伊拉克安全力量严厉镇压示威者

（德国之声中文网）在伊拉克，安全力量强硬对付反政府示威运动的支持者。据目击者和伊拉克媒体报道，在首都巴格达，特种部队强行进入示威者营地，以重新开放广场、街道和桥梁。路透社报道说，成为示威运动大本营的位于市中心的解放广场已被安全力量夺回，军警们向在那里坚持了数月的示威者发射催泪瓦斯，有多人受伤。

在南部城市巴士拉（Basra），安全部队将示威者帐篷焚之一炬，逮捕了至少16人。伊拉克Al-Sharqia电视台指出，这是安全力量迄今最严厉的镇压行动。

去年10月以来，在巴格达和伊拉克南部地区一再爆发反政府、抗议经济不振、腐败盛行的示威运动。

当局实施严厉镇压前数小时，什叶派强势领导人萨德尔（Muktada al-Sadr）刚宣布收回对抗议运动的支持。目击者报告说，是他的支持者解散了抗议者营地。萨德尔是伊拉克最重要政界人士之一。在2018年的议会选举中，他领导的政治集团赢得多数票。过去数月里，这位颇受民众欢迎的教士一再抨击腐败现象，要求政治变革。本周五（1月24日），成千上万萨德尔的支持者在巴格达举行大规模示威，要求美军撤出伊拉克。

凝炼/任琛（德新社、法新社）