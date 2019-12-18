伊力哈木女儿：我想知道他是否还活着

（德国之声中文网）"2013年，我与父亲在北京机场搭机赴美，没想到他突然被拦下来，这是我最后一次见到他"。伊力哈木的女儿菊尔‧伊力哈木（Jewher Ilham）在柏林的一场座谈会上，回忆自己的遭遇。次年，她父亲即被新疆法院以"分裂国家罪"判处无期徒刑，2017年起，当局还禁止家人去狱中探望他。

"我在美国生活这么多年，还是每天上网找父亲的讯息，我很想知道他是否还活着，"菊尔说。

本月18日，现年25岁的菊尔‧伊力哈木代表父亲在欧洲议会领取萨哈罗夫奖，伊力哈木‧土赫提的事蹟再度受到世人关注。原本在北京中央民族大学任教的伊力哈木‧土赫提被判刑以来，已先后获得国际笔会、国际自由联盟和威玛人权奖的表彰，欧洲议会讚扬他"促进维族与汉族的对话，落实自治"，利用"维吾尔在线"网站提醒中国社会关心维族人的处境。

菊尔‧伊力哈木目前在美国读大学，她表示，在中国的家人继续受到迫害，有一位表弟只因手机内有她父亲的照片和文章就被判刑10年。"不只我的家人，很多维族人都在受苦，因此我决定站出来，将父亲的故事说给全世界听"。

对学术圈的寒蝉效应

这场由欧洲议会主办的座谈会，也邀请了欧洲议会对华关系小组主席布迪克费尔(Reinhard Bütikofer)和专精人权的埃尔朗根-纽伦堡大学教授金策巴赫（Katrin Kinzelbach）担任与谈人。

金策巴赫说，伊力哈木被捕，不只在中国造成寒蝉效应，对外国学术圈也有影响，例如在德国，许多汉学家怕以后去不了中国，不敢对新疆问题发表看法，"学术圈出现自我审查的现象"。



维族在中国受到的压迫，让两位与谈人不约而同想到南非的种族隔离政策。布迪克费尔认为，欧洲应该像当年对南非一样，对中国实施制裁。金策巴赫则指出，新疆与南非的差别在于"中国利用高科技进行全面监控，让维吾尔人毫无自己组织的能力"。

"对内更封闭，对外更强硬"

谈到中国政治近年的发展，布迪克费尔认为，习近平领导的中国"对内更加封闭，对外追求霸权"，再也不是过去那个改革开放的中国。他还说，从中国驻丹麦大使威胁法罗群岛5G网路采用华为，以及中国驻瑞典大使威胁瑞典官员，不准参加笔会颁奖给书商桂民海的仪式等例子来看，"欧洲各国最近明显感觉到，中国比过去更强硬"。

在萨哈罗夫奖颁奖仪式后的第2天，欧洲议会即通过决议案，要求中国结束对维族人的大规模关押，并建议欧盟对负责的中国官员进行制裁。这次决议除了呼应美国刚刚在月初通过的维吾尔人权法案，也与中国官方的新疆政策文件最近在西方媒体曝光有关。

绿党籍的布迪克费尔，在欧洲议会当了10年议员，他说，这些文件曝光后，中国再也没有借口说关押维吾尔人的营地不存在了，"我从来没看过欧洲议会对一个决议有这么高的共识"。布迪克费尔还称讚在英超踢球的德国前国脚厄齐尔（Mesut Özil），挺身而出谴责穆斯林国家对维族受到的压迫沈默，"应该有更多名人站出来，对中国施加更大的压力"。