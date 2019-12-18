 伊力哈木女儿：我想知道他是否还活着 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.12.2019

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时政风云

伊力哈木女儿：我想知道他是否还活着

继魏京生和胡佳后，致力于维汉民族对话的学者伊力哈木‧土赫提获颁今年的萨哈罗夫思想自由奖，成为第3位获得这个欧盟最重要人权奖的中国人。这位维族学者目前依旧身陷囹圄。

Sacharow-Preis für geistige Freiheit 2019 Ilham Tohti (Reuters/V. Kessler)

菊尔‧伊力哈木代表父亲在欧洲议会领取萨哈罗夫奖

（德国之声中文网）"2013年，我与父亲在北京机场搭机赴美，没想到他突然被拦下来，这是我最后一次见到他"。伊力哈木的女儿菊尔‧伊力哈木（Jewher Ilham）在柏林的一场座谈会上，回忆自己的遭遇。次年，她父亲即被新疆法院以"分裂国家罪"判处无期徒刑，2017年起，当局还禁止家人去狱中探望他。

"我在美国生活这么多年，还是每天上网找父亲的讯息，我很想知道他是否还活着，"菊尔说。

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2014年，维吾尔族学者伊力哈木因"分裂国家"的罪名被中国司法机关判处无期徒刑。2019年他被欧洲议会授予萨哈罗夫思想自由奖。本专题收录伊力哈木历年来就新疆地区局势和维吾尔少数族群的生存状况等问题接受德国之声的采访。 (28.02.2014)

欧洲议会正式将本年度萨哈罗夫人权奖颁发予维族学者伊力哈木，引发了德语报刊的讨论。《法兰克福汇报》赞扬说，欧洲议会向维吾尔人发出了强烈的声援讯号。而《曼海姆晨报》等报则刊文批评欧盟在指责中国以及面对欧盟内部侵犯人权现象时，采用了双重标准。 (19.12.2019)

欧盟议会将本年度萨哈罗夫人权奖授予了囚禁中的维吾尔维权人士伊力哈木·土赫提。颁奖仪式于12月18日在斯特拉斯堡举行。伊力哈木·土赫提的女儿菊尔·伊力哈木目前生活在美国，她在代表父亲出席颁奖仪式前夕接受了德国之声的专访。 (18.12.2019)

本月18日，现年25岁的菊尔‧伊力哈木代表父亲在欧洲议会领取萨哈罗夫奖，伊力哈木‧土赫提的事蹟再度受到世人关注。原本在北京中央民族大学任教的伊力哈木‧土赫提被判刑以来，已先后获得国际笔会、国际自由联盟和威玛人权奖的表彰，欧洲议会讚扬他"促进维族与汉族的对话，落实自治"，利用"维吾尔在线"网站提醒中国社会关心维族人的处境。

菊尔‧伊力哈木目前在美国读大学，她表示，在中国的家人继续受到迫害，有一位表弟只因手机内有她父亲的照片和文章就被判刑10年。"不只我的家人，很多维族人都在受苦，因此我决定站出来，将父亲的故事说给全世界听"。

对学术圈的寒蝉效应

这场由欧洲议会主办的座谈会，也邀请了欧洲议会对华关系小组主席布迪克费尔(Reinhard Bütikofer)和专精人权的埃尔朗根-纽伦堡大学教授金策巴赫（Katrin Kinzelbach）担任与谈人。

金策巴赫说，伊力哈木被捕，不只在中国造成寒蝉效应，对外国学术圈也有影响，例如在德国，许多汉学家怕以后去不了中国，不敢对新疆问题发表看法，"学术圈出现自我审查的现象"。

维族在中国受到的压迫，让两位与谈人不约而同想到南非的种族隔离政策。布迪克费尔认为，欧洲应该像当年对南非一样，对中国实施制裁。金策巴赫则指出，新疆与南非的差别在于"中国利用高科技进行全面监控，让维吾尔人毫无自己组织的能力"。

"对内更封闭，对外更强硬"

谈到中国政治近年的发展，布迪克费尔认为，习近平领导的中国"对内更加封闭，对外追求霸权"，再也不是过去那个改革开放的中国。他还说，从中国驻丹麦大使威胁法罗群岛5G网路采用华为，以及中国驻瑞典大使威胁瑞典官员，不准参加笔会颁奖给书商桂民海的仪式等例子来看，"欧洲各国最近明显感觉到，中国比过去更强硬"。

在萨哈罗夫奖颁奖仪式后的第2天，欧洲议会即通过决议案，要求中国结束对维族人的大规模关押，并建议欧盟对负责的中国官员进行制裁。这次决议除了呼应美国刚刚在月初通过的维吾尔人权法案，也与中国官方的新疆政策文件最近在西方媒体曝光有关。

绿党籍的布迪克费尔，在欧洲议会当了10年议员，他说，这些文件曝光后，中国再也没有借口说关押维吾尔人的营地不存在了，"我从来没看过欧洲议会对一个决议有这么高的共识"。布迪克费尔还称讚在英超踢球的德国前国脚厄齐尔（Mesut Özil），挺身而出谴责穆斯林国家对维族受到的压迫沈默，"应该有更多名人站出来，对中国施加更大的压力"。

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