 伊拉克境内发生暴力示威 伤亡惨重 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.10.2019

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时政风云

伊拉克境内发生暴力示威 伤亡惨重

数周以来，伊拉克各地发生民众反贪腐、抗议经济凋敝示威。抗议行动中再度发生暴力，仅卡尔巴拉（Kerbela）一地，就有多人丧生，数百人受伤。

Irak Proteste in Kerbela (Getty Images/AFP)

（德国之声中文网）在伊拉克境内的反政府抗议行动中，又有多人被打死。距警方称，仅在位于该国中部的什叶派重镇卡尔巴拉，周一（10月28日）夜间至周二凌晨就有至少17人丧生、800多人受伤。据医护人员报告，在伊拉克南部的纳希利亚（Nassirija），有3名示威者因伤重不治身亡。

延伸阅读：伊拉克暴力抗议的背后是什么？

宵禁

自本月初示威抗议运动爆发以来，已至少有250人丧生，其中多为平民。抗议浪潮的起因是--除贪腐和高失业率外--国内糟糕的供电供水状况。现在，示威者们的愤怒越来越指向迈赫迪（Adel Abdul Mahdi）总理为首的政府及被控贪腐的政治精英集团。

Irak Proteste in Kerbala (Getty Images/AFP)

卡尔巴拉的蒙面示威者

示威抗议运动的一个重点地区是首都巴格达。在连续4天发生抗议行动后，本周一，安全力量对学生们采取了强硬手段；此后不久，当局宣布在首都实施宵禁。

政府称愿意改革

上周，迈赫迪总理许诺实施一系列改革措施，其中包括实行公职人员新体制、降低参选候选人年龄下限、提高退休金、改组内阁。然而，议会各政党意见严重不一，使众多法案受阻。

Karte Irak Kerbela Nassirija DE

巴格达（Bagdad）、卡尔巴拉（Kerbela）和纳希利亚（Nassirija）的位置示意图

伊拉克是石油输出国组织中的第二大产油国，其五分之一国民却生活贫困。据世界银行提供的数字，该国年轻人失业率达25%。国际透明组织将该国列为全球第12大最腐败国家。

 

凝炼/乐然（路透社等）

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