专访菊尔.伊力哈木: 我父亲会为我所做的事感到骄傲

维族学者伊力哈木.土赫提2014年被中国政府以「分裂国家罪」判处无期徒刑，而他的家人自2017年起便无法去监狱探视他。 他被关押后，获得多个国际人权大奖，而他的女儿菊尔.伊力哈木在本年度萨哈罗夫奖结果公布之前接受德国之声专访时也表示，虽然父亲的监禁为她的生活带来无法想象的改变，但这些改变也使她将替维族社群发声设为自己的任务。