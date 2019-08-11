伊姆兰·汗访华 北京强调对巴基斯坦“外交优先”

在克什米尔危机的背景下，巴基斯坦总理伊姆兰·汗访华。分析人士认为，他希望在克什米尔问题上得到中方更多支持。伊姆兰·汗周二、周三分别与李克强和习近平会面，而这两位中国领导人均强调，“中方始终将巴基斯坦置于中国外交优先方向”。
（德国之声中文网）巴基斯坦总理伊姆兰•汗正在中国访问。他在北京分别与中国国家主席习近平和总理李克强会晤，讨论克什米尔危机和两国经济合作。
中国国务院总理李克强10月8日在人民大会堂同来访的巴基斯坦总理伊姆兰·汗举行了会谈。中国国家主席习近平10月9日在钓鱼台国宾馆会见伊姆兰·汗。
据中国官媒报道，李克强表示，中国和巴基斯坦是全天候战略合作伙伴，两国友谊有深厚和坚实的基础，“不附加任何条件、不针对任何“第三方”。另外，“中方始终把中巴关系置于周边外交的优先方向，坚定支持巴方捍卫国家独立、主权、领土完整和合法权益，……支持巴方在国际和地区事务中发挥更大作用”，也表示会“继续推动中巴经济走廊高质量发展”。
伊姆兰·汗称，巴方愿同中方加快推进共建“一带一路”，高度重视中巴经济走廊和瓜达尔港建设，愿同中方扩大贸易投资规模，加快推进能源、水电、核电、铁路、农业等领域合作，推动双边关系不断取得新进展。
吃下中方的定心丸?
中国官媒报道称，这位巴基斯坦总理也介绍了巴方对当前克什米尔局势的看法，称“巴方高度重视和赞赏中方所持的公正客观立场”。
习近平在会晤时表示，中方关注克什米尔局势，有关事态的是非曲直是清楚的，中方支持巴方维护自身合法权益，希望当事方通过和平对话解决争端。
习近平强调，无论国际和地区形势如何变化，中巴友谊始终牢不可破。“中方始终将巴基斯坦置于中国外交优先方向，在涉及巴基斯坦核心利益和重大关切的问题上将继续坚定支持巴方”。
值得一提的是，这位中国一把手在两天后（10月11日）就将前往印度，出席中印领导人的第二次非正式会晤。
“中方无法将焦点集中在克什米尔问题上”
今年8月，印度宣布取消印控克什米尔地区的自治地位，该争议地区局势再度紧张。印度和巴基斯坦分别控制克什米尔部分地区，却又都宣称拥有其全部领土。巴基斯坦驱逐了印度大使，并中止双边贸易。随后，伊姆兰·汗发动国际外交攻势，企图让印度的行动受到全球谴责。
中国也控制着这个人口稀少的高海拔地区的一小部分，并与印度长期发生边界争端。在8月的事件后，中国称印度取消克什米尔地区的自治地位 "无法接受"。
在新德里工作的外交政策专家巴苏（Narayani Basu）对德国之声表示，克什米尔危机不会对中印关系产生巨大影响。 巴苏说："目前，中国正在处理许多国内和国际问题，因此不能将焦点集中在克什米尔上。"他还称："中巴双方都将做出一些外交姿态，但不太可能有重要决定。"
一些专家表示，这种情况会让巴基斯坦处于更困难的境地。伊斯兰堡期望在克什米尔问题上获得北京支持，然而这一期望目前没有得到满足。不过巴基斯坦当局声称，他们对北京在克什米尔问题上的支持感到满意。
在伊姆兰·汗临行前，巴基斯坦总理办公室发表声明说："这次访问将有助于进一步巩固巴基斯坦与中国的经济、投资和战略关系。" 该声明说:"总理将就查谟和克什米尔地区争端带来的南亚国家的和平与安全问题，和中国交换意见。"
印度说克什米尔的地位问题是其内政，取消自治有利于克什米尔地区发展经济。
中巴经济走廊遇瓶颈？
伊姆兰·汗中国之行的话题也包括中巴经济走廊（CPEC），这个600亿美元的基础设施建设项目是中国"一带一路"计划的一部分。
一些官员和观察家表示，CPEC项目建设已经放缓，部分原因是巴基斯坦负债累累，经济发展很不景气，已不得不在今年7月寻求国际货币基金组织60亿美元的紧急救助。
在周日的记者会上，巴基斯坦规划发展和改革部长、中巴经济走廊联委会巴方主席巴赫蒂亚尔（Khusro Bakhtiar）否认该项目出现任何放缓情况。
"有一种传言认为它正在放缓，我不同意，这是完全错误的。"他说。
巴赫蒂亚尔还表示，总理的北京之行包括讨论中巴经济走廊上的一号铁路干线（ML-1）项目。该项目据称因资金问题已经停滞。
此外，国际组织金融行动特别工作组（FATF）质疑巴基斯坦未能有效地遏制资金资助恐怖主义，不久将会决定是否将其和伊朗、朝鲜一起列入"黑名单"。
中国是39个FATF成员国之一。中国政府没有透露伊姆兰·汗此次中国之行会否讨论这个问题。
张平/王凡/李鱼 (综合报道)
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