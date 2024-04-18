伊以冲突：谁对伊朗有影响力？

（德国之声中文网）在伊朗发动大规模无人机袭击后，以色列有意进行报复。以色列总理内塔尼亚胡周二（4月16日）表示，这次袭击将谨慎进行，不会冲动行事。

伊朗在4月14日晚间首次从其领土对以色列发动攻击，以报复对伊朗驻叙利亚首都大马士革使馆遭遇的导弹袭击。在使馆遇袭事件中，多名伊朗伊斯兰革命卫队成员丧生。伊朗及其盟国指责以色列发动袭击。以色列对此不予置评。

据以色列称，伊朗发射的几乎所有无人机、导弹和巡航导弹都被击退。伊朗如今警告，以色列针对 「伊朗利益」的「最轻微行动」都将招致「严厉、全面和痛苦的回应」。

美国和欧盟正试图对以色列施加影响。

但谁能对伊朗施加影响，并在以色列可能发动报复性攻击后阻止局势的进一步升级？

中国

中国官媒新华社报道，中方希望防止中东局势进一步升级。中国是伊朗最重要的贸易伙伴，两国也有军事合作。本周二，中国外交部长王毅在与伊朗外长阿卜杜拉希扬通电话时呼吁伊朗保持克制。中国外交部发言人林剑引述王毅表示，中方强烈谴责并坚决反对伊朗驻叙利亚使馆馆舍遇袭事件，同时赞赏伊朗强调不针对地区国家和周边邻国，并且重申继续奉行睦邻友好政策。王毅还表示，当前局势是加沙冲突升级的外溢效应。当务之急是尽快落实安理会第2728号决议，在加沙实现停火止战。

荷兰格罗宁根大学国际关系历史与理论系助理教授费格罗亚（William Figueroa）在接受德国之声采访时表示，理论上中国对伊朗有很大的潜在影响力，不仅与伊朗有大量的经济投资和贸易关系，提供伊朗安全和监控设备，也是伊朗石油的主要买家。「但实际上，中国很难拉动这些杠杆来影响伊朗的行为。将这些贸易关系武器化，尤其是以如此高调的方式，将有损于中国在整个南半球发展紧密经济关系的更大地区战略。」

他分析称，中国迄今的回应与其以往就地区紧张局势升级所发表的声明一致：中国确实担心更大范围的冲突会对其经济战略构成风险；与以往的冲突升级一样，中国认为此次事件的根本原因在于加沙冲突。

费格罗亚同时指出，在解决中东问题上，中美之间肯定存在竞争关系。美国一再呼吁中国利用其影响力来制约伊朗，但费格罗亚不认为美国真的相信中国会这么做。美方的目的更多的是让人觉得他们诉诸各种选项，努力成为和平缔造者，并强调中国的不作为或无力采取实际行动。

「中国的回应则强调冲突的根源在于以色列的行为而非伊朗，而美国显然是最有可能影响以色列结束战争，并通过谈判达成政治解决的国家。如此一来，他们就把指责的矛头转向了美国，说是美国拒绝对以色列施加影响，才是不负责任的行为。」

「我认为这种方法在该地区很有效，而且无论如何，中国人知道自己的主要优势在于与各方的经济和外交关系，如果中国采取更具强制性的做法，这些优势就会受到威胁。」

以牙还牙？以色列可能对伊朗做出的三种响应

卡塔尔

根据伊朗总统办公室称，伊朗总统莱希周二与卡塔尔元首埃米尔哈马德（Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）通电话。伊朗和卡塔尔维持着密切的外交关系。在卡塔尔危机期间，两国关系尤为密切。2017年至2021年期间，在沙特阿拉伯的煽动下，卡塔尔在阿拉伯世界遭到孤立。利雅得指责卡塔尔支持该地区的恐怖组织。伊朗和卡塔尔支持恐怖组织哈马斯。

经以色列政府批准，卡塔尔是加沙地带最重要的人道主义援助捐助方之一，并被视为以色列与哈马斯之间的重要调解人。在卡塔尔的调解下，以色列和哈马斯于2023年11月达成了短暂停火和交换战俘的协议。

阿曼

长期以来，阿曼苏丹国一直在伊朗和美国之间发挥着至关重要的调解作用。

如果没有阿曼，过去20年在伊朗核计划谈判中达成的协议将是难以想象的。阿曼还在阿拉伯半岛为释放伊朗境内的美国和欧洲囚犯奔走。

据《纽约时报》报道，自上周末以来，美国政府一直在通过阿曼和瑞士，寻求与伊朗当局对话。美国和伊朗没有正式外交关系，需通过第三国建立联系。

沙特阿拉伯

沙特阿拉伯历来是伊朗的地区对手，也是美国的亲密盟友。沙特也非常希望防止局势进一步升级，因为该国依赖石油出口，而战争升级将危及石油出口。

在中国的斡旋下，沙特和伊朗的关系在2023年得以正常化。两国再次互派大使，重点加强贸易活动，甚至讨论了防务合作。

出于历史原因，沙特无法对伊朗施加任何直接影响，而是选择了间接策略：沙特外交大臣费萨尔（Faisal bin Farhan bin Abdullah）建议中国作为调解人。费萨尔在与中国外长王毅通话时表示，沙特对中国寄予厚望，希望中国能发挥积极而重要的作用，使中东地区充满威胁的局势恢复正常。

俄罗斯

俄罗斯传统上与以色列、巴勒斯坦、沙特阿拉伯和伊朗等国保持着良好的政治关系。俄罗斯被视为伊朗的亲密盟友。在美国制裁下，德黑兰和莫斯科进一步扩大了合作。伊朗向俄罗斯军队提供无人机，用于对付乌克兰。

伊朗和以色列之间日益紧张的关系正转移各界对俄乌战争的注意力。但俄罗斯真的对缓和中东局势感兴趣？

以色列军事专家夏普（David Sharp）在接受德国之声采访时表示：「任何导致能源价格上涨，尤其是石油价格上涨的因素，在短期甚至中期内对俄罗斯是有利的。但如果伊朗卷入一场重大战争，理论上就有可能令伊朗对俄罗斯的武器供应受限。」

莫斯科呼吁以色列和伊朗保持克制。俄罗斯安全委员会秘书帕特鲁舍夫（Nikolai Patruschew）周一在与以色列国家安全委员会主席内格比（Zachi Ha-Negbi）的谈话中强调，「中东冲突各方必须保持克制，以防止冲突升级。」据俄通社报道，帕特鲁舍夫还表示，俄罗斯认为应 「完全通过政治和外交手段」解决意见分歧。

伊朗民众庆祝伊朗对以色列发动无人机袭击

土耳其

自中东冲突爆发以来，土耳其一直支持巴勒斯坦的立场。上周，安卡拉甚至宣布对以色列实施经济制裁。土耳其政府担心，伊朗和以色列间的紧张局势和暴力会进一步加剧。土耳其政府呼吁双方保持克制。

土耳其经济政策研究基金会（TEPAV）外交政策负责人盖泽尔（Gülru Gezer）:「与卡塔尔、阿曼和沙特阿拉伯等地区邻国不同，土耳其与伊朗有着漫长的陆地边界。邻国伊朗可能出现的不稳定，会给土耳其带来严重后果，尤其是来自伊朗的移民。不幸的是，土耳其曾在叙利亚和伊拉克战争中经历过这种情况。」

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