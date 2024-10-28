伊拉克抗议以色列侵犯其领空

以色列在周末空袭伊朗境内的设施时"侵犯了伊拉克的领空与主权"，为此，伊拉克向联合国递交了抗议信函。

（德国之声中文网）周一（10月28日），伊拉克政府向联合国秘书长古特雷斯和联合国安理会递交了抗议信，抗议以色列空袭伊朗时使用了伊拉克领空。

巴格达政府发言人阿拉瓦迪（Bassim Alawadi）发布的声明指出，以色列10月26日发动对伊朗伊斯兰共和国的空中打击，"公然侵犯了伊拉克的领空与主权"。阿拉瓦迪说，将同美国谈及该事件。

上周六（10月26日），以色列对伊朗境内军事目标发动空袭，称这一打击行动是对伊朗10月1日对以色列进行导弹袭击的回应。

伊朗方面此前声称，导弹袭击以色列是对黎巴嫩真主党领导人被炸身亡以及伊斯兰革命卫队指挥官被杀的报复行动。

以色列报道，以军精准轰炸了伊朗境内的导弹工厂以及防空设施。伊朗方面称，轰炸造成4名士兵丧生。伊朗请求联合国安理会周一召开紧急会议，谴责此次空袭。

伊拉克与伊朗关系密切，但伊拉克同时也与美国维持着战略伙伴关系。在伊拉克境内，仍有美军驻扎，他们的使命是打击极端恐怖主义。巴格达政府努力避免卷入中东冲突，但境内亲伊朗的什叶派民兵组织在过去几个月里多次成为美军和以军袭击的目标。

铁穹、大卫投石索和箭式: 以色列的防空系统如何运作? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（法新社、德新社）

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