不一遍又一遍地讲述女儿死亡的那个惨绝人寰的日子。她今年40出头，看上去却要老20 岁。这对母女的命运反映的是的整体命运。雅兹迪人认为其宗教是世界上最古老的，只信一个神，但也崇拜天使。恐怖主义民兵组织伊斯兰国视雅兹迪人为"异教徒"和"恶魔崇拜者"，并在 2014 年系统性实施追捕。

绝望的雅兹迪人 伊拉克之觞 根据联合国难民署的数据，伊拉克境内约有100万人是国内流离失所者。这其中的许多人都选择逃向北部地区。

绝望的雅兹迪人 颠沛流离 许多在伊拉克北部的国内流离失所者都是雅兹迪人。恐怖组织“伊斯兰国”袭击了雅兹迪人的聚居地辛贾尔山（Sinjar mountains），许多人不得不逃离家乡，逃到北部地区。

绝望的雅兹迪人 自生自灭 8月初大批民众逃往伊拉克北部，无论是非政府组织还是库尔德政府一时都无法应付突然之间涌现的难民。在难民营找不到栖身之地的人们的不到任何其他的帮助，只能自己想办法生存。

绝望的雅兹迪人 无处栖身 因为难民营缺乏空间，迫使许多在北部的雅兹迪难民栖身在楼房建筑，空房子或校舍之中。

绝望的雅兹迪人 辛贾尔大屠杀 不是每个人都能躲过“伊斯兰国”的屠杀，他们袭击了辛贾尔的村庄，许多人都被他们处死杀害，或者在试图击退武装分子时死亡。村庄遭袭事件被称为“辛贾尔大屠杀。”

绝望的雅兹迪人 生存问题 即将到来的冬季很可能会让难民们雪上加霜，寄居在建筑物和空楼的人们面临着生存危机。这里缺乏添置粮食和毛毯的资金援助，这是个需要迫切得到国际关注的关键问题，否则雅兹迪人的困境将会更加绝望。

绝望的雅兹迪人 临时的家 在这幢尚未建完的建筑物中生活着约40个家庭。

绝望的雅兹迪人 等待和憧憬 政府已经作出承诺要给这些没有得到援助的国内难民者建立新的难民营了，但到目前为止还并没有迹象表明承诺会在短期内得到兑现。一位难民表示 “我们唯有等待帮助和设法生存。”

绝望的雅兹迪人 “请轰炸我家” 很多雅兹迪人敦促以美国为主导的打击伊斯兰联盟发动空袭，打击占领了他们家园的极端分子，让他们能够重回家乡。一位雅兹迪人认为空袭是唯一可以取胜的途径，他说：“请轰炸我的家乡”。

绝望的雅兹迪人 渺茫的未来 许多雅兹迪难民儿童就在仍然算作是工地的建筑物中玩耍。对国际社会来说，他们的未来是一个重要问题。

绝望的雅兹迪人 驱逐令 仿佛他们目前的困境海不够糟糕，建筑大楼的所有者希望这些雅兹迪家庭离开这个他们已经生活了近三个月的地方。

绝望的雅兹迪人 走散失联 一个年轻的男子在镜头面前摆好姿势拍照。许多难民在逃离村庄的时候与亲人走散，不知道家人是否还活着。 作者: Andreas Stahl, Dohuk



联合国估计，有 7000 名雅兹迪妇女和儿童遭到奴役或被卖掉，另有很多人下落不明，而年龄足以长出腋毛的男性则遭谋杀，数以万计。诺拉 T.家中只剩下一个儿子。根据证人保护计划，她受警方保护，住在德国境内一秘密地点。她在法庭上摆脱受害人角色，成为从告人，并得到多位人权律师的支持。

其女儿瑞达在伊拉克死亡案能在德国法院审理，是基于《国际刑法》中所谓的普世法律原则。根据这一普世原则，德国检察官和法院可以审理不在德国发生的犯罪案，且作案人和受害人均不必是德国人。涉及现被判刑的这名伊斯兰国分子，还有另一特殊之处：这个伊拉克人被捕时不在德国而是在希腊。德国联邦检察官要求将其逮捕并引渡至德国。

对于国际法学家施瓦茨（ Alexander Schwarz ）来说，此案显示，"德国愿意切实在全球范围对国际法犯罪行为绳之以法，而非止步于国界。"

伊拉克北部雅兹迪人群葬坑

种族谋杀还是意外事故？

小瑞达的惨死事件怎么会被判定为种族谋杀？这是因为，法官认为，这一事件证明被告对待诺拉 T.母女的行为是伊斯兰国摧毁雅兹迪宗教社区计划的一部分。国际法专家施瓦茨解释道， "种族灭绝是国际刑法所认定的最严重罪行，但同时也是最难证明的刑事犯罪，因为，你必须能证明作案人的意图，必须证明，作案人在主观上的确是要摧毁、灭绝雅兹迪人宗教社区。"

阿尔坎（Serkan Alkan ）律师（左）是被告的辩护律师

辩护律师试图证明，其委托人的行为与伊斯兰国针对雅兹迪人的有组织灭绝运动无关。据德新社报道，辨方称，女孩的妈妈只是被告的帮佣；女孩的死亡也可能肇因于原有的疾病；在伊拉克，孩子们习惯高温。辩护律师强调，孩子之死是被告当然不希望发生的可怕事故。不过，法官们在裁决中未从此说。

无尸体

辨方称，被告当时曾将这名雅兹迪女孩直接送往医院，可资说明所涉事件是一次意外事故。辩方甚至怀疑这女孩是否的确已死。辩护律师援引费卢杰医院一员工和被告的一位远房叔叔称，今年 5 月，瑞达曾在医院得到为期一周的护理，此后，一伊斯兰国成员领走了女孩，如今，女孩生活在叙利亚北部的伊德利卜（Idlib）。辩方承认，碍难取得相关证据。

2014 年，伊斯兰国袭击了雅兹迪人定居点，数万人逃离，数千人死亡或被奴役。

此一细节凸显出，在远离犯罪现场之地进行此类审判何其困难、耗时。多年来，德国联邦检察院一直在所谓的结构性调查中筛选、收集伊斯兰国所犯国际法罪行的证据，以能用于针对特定嫌疑人的初步诉讼。国际法专家施瓦茨 (Alexander Schwarz) 指出，总体而言，"德国资源有限，无力应对伊斯兰国犯下的大量国际罪行"，而若能在伊拉克设立一国际刑事法庭，则至少可以澄清这些罪行中的很大一部分。不过，他指出，"眼下没有太多迹象显示，会设置这样一个法庭。"

国际法庭

就此而言，法兰克福的审判或许只能算是次佳解决方案，却具有极大意义，尤其是对诺拉·T.以及整体雅兹迪人。法兰克福高等地方法院的外墙上镌刻着由金属字母组成的一句话："人的尊严不可侵犯"。尤其是伊斯兰国意欲以千百种残忍方式剥夺其尊严的雅兹迪人，注视着这句话。他们希望得到正义。

随着对这个 29 岁伊斯兰国支持者的判决，至少在法律上实现了正义。除判处被告无期徒刑外，法院还责令须向那位幸存的母亲支付5万欧元伤痛赔偿金。

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