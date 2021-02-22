 伊凡卡不选佛州参议员 特朗普2024年东山再起？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.02.2021

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时政风云

伊凡卡不选佛州参议员 特朗普2024年东山再起？

特朗普的女儿伊凡卡表示，她不会在2022年竞选佛罗里达州参议员。她已经向共和党在该州的参议员卢比奥表达过，她不会挑战卢比奥连任。另外，特朗普的儿媳妇对外透露，2024年特朗普可能会重新参选美国总统。

US-Präsident Donald Trump mit seinen Kindern

（德国之声中文网）特朗普卸任美国总统一职之后，除了特朗普夫妇，他的女儿伊凡卡一家也搬到了佛罗里达。外界有很多猜测，认为伊凡卡将竞选2022年佛州参议员。不过据《纽约时报》报道，几周前伊凡卡同共和党现任佛罗里达参议员卢比奥进行过谈话。伊凡卡表示支持卢比奥在2022年谋求连任。

上周六（2月20日），特朗普二儿子埃里克·特朗普（Eric Trump）的妻子劳拉·特朗普（Lara Trump）在接受美国福克斯电视台采访时说：“他（特朗普）跟我们说，要坚持下去。对他来说还没有结束呢。他还暗示，他可能在2024年重新参加总统大选。”

劳拉·特朗普的这番表述给外界对于特朗普会不会在2024年卷土重来的猜测又添加了一把柴火。

劳拉·特朗普还在采访中说，特朗普是共和党的领袖。为了谋求对2022年国会改选以及此后其它选举的支持，所有人都得请特朗普出面帮助。

本周，特朗普将在保守派政治行动会议(CPAC)上亮相发言，阐述共和党未来发展的设想。这也将是特朗普卸任之后首次公开露面出席活动。

谋求连任失败之后，特朗普已经筹集了数百万美元的捐款，他可以用这些钱来支持与他关系密切的候选人，以确保他卸任之后仍保持影响力。

一段时间以来也不断有传闻称，特朗普的儿媳劳拉可能竞选北卡罗莱纳州参议员。

洪沙/达扬 （德新社）

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民调：特朗普在共和党选民中仍有多数支持

美国CNN电视台的一项民调中，共和党籍受访者对特朗普的支持率仍达八成。调查机构益普索的一项民调中，57%的共和党籍受访者认为，特朗普应成为2024年总统候选人。  

特朗普家的老老少少

和特朗普关系最亲密的人莫过于他的家人了。仍在大选期间，特朗普身边的老老少少就被媒体深挖细刨了一番。其中最出名的要算是特朗普的大女儿伊凡卡和他的现任妻子梅兰妮。  

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