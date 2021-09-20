伊拉克总理官邸遭无人机攻击

（德国之声中文网）伊拉克总理穆斯塔法·卡迪米（Mustafa al-Kadhimi）官邸周日遭到一架载着爆裂物的无人机袭击。伊拉克军方的一份声明称，遇袭的官邸位于巴格达警戒森严的“绿区”，并称这起事件是暗杀未遂。伊拉克官员对美联社透露，七名保安在袭击中受伤。

伊拉克军方及政府表示，总理健康状况良好并未受伤。官方媒体引述政府声明称：“安全力量正针对这起失败的企图采取必要措施。”

卡迪米本人不久后在国家电视台露面，证实自己毫发无伤并谴责这次袭击。他也在推特上发文和视频安抚民心称：“我很好，感谢真主保佑……我呼吁众人为伊拉克保持冷静和自我克制。”

目前尚不清楚袭击事件是由何方发起。

美国、伊朗谴责袭击

袭击事件发生的同时，几个武装亲伊朗团体正抗议上月的伊拉克大选结果，示威地点就在绿区入口附近。

上周五，在示威者朝绿区前进时有一人遭到击毙，进而导致紧张局势升级。安全部队的多名人员在交火中受伤。卡迪米已下令调查骚乱的原因。有关当局还将调查是谁违反了不得开火的命令。

虽然伊拉克10月10日举行的选举受到一些国际大国赞扬，但亲伊朗团体作为最大输家面临严重打击。自此之后，什叶派民兵武装支持者在外国使馆及政府办公室所在的绿区附近搭起帐篷，要求重新计票。

什叶派民兵武装支持者在绿区附近焚烧总理画像

美国周日谴责了这起无人机袭击，称其为“明显的恐怖主义行为”。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）在声明中表示：“我们与负责维护伊拉克主权和独立的伊拉克安全部队保持密切联系，并在他们调查这次袭击时提供我们的援助。”

他还补充说：“我们对伊拉克伙伴的承诺是不可动摇的。”

伊朗最高国家安全委员会秘书夏卡尼（Ali Shamkhani）也谴责了袭击，并不点名指责“外国”对伊拉克事务的干预导致了“不安全、冲突和不稳定”。

（美联社、法新社、路透社、德新社）

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