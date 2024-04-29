伊拉克通过新法 同性性行为可判15年

（德国之声中文网）根据伊拉克通过的一项法律修正案，发生同性性行为者，即便双方自愿，也将面临至少十年、最多十五年的监禁。而以“任何方式”鼓励同性性行为者，也将面临至少七年监禁以及七千至一万欧元的罚金。

此外，宣扬“同性恋”的组织今后也将在伊拉克遭到禁止。此前的一项修正案中甚至建议，对同性性行为者实施极刑。

“捍卫道德价值”

伊拉克议会议长曼德拉乌伊（Mohsen al-Mandalaui）对修正案获得通过表示赞赏。他表示，这是为在伊拉克社会捍卫道德“迈出的重要一步”，目的是保护我们的孩子“免受道德沦丧和同性恋行为的诱惑”。



伊拉克议长：通过新法是捍卫道德的重要一步。 图像来源: Metin Aktas/Anadolu/picture alliance

修正相关法律前，伊拉克对同性性行为并没有明确的法律规定，但当局通常利用措辞模糊的风俗法规对性少数团体进行司法追究。去年八月，相关法律修正案被提交伊拉克议会审议时，人权组织“人权观察”就曾提出批评称，伊拉克政府敌视性少数团体，并对境内的人权组织实施打压。

IraQueer是伊拉克境内为数不多的 LGBTQ团体之一，该组织表示：“在我们所生活的这个世界里，展示真实的自我竟然是一种犯罪。新法的通过将毁掉很多人现在和将来的生活。一些年轻的伊拉克人将遭到缉捕，政府会毫无理由地将他们投入监狱，甚至会发生更糟糕的事情。”

大赦国际伊拉克问题专家萨拉吉（ Ras Salaji）表示，这是一次令人痛心疾首的法律修正。此次对已有三十年历史的所谓“反卖淫法”的修正，是对“基本人权的粗暴干涉”。

德美等国提出批评

美国国务院对伊拉克收紧、修正针对同性性行为的法律“深表忧虑”。国务院发言人米勒明确表示，该项法律是对伊拉克社会最弱势群体的威胁，也是对“伊拉克政府经济及政治改革努力的葬送。”

德国政府人权事务专员：新法是对人权的践踏。 图像来源: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

德国联邦政府人权事务专员、绿党籍政治家阿姆斯贝格（Luise Amtsberg）也对伊拉克议会批准此项法律修正案提出强烈谴责。她表示，通过这一法律修正案，“严重践踏人权的行为将被合法化，法律中规定的惩罚措施将使伊拉克社会中本已最脆弱的群体受到更大的威胁。”

法律中规定的惩罚措施将使伊拉克社会中本已最脆弱的群体受到更大的威胁。"

（德新社，法新社）

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