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伊力哈木·土赫提

中国维族经济学家，曾为中央民族大学副教授。“维吾尔在线”网站的创办人，主要研究新疆地区的收入差距及失业问题。

2014年被乌鲁木齐市人民检察院以“分裂国家罪”的罪名对伊力哈木提起公诉。法庭最终判处无期徒刑。

FILE PHOTO: Part of what is officially called a vocational skills education centre in Hotan in Xinjiang Uighur Autonomous Region, China September 7, 2018. REUTERS/Thomas Peter/File Photo

欧洲议会就新疆问题发声 谴责中国 呼吁制裁 18.12.2020

欧洲议会周四通过一份涉疆决议，强烈谴责北京对维吾尔等少数族裔的任意拘捕，谴责中国实施强迫劳动，表示欧盟应该考虑对中国进行制裁。决议还呼吁中国立即释放维族学者伊力哈木‧土赫提。中国驻欧盟使团当天发出回应。
17.12.2015 --FILE--Ren Zhiqiang, former Chairman of Huayuan Property Co., Ltd., delivers a speech to university students in Wuhan University of Technology in Wuhan city, central China's Hubei province, 17 December 2015. China's top Internet regulator closed the social media accounts of an influential, retired property developer who criticized President Xi Jinping's campaign to tighten control over state-run media. Sites including Sina Corp.'s Weibo and Tencent Holdings Ltd.'s QQ were told to shut down accounts held by Ren Zhiqiang for spreading illegal information, a spokesman for the Cyberspace Administration of China said in a statement Sunday. Ren, the former chairman of Huayuan Property Co., is known for airing outspoken views to his more than 37 million Weibo followers. He didn't reply to a text message seeking comment. Internet users had reported that Ren Zhiqiang's account was continuously publishing illegal information, and the impact was vile, said Jiang Jun, the regulator's spokesman. All online platforms should refuse to provide channels for illegal speech. The development comes days after Xi toured top media outlets in Beijing and issued orders that they reflect the will of the party and preserve the authority of the party. The edict represented the latest in a series of Xi moves to centralize power and rein in dissent, including jailing reporters, detaining influential Internet commentators and passing rules to keep party members from criticizing the leadership. picture alliance / dpa/S. Xinming

这些年“消失”的那些公知 22.09.2020

69岁的北京地产大亨，也被视为“红二代公知“的任志强因贪污受贿等罪名被判有期徒刑18年，标志着最后一批敢言公知”消失“。近年来，随着中国大陆公共言论空间步步收紧，越来越多著名公知代表被判刑、被噤声。
(FILES) This file photo taken on May 31, 2019 shows watchtowers on a high-security facility near what is believed to be a re-education camp where mostly Muslim ethnic minorities are detained, on the outskirts of Hotan, in China's northwestern Xinjiang region. - A recurrence of the Urumqi riots which left nearly 200 people dead a decade ago is hard to imagine in today's Xinjiang, a Chinese region whose Uighur minority is straitjacketed by surveillance and mass detentions. (Photo by GREG BAKER / AFP) / TO GO WITH: China rights minorities Xinjiang, FOCUS by Eva XIAO

新疆「墨玉名单」发酵 德政坛呼吁联合国调查 20.02.2020

德国之声及媒体合作伙伴日前报导，北京任意迫害新疆维吾尔族人。人权捍卫者和政治人物现在呼吁德国和欧洲应对中国采取强硬策略。
18.12.2019+++ Jewher Ilham, daughter of Ilham Tohti, Uyghur economist and human rights activist, delivers a speech during the award ceremony for his 2019 EU Sakharov Prize at the European Parliament in Strasbourg, France, December 18, 2019. REUTERS/Vincent Kessler

伊力哈木女儿：我想知道他是否还活着 22.12.2019

继魏京生和胡佳后，致力于维汉民族对话的学者伊力哈木‧土赫提获颁今年的萨哈罗夫思想自由奖，成为第3位获得这个欧盟最重要人权奖的中国人。这位维族学者目前依旧身陷囹圄。
18.12.2019+++ European Parliament President David-Maria Sassoli stands next to Jewher Ilham, daughter of Ilham Tohti, Uyghur economist and human rights activist, holding a portrait of her father during the award ceremony for his 2019 EU Sakharov Prize next to at the European Parliament in Strasbourg, France, December 18, 2019. REUTERS/Vincent Kessler

德语媒体：狱中伊力哈木的巨大影响力 19.12.2019

欧洲议会正式将本年度萨哈罗夫人权奖颁发予维族学者伊力哈木，引发了德语报刊的讨论。《法兰克福汇报》赞扬说，欧洲议会向维吾尔人发出了强烈的声援讯号。而《曼海姆晨报》等报则刊文批评欧盟在指责中国以及面对欧盟内部侵犯人权现象时，采用了双重标准。
18.12.2019+++ European Parliament President David-Maria Sassoli stands next to Jewher Ilham, daughter of Ilham Tohti, Uyghur economist and human rights activist, holding a portrait of her father during the award ceremony for his 2019 EU Sakharov Prize next to at the European Parliament in Strasbourg, France, December 18, 2019. REUTERS/Vincent Kessler

伊力哈木·土赫提获颁萨哈罗夫奖 18.12.2019

今天，欧洲议会的人权奖"萨哈罗夫奖"举行颁奖仪式。获奖者是身在狱中的中国维族经济学副教授伊力哈木·土赫提。欧洲议会表彰他为"推动维汉民族的对话和理解"做出的努力。
Jewher Ilham, daughter of Ilham Tohti, a prominent Uighur academic who was recently arrested by China, testifies at the Congressional-Executive Commission on China on Capitol Hill in Washington on April 8, 2014. Ilham told US lawmakers that her father's arrest sent a message China will not tolerate even peaceful expression of grievances by the minority group. AFP PHOTO / Saul LOEB (Photo credit should read SAUL LOEB/AFP/Getty Images)

专访:“我父亲从未说过任何要分裂国家的话” 18.12.2019

欧盟议会将本年度萨哈罗夫人权奖授予了囚禁中的维吾尔维权人士伊力哈木·土赫提。颁奖仪式于12月18日在斯特拉斯堡举行。伊力哈木·土赫提的女儿菊尔·伊力哈木目前生活在美国，她在代表父亲出席颁奖仪式前夕接受了德国之声的专访。
Hongkong Protest Carrie Lam vor der Moschee (picture-alliance/dpa)

七张图看一周大事 27.10.2019

引发香港“反送中”运动的杀人弃尸案嫌疑人陈同佳在香港获释；伊力哈木·土赫提获颁2019年萨哈罗夫奖；英国境内一卡车集装箱内发现39具尸体，遇难者可能是中国人；美国副总统彭斯主讲中国议题，再度展现其鹰派立场……
University professor, blogger, and member of the Muslim Uighur minority, Ilham Tohti pauses before a classroom lecture in Beijing on June 12, 2010. Perhaps the top Uighur activist within China, Tohti disappeared into police custody for six weeks last year after Uighur resentment burst forth last July in China's northwest Xinjiang province, in Central Asia, when Uighur rioters savagely attacked Han Chinese in the regional capital Urumqi, leaving nearly 200 people dead and up to 1,700 injured, according to official figures. AFP PHOTO/Frederic J. BROWN (Photo credit should read FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images)

德语媒体：可耻的漠视 26.10.2019

《南德意志报》认为，维族学者伊力哈木获得萨哈罗夫人权奖，也是对德国漠视中国人权问题的一次警告。《新苏黎世报》指出，贸易战虽然让美国关税收入翻倍，但是无助于解决华盛顿严重的财政赤字问题。
General views of the European parliament in Strasbourg, north eastern France on april 23rd 2009. Foto: PHOTOPQR/L?EST REPUBLICAIN/Alexandre MARCHI +++(c) dpa - Report+++ Verwendung nur in Deutschland, Österreich und den Niederlanden, usage in Germany, Austria and the Netherlands only

欧洲议会主席敦促中国释放伊力哈木•土赫提 24.10.2019

欧洲议会主席萨索利（David sassoli）在该机构总部所在地、法国斯特拉斯堡宣布伊力哈木•土赫提获得2019年萨哈罗夫思想自由奖。他说：“通过颁发此奖，我们强烈呼吁中国政府释放土赫提，并尊重少数民族的权利。”
In this Feb. 4, 2013 photo, Ilham Tohti, an outspoken scholar of China's Turkic Uighur ethnic minority, speaks during an interview at his home in Beijing, China. Tohti was set to go on trial on Wednesday, Sept. 17, 2014 on separatism charges in the country's far western region of Xinjiang. (AP Photo/Andy Wong)

专访菊尔.伊力哈木: 我父亲会为我所做的事感到骄傲 24.10.2019

维族学者伊力哈木.土赫提2014年被中国政府以「分裂国家罪」判处无期徒刑，而他的家人自2017年起便无法去监狱探视他。 他被关押后，获得多个国际人权大奖，而他的女儿菊尔.伊力哈木在本年度萨哈罗夫奖结果公布之前接受德国之声专访时也表示，虽然父亲的监禁为她的生活带来无法想象的改变，但这些改变也使她将替维族社群发声设为自己的任务。
University professor, blogger, and member of the Muslim Uighur minority, Ilham Tohti pauses before a classroom lecture in Beijing on June 12, 2010. Perhaps the top Uighur activist within China, Tohti disappeared into police custody for six weeks last year after Uighur resentment burst forth last July in China's northwest Xinjiang province, in Central Asia, when Uighur rioters savagely attacked Han Chinese in the regional capital Urumqi, leaving nearly 200 people dead and up to 1,700 injured, according to official figures. AFP PHOTO/Frederic J. BROWN (Photo credit should read FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images)

伊力哈木‧土赫提获颁2019年萨哈罗夫奖 24.10.2019

继一个月前获颁欧洲理事会2019年哈维尔人权奖之后，被中国判处无期徒刑维吾尔学者、人权捍卫者伊力哈木‧土赫提获颁欧洲议会2019年萨哈罗夫思想自由奖。
Berlin, 19.10.2019+++Pearson Global Forum. Photo: Stefan Hoederath

国际论坛 图寻新疆问题解决方法 21.10.2019

一群学者望以德国统一的例子为鉴，为现今世界的各种冲突寻找和平的解决方法。 新疆维吾尔族目前面对的困境是柏林举办名为Pearson Global Forum论坛上的重点话题。

This picture taken on June 26, 2017 shows a policeman gesturing as Muslims arrive at the Id Kah Mosque for the morning prayer on Eid al-Fitr in the old town of Kashgar in China's Xinjiang Uighur Autonomous Region. The increasingly strict curbs imposed on the mostly Muslim Uighur population have stifled life in the tense Xinjiang region, where beards are partially banned and no one is allowed to pray in public. Beijing says the restrictions and heavy police presence seek to control the spread of Islamic extremism and separatist movements, but analysts warn that Xinjiang is becoming an open air prison. / AFP PHOTO / Johannes EISELE / TO GO WITH China-religion-politics, FOCUS by Ben Dooley (Photo credit should read JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images)

新疆7.5以来10年大事记 05.07.2019

"7.5"流血事件发生10年来，新疆发生了哪些变化？北京对新疆政策做出了怎样的调整？国外有些什么反应？德国之声做了一番梳理。
28.10.2015 ***** Tourists walk past Chinese and German national flags fluttering on a lamppost on the Tiananmen Square in Beijing, China, 28 October 2015. German Chancellor Angela Merkel will begin her eighth visit to China on Thursday (29 October 2015) less than a week after the mainland's special relationship with Britain was hailed as experiencing a golden era following President Xi Jinping's state visit to Britain. However, Germany was keen to reinforce its own excellent relations with the mainland, said Michael Clauss, the German ambassador to China. Merkel was expected to hold meetings with state leaders in Beijing before travelling with Premier Li Keqiang to Hefei, the capital city of his home province of Anhui, Clauss said. Copyright: picture-alliance/dpa

德语媒体：中国模式的挑战 16.02.2018

面对中国令人担忧的崛起，德国以及欧洲应该用怎样的方式来应对？中国当局在新疆地区的维稳政策，是否在南辕北辙？这些是周五的德语报刊所关注的话题。
In this Feb. 4, 2013 photo, Ilham Tohti, an outspoken scholar of China's Turkic Uighur ethnic minority, speaks during an interview at his home in Beijing, China. Tohti was set to go on trial on Wednesday, Sept. 17, 2014 on separatism charges in the country's far western region of Xinjiang. (AP Photo/Andy Wong)

捍卫维族家园 狱中伊力哈木受表彰 10.12.2017

德国魏玛市正式向被关押狱中的维吾尔学者伊力哈木·土赫提颁发人权奖，以表彰这位经济学者为捍卫维吾尔人权益所做出的努力。据称，中国官方对此极为不满，并曾试图阻止。
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