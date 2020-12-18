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中国维族经济学家，曾为中央民族大学副教授。“维吾尔在线”网站的创办人，主要研究新疆地区的收入差距及失业问题。
2014年被乌鲁木齐市人民检察院以“分裂国家罪”的罪名对伊力哈木提起公诉。法庭最终判处无期徒刑。
欧洲议会周四通过一份涉疆决议，强烈谴责北京对维吾尔等少数族裔的任意拘捕，谴责中国实施强迫劳动，表示欧盟应该考虑对中国进行制裁。决议还呼吁中国立即释放维族学者伊力哈木‧土赫提。中国驻欧盟使团当天发出回应。
69岁的北京地产大亨，也被视为“红二代公知“的任志强因贪污受贿等罪名被判有期徒刑18年，标志着最后一批敢言公知”消失“。近年来，随着中国大陆公共言论空间步步收紧，越来越多著名公知代表被判刑、被噤声。
德国之声及媒体合作伙伴日前报导，北京任意迫害新疆维吾尔族人。人权捍卫者和政治人物现在呼吁德国和欧洲应对中国采取强硬策略。
继魏京生和胡佳后，致力于维汉民族对话的学者伊力哈木‧土赫提获颁今年的萨哈罗夫思想自由奖，成为第3位获得这个欧盟最重要人权奖的中国人。这位维族学者目前依旧身陷囹圄。
欧洲议会正式将本年度萨哈罗夫人权奖颁发予维族学者伊力哈木，引发了德语报刊的讨论。《法兰克福汇报》赞扬说，欧洲议会向维吾尔人发出了强烈的声援讯号。而《曼海姆晨报》等报则刊文批评欧盟在指责中国以及面对欧盟内部侵犯人权现象时，采用了双重标准。
今天，欧洲议会的人权奖"萨哈罗夫奖"举行颁奖仪式。获奖者是身在狱中的中国维族经济学副教授伊力哈木·土赫提。欧洲议会表彰他为"推动维汉民族的对话和理解"做出的努力。
欧盟议会将本年度萨哈罗夫人权奖授予了囚禁中的维吾尔维权人士伊力哈木·土赫提。颁奖仪式于12月18日在斯特拉斯堡举行。伊力哈木·土赫提的女儿菊尔·伊力哈木目前生活在美国，她在代表父亲出席颁奖仪式前夕接受了德国之声的专访。
引发香港“反送中”运动的杀人弃尸案嫌疑人陈同佳在香港获释；伊力哈木·土赫提获颁2019年萨哈罗夫奖；英国境内一卡车集装箱内发现39具尸体，遇难者可能是中国人；美国副总统彭斯主讲中国议题，再度展现其鹰派立场……
《南德意志报》认为，维族学者伊力哈木获得萨哈罗夫人权奖，也是对德国漠视中国人权问题的一次警告。《新苏黎世报》指出，贸易战虽然让美国关税收入翻倍，但是无助于解决华盛顿严重的财政赤字问题。
欧洲议会主席萨索利（David sassoli）在该机构总部所在地、法国斯特拉斯堡宣布伊力哈木•土赫提获得2019年萨哈罗夫思想自由奖。他说：“通过颁发此奖，我们强烈呼吁中国政府释放土赫提，并尊重少数民族的权利。”
维族学者伊力哈木.土赫提2014年被中国政府以「分裂国家罪」判处无期徒刑，而他的家人自2017年起便无法去监狱探视他。 他被关押后，获得多个国际人权大奖，而他的女儿菊尔.伊力哈木在本年度萨哈罗夫奖结果公布之前接受德国之声专访时也表示，虽然父亲的监禁为她的生活带来无法想象的改变，但这些改变也使她将替维族社群发声设为自己的任务。
继一个月前获颁欧洲理事会2019年哈维尔人权奖之后，被中国判处无期徒刑维吾尔学者、人权捍卫者伊力哈木‧土赫提获颁欧洲议会2019年萨哈罗夫思想自由奖。
一群学者望以德国统一的例子为鉴，为现今世界的各种冲突寻找和平的解决方法。
新疆维吾尔族目前面对的困境是柏林举办名为Pearson Global Forum论坛上的重点话题。
"7.5"流血事件发生10年来，新疆发生了哪些变化？北京对新疆政策做出了怎样的调整？国外有些什么反应？德国之声做了一番梳理。
面对中国令人担忧的崛起，德国以及欧洲应该用怎样的方式来应对？中国当局在新疆地区的维稳政策，是否在南辕北辙？这些是周五的德语报刊所关注的话题。
德国魏玛市正式向被关押狱中的维吾尔学者伊力哈木·土赫提颁发人权奖，以表彰这位经济学者为捍卫维吾尔人权益所做出的努力。据称，中国官方对此极为不满，并曾试图阻止。
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