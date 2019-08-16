伊拉克暴力抗议的背后是什么？

抗议因何而起？抗议者的诉求是什么？

伊拉克境内爆发的新一轮抗议事实上并不让人感到意外。去年伊拉克南部石油工业中心城市巴士拉就曾被抗议浪潮波及。

这一次抗议活动显示出更多的自发性。尽管如此，抗议活动似乎最终由伊拉克反恐部队负责人、为战胜极端组织"伊斯兰国"发挥重要作用的将领阿卜杜勒-瓦哈卜·萨阿迪9月末被调职而起。

萨阿迪的支持者们坚信，萨阿迪被免职是因为他反对伊拉克军队中的什叶派武装组织。什叶派组织据称与邻国伊朗关系紧密。过去几天发生的很多抗议活动中都可以看到有人高举印有萨阿迪画像的标语牌，这说明这次的抗议也是针对伊朗在伊拉克国内的影响。

当然，社会挫败感仍然是抗议活动背后的主要推动力。专家们很早以前就警告说，失业所带来的压力让特别是伊拉克年轻人当中的不满情绪不断激增。德国中东问题刊物《Zenith》的主编格尔拉赫（Daniel Gerlach）表示，伊拉克人现在面对的是：能源缺乏、公共服务缺乏、高失业率和严重的贫困与腐败问题交织。

10月2日巴格达的示威者

他说："伊拉克人感觉政府把手伸进生活的方方面面，在国家的发展过程中，虽然有些人变富裕了，但是一般人都是处于完全的贫困状态。"

一个产油国怎么会陷入贫困和停电的境地？

伊拉克是全世界最大的产油国之一。石油是该国最大的经济支柱。石油产业可以带来巨大财富，这一点从伊拉克的邻国海湾国家那里就可以看出。

但是中东问题专家格尔拉赫解释说，腐败盛行造成大量伊拉克人生活贫困，夏季气温升至50摄氏度时，还要忍受停电带来的困扰。根据透明国际发布的最新反腐指数，伊拉克在全球180个国家中排名第168位，是全世界最腐败的国家之一。

10月3日巴格达街头手持警察盾牌的示威者

格尔拉赫说，后来当人们看到人民成了祈求者、而国家成了施舍者这种奇异的现象时，情况就变得更糟了。他说，在伊拉克这样一个族群和宗教都多元的国家，代表不同政治派别、不同宗教派别和区域团体的政治高官们往往控制了国家的资源，然后他们在保护自己的利益的同时再把利益分配给他们的支持者。到头来这个国家却拿不出钱用于公共医疗和其它公共服务。

派系冲突和邻国伊朗对抗议构成影响吗？

到目前为止，抗议主要发生在伊拉克什叶派占多数的城市和地区。而逊尼派、库尔德人或者其它派系都没有在这场冲突出扮演任何角色。大多数迹象显示，逊尼派人口内部出现争端和矛盾，出现亲伊朗和反伊朗的分化。

虽然在抗议中也可以看到一些反伊朗的标语牌，但是多数示威者仍是把关注点集中在反腐败、消除舞弊以及解决贫困等民生问题上。对于伊朗是否插手了伊拉克抗议活动，说法也不一。

一些媒体报道称伊拉克安全部队人员在强力镇压示威活动的时候说的是波斯语（注：伊朗的官方语言）。但是这些说法都还没有拿出确凿的证据。中东问题专家格尔拉赫说，除非他看到确凿的证据，否则伊朗介入伊拉克境内抗议活动的说法"并不是什么可信的理论"。