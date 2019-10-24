伊力哈木‧土赫提获颁2019年萨哈罗夫奖

（德国之声中文网）10月24日，欧洲议会宣布，2019年萨哈罗夫思想自由奖获得者为中国维吾尔经济学者、人权捍卫者伊力哈木‧土赫提（Ilham Tohti）。

伊力哈木‧土赫提曾为北京中央民族大学经济学院讲师、"维吾尔在线"网站的创办人和站长，2014年被中国法院"分裂国家"罪名判处无期徒刑，现在仍在监狱服刑。

今天看来，2014年9月对这位北京经济学教授作出的这一极不寻常的严厉判决是对新疆地区维吾尔族加强迫害的先声。据估计，约有近百万维族人被强制送入再教育营，引发全球愤怒。

欧洲议会官方网站在伊力哈木‧土赫提的提名介绍中写道："在过去的二十多年中，他为促进维吾尔人与汉人之间的对话与理解做出了坚持不懈的努力。"

这是继2016年之后，伊力哈木‧土赫提第二次获得萨哈罗夫奖的提名。

9月中旬，欧洲议会复兴党联盟发表提名公告，联盟主席乔洛什（Dacian Julien Cioloș ）表示伊力哈木•土赫提温和与和解的声音充分体现了哈萨罗夫奖的精神。欧洲复兴党通过此一提名支持他争取维吾尔人权和自由的斗争。

伊力哈木•土赫提曾获2014年芭芭拉•戈德史密斯自由写作奖、2016年马丁•恩纳尔斯人权捍卫者奖和2019年获得哈维尔人权奖。

今年的萨哈罗夫思想自由奖候选人/团体还有来自巴西的女权主义者、人权捍卫者马里耶勒•佛朗哥（Marielle Franco）、原住民领导人和环保主义者劳尼•麦修戴尔（Raoni Metuktire）以及环保主义者、人权捍卫者克劳德丽斯•席尔瓦•多斯•桑托斯（Claudelice Silva dos Santos），来自肯尼亚的5名青少年Stacy Owino、Cynthia Otieno、Purity Achieng、Mascrine Atieno和Ivy Akinyi创建的组织“修复者”（The Restorers），他们研发应用程序i-Cut为被强制割礼的女性提供医疗和法律援助。

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萨哈罗夫思想自由奖由欧洲议会于1988年12月设立，表彰为捍卫人权及思想自由而做出努力和牺牲的个人和组织。获奖者包括南非的曼德拉、阿根廷的"五月广场母亲"和巴基斯坦的马拉拉等人权捍卫人士或团体。中国异议人士、民主斗士魏京生和胡佳分别于1996年和2008年获颁此奖。

张平/达扬 （德新社 等综合报道）