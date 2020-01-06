伊拉克通过决议驱逐美军 特朗普威胁制裁

(德国之声中文网) 伊拉克国会投票决定，要求外国军队撤出伊拉克。此决议由国会议员投票通过，要求政府终止与华盛顿在2014年达成的协议。该协议让美国得以在伊拉克部署5千2百名士兵。

华盛顿立刻做出回应，对这项决议表示失望。美国总统特朗普周日在空军一号对记者说：「如果当中有敌意，他们做了什么我们认为不适当的任何事情，我们会对伊拉克实施制裁，非常严重的制裁。」

美国国务院发言人也说：「我们强烈敦促伊拉克领导人重新考虑两国之间持续的经济和安全关系，以及全球合作在伊拉克击败ISIS的重要性。」他说:「我们认为，继续一同打击『伊斯兰国』，符合美国和伊拉克的共同利益，」而且美国仍然「致力于建立一个有主权、稳定和繁荣的伊拉克」。

最新的决议中说：「由于伊拉克的军事行动结束，再加上取得了胜利成果，政府承诺撤销国际联盟对抗『伊斯兰国』的的援助要求。」协议也提到:「伊拉克政府必须结束所有外国部队在伊拉克土地上的駐紮，并禁止这些军队出于任何理由使用伊拉克的土地、领空或水。」原协议允许华盛顿向伊拉克派兵，以协助对抗「伊斯兰国」。

德国盼伊拉克「稳定团结」

对伊拉克决定要驱逐包括德国军队在内的外国军队，德国外长马斯表示意见。他强调尊重伊拉克的决定。德国政府周日晚间表示，「只有伊拉克政府愿意，才会保留駐紥在伊朗的军队」。

伊拉克看守总理阿卜杜勒·马赫迪（Adel Abdul-Mahdi）表示，官员们正在准备一个备忘录，为了执行这项议会决议做法律和程序上的准备。他还说，如果美军不走，将被视为占领的军力。

他告诉国会：「尽管我们可能面临内部和外部的困难，但从原则上和实际上，这样做对伊拉克来说仍然是最好的。」

虽然该决议对政府没有实际约束力，但由于总理阿卜杜勒·马赫迪支持，伊拉克政府会采取相关措施。

伊拉克民粹主义什叶派牧师穆克塔达·萨德尔则认为，光是要求撤军不足以抵制美国侵犯伊拉克主权，处理中东情势升级的情况。

伊拉克大动作表示不满

伊拉克官员就美国空袭伊朗一事，召见了美国驻伊拉克特使图勒 (Matthew Tueller)。伊拉克外交部周日在一份声明中说：「空袭是对伊拉克主权的公然侵犯...与国际联盟商定的任务相矛盾」。伊朗外交部还就美国的空袭向联合国秘书长和安全理事会提出了正式申诉。伊朗外交部称，申诉书指控美国「对伊拉克军事阵地的攻击和侵略，以及在伊拉克土地上的暗杀伊拉克和盟国的高级军事指挥官」。

夏立民/罗法 (路透社、德新社、法新社、美联社)