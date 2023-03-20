 伊拉克战争：充斥着谎言与违反国际法的行为 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.03.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

伊拉克战争：充斥着谎言与违反国际法的行为

20年前，美国开始了对伊拉克的入侵。其理由是所谓的大规模杀伤性武器，而这些武器从未存在过。在伊拉克乃至全世界，这种违反国际法行为的影响延续至今。

战争爆发后，很多伊拉克人被迫逃离家园。

战争爆发后，很多伊拉克人被迫逃离家园。

（德国之声中文网）即使在20年后，致命的暴力也没有结束。仅仅今年2月，在伊拉克就有至少52名平民丧生——他们被枪杀、被炸死、凄惨丧命。如今的暴力事件是那场2003年3月19日至20日夜间开始的战争的回声，当时，美国军舰向巴格达的政府区发射了40枚导弹。
在军事上，伊拉克没有任何力量可以抵御由美国、英国、澳大利亚和波兰组成的军事联盟的大规模进攻。三周后，残暴的独裁者萨达姆·侯赛因被推翻。战争开始六周后，也就是2003年5月1日，美国总统小布什以胜利的口吻在亚伯拉罕-林肯号航空母舰前宣布，主要作战行动结束。

据美国军方统计，截至那时，以美国为首的联军已经投下了近29200枚炸弹，并发射了导弹。伊拉克的大部分基础设施都化为废墟。根据颇有声望的英国非政府组织Iraq Body Count（伊拉克尸体统计）的数据，当时已有超过7000名平民丧生。

这并非最终数字，死亡人数此后继续大幅攀升。根据各方不同估计，伊拉克战争的总死亡人数从20万到100万不等。知名医学杂志《柳叶刀》早在2006年就提出了超过65万的“超额死亡”数字。当时，伊拉克战争还远未结束。美军在2011年才离开，但也只是短暂离开，他们还要回来帮助伊拉克打击恐怖武装组织“伊斯兰国”。也有德国士兵至今还驻扎在伊拉克，德国国防部向DW证实，目前还有120人。

赢了战争，输了和平

事实证明，按照西方理念建设一个新的、民主的伊拉克，要比美国政治阶层在他们光鲜的战略文件中所想象的困难得多：中东地区并没有出现一个繁荣的、西式的民主绿洲。由于没有充分的计划准备，美国主导的对伊拉克的占领，被该国复杂的种族和宗教裂痕挑战、淹没。
2003年8月19日，巴格达联合国总部外发生了一起汽车炸弹袭击，导致22人死亡，这是叛乱运动和多年内战的血腥开端。斯德哥尔摩和平研究所（SIPRI）负责人史密斯（Dan Smith）在接受DW采访时指出，美国入侵是“西方自以为是的表现，认为他们可以按照自己的意愿重塑一个国家和地区秩序”。

前北约秘书长和欧盟外交事务代表哈维尔·索拉纳（Javier Solana）得出了苦涩的结论：“如果（伊拉克战争的）使命是将伊拉克从恐怖主义中解放出来，重建国家并在各个层面上加强安全，那么该使命是绝对的失败。”

萨达姆的雕像被推倒。

萨达姆的雕像被推倒。

违反国际法

最主要的是，正如哥廷根大学刑法和国际法专家安博斯（Kai Ambos）对DW所指出的那样，进攻伊拉克 “是在违反国际法的情况下动武”。军事联盟入侵伊拉克没有联合国安理会决议的授权。除了安理会决议授权外，只有通过《联合国规约》第51条，才有可能通过自卫证明动武的合法性。但在伊拉克的情况下，显然不是这样的。这就是为什么联合国秘书长科菲·安南也称伊拉克战争是违反国际法的。

德国当时拒绝参战。但在法律专家安博斯看来，通过为入侵部队提供基地和飞越权，柏林是在“协助和教唆一种违反国际法的行为”。

德国当代最重要的一位知识分子、哲学家哈贝马斯（Jürgen Habermas）在战争开始后不久就在《法兰克福汇报》上总结了违反国际法的一个后果：“让我们面对现实吧，美国的规范性权威已经处于废墟之中。”这位哲学家以一种几乎清醒的方式警告说，美国将以其违反国际法的行动“为未来的超级大国树立一个毁灭性的榜样”。

酷刑和战争罪行

美国的声誉还因为战争罪行和酷刑案件而进一步受损。例如，2004年春天，阿布格莱布（Abu Ghraib）这个名字传遍了全世界：那里原本是萨达姆·侯赛因统治下的恐怖监狱。然后，照片显示美国士兵如何在那里施以酷刑。

屠杀平民事件也一再发生。比如在哈迪塔（Hadhita），美国海军陆战队在2005年射杀了24名手无寸铁的平民。比如在2007年巴格达繁忙的尼苏尔广场，美国私人保安公司“黑水”的雇员用冲锋枪和机枪扫射人群，杀死17人。再比如维基解密发布的“附带谋杀”视频，显示两架武装直升机向手无寸铁的平民发射30毫米大炮，造成至少12人死亡，包括两名路透社记者，还有两名儿童受重伤。

出兵理由不成立

美国曾为其出兵伊拉克、推翻萨达姆政权给出了两个理由：伊拉克大规模杀伤性武器带来的“危险”和萨达姆·侯赛因与基地组织的“联系”。然而，两个理由都不是真的。美国入侵后，在伊拉克并没有发现大规模杀伤性武器。而伊拉克独裁者萨达姆与9/11袭击案有关的证据，也被证明是错误的，这些证据是通过酷刑获得的。

哈佛大学政治学家沃尔特（Stephen Walt）在接受DW采访时表示，这些错误情报是有原因，“他们已经做出了决定，只是在寻找（出兵）理由。并不是这些决定是基于情报的，而是他们操纵了情报，以证明他们已经做出的决定是正确的”。

时任美国国务卿鲍威尔（Colin Powell）2003年2月5日在纽约联合国精心策划了一场演讲，以说服对战争持怀疑态度的公众，造势达到了顶峰。鲍威尔提出了许多所谓的“证据”，根据这些“证据”，巴格达的暴君萨达姆应该已经拥有了大规模杀伤性生物武器，并且正在全力研制核弹。两年后，鲍威尔称这次演讲是一个“污点”，与之撇清关系。这位前美国国务卿自我批评说：“我是以美国的名义向世界提供虚假信息的人，这将永远是我生命的一部分。”

  • ISIS Kämpfer in Rakka Syrien

    2014年的中东：战火弥漫 纷争不断

    “伊斯兰国”大举进军

    恐怖组织“伊斯兰国”从2013年开始就控制了叙利亚城市拉卡（Rakka）。2014年1月，他们又占领了伊拉克的法鲁贾（Falludscha），并首次进入安巴尔省（Anbar），计划从那里进军巴格达。

  • Iran Atom Archiv 20.01.2014 Natanz

    2014年的中东：战火弥漫 纷争不断

    难以平息的核争议

    伊朗停止浓缩铀之后，美国和欧盟1月放松了针对伊朗的制裁措施。尽管如此，伊朗核争议今年仍未能解决。各方在11月决定将相关谈判延长到2015年。

  • Mohammed Badie hinter Gittern

    2014年的中东：战火弥漫 纷争不断

    埃及的大规模判刑

    埃及领导人将穆斯林兄弟会列入恐怖组织名单后，所有与该组织有关的人员都岌岌可危：今年3月，一家法庭判处529名穆斯林兄弟会成员死刑。4月，又有683人被判死刑。其中绝大部分人此后都被改判终身监禁。

  • Irak Vereidigung der neuen Regierung 08.09.2014

    2014年的中东：战火弥漫 纷争不断

    伊拉克权力更替

    4月30日，伊拉克在美军撤离后首次举行选举，以产生新一届议会。8月，马里基放弃第二次寻求连任，为自己的同党盟友阿巴迪（图右）“让路”。许多伊拉克逊尼派民众对马里基领导的什叶派政府不满，这也从某种程度上为“伊斯兰国”武装分子进逼伊拉克提供了机会。

  • Syrien Assad gewinnt Präsidenschaftswahl Feier in Damaskus 03.06.2014

    2014年的中东：战火弥漫 纷争不断

    叙利亚战争持续不断

    经过了两年毫无成果的外交斡旋后，联合国特使卜拉希米今年5月辞职。此后不久，叙利亚总统阿萨德便以88.7%的得票率成功连任，展示其权力稳固。不过，这一选举仅在政府军控制区进行。

  • Ägypten Feier Wahlsieg Al-Sisi 03.06.2014

    2014年的中东：战火弥漫 纷争不断

    埃及的新领导人

    前军队将领西塞（Abdel Fattah al-Sisi）赢得了5月底举行的埃及总统选举。唯一一名竞争者萨巴希（Hamdien Sabahi）得票率为3.1%。6月8日，西塞宣布就职。许多埃及人希望他能带领国家走出经济危机，并重建国家安全。

  • Einigung zwischen Fatah und Hamas April 2014

    2014年的中东：战火弥漫 纷争不断

    兄弟之争暂时停息

    2007年巴勒斯坦内部分裂之后，法塔赫和哈马斯首次组成联合政府。巴勒斯坦总统阿巴斯在拉姆安拉为总理拉米·哈姆达拉赫（Rami Hamdallah）领导的新内阁举行就职仪式。以色列总理内塔尼亚胡对此做出激烈反应：他指责阿巴斯不与以色列谈和，却选择与哈马斯结盟。

  • Islamischer Staat Propaganda NEUZUSCHNITT

    2014年的中东：战火弥漫 纷争不断

    哈里发政权

    6月，“伊斯兰国”夺取伊拉克城市摩苏尔，大量民众逃亡。而萨达姆政权时期的一些高级将领却加入了恐怖分子阵营。“伊斯兰国”号称要在伊拉克和叙利亚建立哈里发宗教政权。首任领导人是阿布·巴卡尔·巴格达迪（Abu Bakr al-Baghdadi）。所有穆斯林都必须听从他的命令。

  • Gaza / Zerstörtes Haus im Gazastreifen / Gaza-Krieg

    2014年的中东：战火弥漫 纷争不断

    50日战争

    以色列和巴勒斯坦关系紧张。7月8日，以色列反动新一轮攻势，理由是要阻止来自加沙地带的火箭弹攻击。7月中旬，以色列派出地面部队进入加沙地带。这场战争总共持续了50天，超过2100名巴勒斯坦人被打死，以色列死亡人数为将近70人。大约2万户当地住宅被摧毁。

  • Jesidische Flüchtlinge im Irak 20.08.2014

    2014年的中东：战火弥漫 纷争不断

    雅兹迪人的逃亡

    8月，“伊斯兰国”攻占伊拉克东北部城市辛贾尔（Sindschar），并打死数百名雅兹迪人，几万人逃向山区。8月中旬，他们在那里得到了库尔德武装力量的解救。

  • Mariam Al Mansouri

    2014年的中东：战火弥漫 纷争不断

    空袭打击“伊斯兰国”

    8月，美国总统奥巴马首次批准对伊拉克境内的“伊斯兰国”势力展开空袭。9月，空袭范围扩大到叙利亚境内。五个阿拉伯国家也加入行动：沙特、卡塔尔、巴林、约旦和阿联酋。阿联酋的空袭飞行员中包括一名女性。

  • James Foley Journalist Reporter

    2014年的中东：战火弥漫 纷争不断

    记者、援助工作者和反对派成为攻击目标

    “伊斯兰国”公布了对西方国家记者、援助人士和反对派成员的“斩首”视频，震惊世界。8月9日，首个此类视频出现在互联网上：记者弗莱（James Foley）被斩首。此后陆续有数人遭到厄运。

  • Libyen Tripolis Angriff auf das Parlamentsgebäude 18.5.2014

    2014年的中东：战火弥漫 纷争不断

    利比亚陷入混乱

    在敌对武装势力激烈交火的同时，利比亚新一届议会8月在图卜鲁格（Tobruk）召开会议。因为的黎波里和班加西安全堪忧，因此会议被转移到图卜鲁格举行。此后，由伊斯兰势力主导的旧议会在的黎波里也重新开始议事。两个议会之间展开权力斗争。

  • Kampf um Kobane 17.11.2014 Luftangriff

    2014年的中东：战火弥漫 纷争不断

    围绕科巴尼的战斗

    9月，叙利亚北部靠近土耳其边境的科巴尼陷入战火。“伊斯兰国”试图抢占该市。10月，来自伊拉克北部的库尔德武装前往援助科巴尼当地的库尔德人。他们现在也得到了包括德国在内的西方国家武器支援。

  • Parlamentswahl in Tunesien Anhänger der Nidaa Tounes Partei 28.10.2014

    2014年的中东：战火弥漫 纷争不断

    突尼斯“呼声运动”

    突尼斯议会选举中，世俗力量压倒了伊斯兰势力。埃塞卜西（Béji Caïd Essebsi）领导的世俗联盟“呼声运动”预计将获得议会217席中的85席。伊斯兰力量获得69席。几周后，突尼斯人还将选举新一任总统。

  • Protest gegen die Einstellung des Gerichtsverfahrens gegen Mubarak 29.11.2014

    2014年的中东：战火弥漫 纷争不断

    无罪！？

    穆巴拉克被推翻三年多后，开罗一家刑事法庭宣布驳回针对这位埃及前总统涉嫌杀害超过800名示威者的起诉。许多埃及人对此气愤不已，游行抗议。5月，穆巴拉克因贪污而被判三年监禁，目前仍在狱中。

  • Syrische Flüchtlinge in einem Flüchtlingslager im Libanon

    2014年的中东：战火弥漫 纷争不断

    挣扎在生存线上

    为了逃避死亡和破坏而踏上逃亡之路，大批叙利亚难民经历了许多艰难时刻。现在他们又面临一个新的难题：寒冬。对于三百万逃往邻国的叙利亚难民而言，这让他们本已经非常糟糕的处境更加严峻。

    作者: Hodali, Diana


华盛顿长期以来的目标

长期以来，美国一直有让伊拉克政权更迭的呼声。1998年，这一呼吁在克林顿政府的“解放伊拉克法案”中成为了官方政策。甚至在基地组织恐怖分子2001年9月11日炸毁纽约世贸中心双子塔之前，小布什政府中的鹰派人士就在力主推翻萨达姆政权。

美国历史学家、外交政策专家沃特海姆（Stephen Wertheim）在接受DW采访时解释说：“萨达姆对美国构成了挑战，因为他在1991年海湾战争后继续掌权。美国曾希望他被推翻，但他仍然留任。他是美国在中东行使霸权的一个障碍。”9/11袭击案之后宣布的反恐战争为实施这些计划提供了机会，韦特海指出，因为美国总统有了更多空间来引导公众的愤怒、塑造回应。

当时，苏联解体已经十余年，美国自感正处于权力的巅峰。在那个单极时刻，美国政府不想受《联合国宪章》规则的约束。哈佛政治学家沃尔特这样描述这种态度：“美国人喜欢谈论基于规则的秩序，以及它有多么重要。但是当我们不方便严格遵守这些规则时，我们也愿意违反它们。”

德国刑法和国际法专家安博斯猜测，可能正是这种态度，导致如今从巴西到南非到印度的许多国家，都对谴责俄罗斯侵略乌克兰以及对莫斯科实施制裁保持距离。“人们注意到了这种明显的双标，尤其是在全球南方国家”，他说，“我们正在自食其果。”

© 2023 年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

TOPSHOT - A US Marine covers the face of Iraqi President Saddam Hussein's statue with the US flag in Baghdad's al-Fardous square 09 April 2003. The flag was removed shrtly afterwards and replaced by the old Iraqi flag. US troops moved into the heart of the Iraqi capital meeting little resistance. AFP PHOTO/Ramzi HAIDAR (Photo by RAMZI HAIDAR / AFP) (Photo by RAMZI HAIDAR/AFP via Getty Images)

彻头彻尾的灾难：国际媒体评伊拉克战争20周年 20.03.2023

20年前，以美国为首的多国部队开进伊拉克。这场在当时得到美国民意支持的战争推翻了独裁者萨达姆，但是却并没有找到作为开战借口的大规模杀伤性武器，也没有给这个国家带来民主和稳定。德国之声为您摘编了美、英和阿拉伯媒体对这场战争的回顾和总结。

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 06: Former British Prime Minister Tony Blair speaks at the Royal United Services Institute (RUSI), a defence think tank, on September 6, 2021 in London, England. Mr Blair, who served as prime minister of the United Kingdom from 1997 to 2007, reflected on the roots of Islamist extremism and the consequences of the Afghanistan withdrawal. (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)

布莱尔: 伊拉克战争和乌克兰战争不能相提并论 18.03.2023

英国前首相布莱尔认为，普京不能用伊拉克战争为自己辩护。他说，伊拉克战争是推翻一个暴君，并试图引入民主。相比之下，乌克兰有一个民主政府，在普京入侵时没有对邻国构成任何威胁。

23.11.2022+++ BAKHMUT, UKRAINE - NOVEMBER 23: Ukrainian soldiers are seen in a tank as military mobility proceeds in Bakhmut where the war against Russia continues, located Donetsk Oblast, Ukraine on November 23, 2022. Metin Aktas / Anadolu Agency

慕安会发布安全报告 中国宣布派王毅与会并访俄 13.02.2023

慕尼黑安全会议2月17日即将召开——在俄罗斯入侵乌克兰近一年后。多级世界中的新冲突主导着这次会议，而新的联盟也在形成。慕安会在周一发布了年度《慕尼黑安全报告》，为今年的会议定下基调。

广告

媒体看中国

Russland China Diplomatie l Präsident Xi Jinping in Moskau eingetroffen

德语媒体： 中国不是值得信赖的和平使者

前不久，在伊朗和沙特恢复邦交的问题上，北京的外交努力收到了成效。而对于已经陷入僵局的俄乌战争，中国是否也能成功扮演居中调停的角色呢？