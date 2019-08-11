伊姆兰·汗访华 北京强调对巴基斯坦“外交优先”

（德国之声中文网）巴基斯坦总理伊姆兰•汗正在中国访问。他在北京分别与中国国家主席习近平和总理李克强会晤，讨论克什米尔危机和两国经济合作。

中国国务院总理李克强10月8日在人民大会堂同来访的巴基斯坦总理伊姆兰·汗举行了会谈。中国国家主席习近平10月9日在钓鱼台国宾馆会见伊姆兰·汗。

据中国官媒报道，李克强表示，中国和巴基斯坦是全天候战略合作伙伴，两国友谊有深厚和坚实的基础，“不附加任何条件、不针对任何“第三方”。另外，“中方始终把中巴关系置于周边外交的优先方向，坚定支持巴方捍卫国家独立、主权、领土完整和合法权益，……支持巴方在国际和地区事务中发挥更大作用”，也表示会“继续推动中巴经济走廊高质量发展”。

伊姆兰·汗称，巴方愿同中方加快推进共建“一带一路”，高度重视中巴经济走廊和瓜达尔港建设，愿同中方扩大贸易投资规模，加快推进能源、水电、核电、铁路、农业等领域合作，推动双边关系不断取得新进展。

吃下中方的定心丸?

中国官媒报道称，这位巴基斯坦总理也介绍了巴方对当前克什米尔局势的看法，称“巴方高度重视和赞赏中方所持的公正客观立场”。

习近平在会晤时表示，中方关注克什米尔局势，有关事态的是非曲直是清楚的，中方支持巴方维护自身合法权益，希望当事方通过和平对话解决争端。

习近平强调，无论国际和地区形势如何变化，中巴友谊始终牢不可破。“中方始终将巴基斯坦置于中国外交优先方向，在涉及巴基斯坦核心利益和重大关切的问题上将继续坚定支持巴方”。

值得一提的是，这位中国一把手在两天后（10月11日）就将前往印度，出席中印领导人的第二次非正式会晤。

“中方无法将焦点集中在克什米尔问题上”

今年8月，印度宣布取消印控克什米尔地区的自治地位，该争议地区局势再度紧张。印度和巴基斯坦分别控制克什米尔部分地区，却又都宣称拥有其全部领土。巴基斯坦驱逐了印度大使，并中止双边贸易。随后，伊姆兰·汗发动国际外交攻势，企图让印度的行动受到全球谴责。

中国也控制着这个人口稀少的高海拔地区的一小部分，并与印度长期发生边界争端。在8月的事件后，中国称印度取消克什米尔地区的自治地位 "无法接受"。

在新德里工作的外交政策专家巴苏（Narayani Basu）对德国之声表示，克什米尔危机不会对中印关系产生巨大影响。 巴苏说："目前，中国正在处理许多国内和国际问题，因此不能将焦点集中在克什米尔上。"他还称："中巴双方都将做出一些外交姿态，但不太可能有重要决定。"

一些专家表示，这种情况会让巴基斯坦处于更困难的境地。伊斯兰堡期望在克什米尔问题上获得北京支持，然而这一期望目前没有得到满足。不过巴基斯坦当局声称，他们对北京在克什米尔问题上的支持感到满意。

在伊姆兰·汗临行前，巴基斯坦总理办公室发表声明说："这次访问将有助于进一步巩固巴基斯坦与中国的经济、投资和战略关系。" 该声明说:"总理将就查谟和克什米尔地区争端带来的南亚国家的和平与安全问题，和中国交换意见。"

印度说克什米尔的地位问题是其内政，取消自治有利于克什米尔地区发展经济。

中国投资参建的巴基斯坦瓜达尔港

中巴经济走廊遇瓶颈？

伊姆兰·汗中国之行的话题也包括中巴经济走廊（CPEC），这个600亿美元的基础设施建设项目是中国"一带一路"计划的一部分。

一些官员和观察家表示，CPEC项目建设已经放缓，部分原因是巴基斯坦负债累累，经济发展很不景气，已不得不在今年7月寻求国际货币基金组织60亿美元的紧急救助。

在周日的记者会上，巴基斯坦规划发展和改革部长、中巴经济走廊联委会巴方主席巴赫蒂亚尔（Khusro Bakhtiar）否认该项目出现任何放缓情况。

"有一种传言认为它正在放缓，我不同意，这是完全错误的。"他说。

巴赫蒂亚尔还表示，总理的北京之行包括讨论中巴经济走廊上的一号铁路干线（ML-1）项目。该项目据称因资金问题已经停滞。

此外，国际组织金融行动特别工作组（FATF）质疑巴基斯坦未能有效地遏制资金资助恐怖主义，不久将会决定是否将其和伊朗、朝鲜一起列入"黑名单"。

中国是39个FATF成员国之一。中国政府没有透露伊姆兰·汗此次中国之行会否讨论这个问题。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 克什米尔争端激化 莫迪领导的新德里政府8月5日向国会提出动议，要求废除查谟和克什米尔邦的自治特权。在此之前，这两个地区的政治人物就已经遭到软禁，网络和电话通讯都被切断。这被看作是近70年来，印度政府在改变地区特殊地位的问题上所采取的最为激烈的手段。伊斯兰堡随后宣布，将驱逐印度大使，并中止与印度的贸易。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 印巴外长 纷纷匆忙访华 在印巴围绕克什米尔的争端显著升级后，两国外长在一周内先后访华。巴基斯坦外长库雷先期赶到北京，希望在克什米尔问题上得到中方的支持。印度外长苏杰生也于8月11日开始访华，他在中南海得到中国国家副主席王岐山的接见。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 巴基斯坦击落印度战斗机 2月27日，巴基斯坦军方称，在有争议的克什米尔地区击落两架印度战斗机。巴军方一名发言人称，这两架印度战机师在进入巴基斯坦领空后被击落的。这是这两个核国家首次相互发动空袭。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 印度轰炸巴境内目标 巴基斯坦军方发布了这张照片，上面显示此前一天印度战机对巴境内目标发动空袭，这是两国1971年战争以来的首次。印度则称，该空袭是对新近印度驻查谟和克什米尔军队遭自杀式袭击的回应。巴方称，印度战机对巴境内的空袭并未造成伤亡。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 暴力不止 2月14日，至少41名印度准军事力量成员在印控克什米尔首府附近的一次自杀式炸弹袭击中丧生。位于巴基斯坦境内的伊斯兰极端组织“穆哈默德军”宣称对此负责。这是自1989年克什米尔地区发生叛乱以来，对印度安全力量最严重的袭击。双方紧张关系加剧，并引发对这两个国家可能发生武装冲突的担忧。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 持久的冲突与惨痛的代价 自1989年以来，穆斯林叛乱分子在印控克什米尔地区与印度安全力量作战。该地区有1200万人口，其中七成是穆斯林。自1947年度立以来，印巴之间的三次战争中有两次是围绕克什米尔。双方均宣称对整个克什米尔拥有主权，但都实际控制部分地区。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 印度打击反叛武装 2016年10月，印度安全力量对克什米尔武装反叛力量发动攻势，包围苏平（Shopian）地区至少20个村庄。新德里指责伊斯兰堡支持越过印巴“控制线”袭击印度准军事力量的武装分子。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 一名克什米尔分离人士之死 2016年7月，一名年轻的分离主义领袖布尔汗·瓦尼（Burhan Wani）遇害后，印控克什米尔地区的安全局势恶化。从那之后，反对印度控制的抗议以及分离主义者与安全力量之间的冲突已导致数百人丧生。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 乌里袭击事件 2016年9月，伊斯兰武装分子在印控克什米尔杀死至少17名印度士兵，另有30名印度士兵受伤。印度军方称，反叛力量从巴基斯坦渗透入印控克什米尔，初步调查显示武装分子属于巴境内的“穆罕默德军”，后者已在克什米尔活跃了十年有余。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 侵犯人权 显示印度安全力量侵犯人权的视频流传开后，印度当局禁止了克什米尔的多个社交媒体网站。其中一则视频显示一名克什米尔抗议者被印度一辆军车当作人肉盾牌，视频在社交媒体上引发愤怒浪潮。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 克什米尔非军事化 支持克什米尔独立者希望巴基斯坦和印度能让克什米尔人自己决定未来。查谟与克什米尔自由阵线主席吉拉尼（Toqeer Gilani）向德国之声表示：“是时候让印巴宣布撤军时间表并举行国际监督下的公投了。”

印巴敌对，克什米尔代价高昂 分离无望 但大多数克什米尔问题观察家认为，这在近期内不会发生。他们表示，尽管印度严格执行以克什米尔的武装分子和分离分子为目标的战略，并部分取得成效，但新德里迟早需要对这场危机找到政治解决途径。他们说，克什米尔想要分离，没有机会。 作者: Shamil Shams



张平/王凡/李鱼 (综合报道)