 伊万卡电子信公私不分 特朗普不难堪？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.11.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

伊万卡电子信公私不分 特朗普不难堪？

美国总统特朗普的女儿伊万卡用私人账号发送公务电子信。对其父而言，这实乃一件棘手事；毕竟，在选战中，特朗普曾因对手希拉里·克林顿的类似做法而对之大加挞伐。

USA Präsident Trump spricht über sein Treffen mit Putin | Ivanka Trump (Reuters/L. Millis)

第一千金让父亲难办了

（德国之声中文网）根据《华盛顿邮报》的报道，即使伊万卡·特朗普如其律师所说的那样， 只是"偶尔"用私人账号发送公务电子信，这位总统之女仍多次违反了白宫的规定。该报报道说，伊万卡·特朗普的一名律师承认她部分使用了私人电邮地址，但强调，当时她尚不了解白宫的相关规定。这位律师还表示，所发的公务电邮均不包含机密信息。

特朗普总统就职后，任命女儿伊万卡及其丈夫库什纳为白宫顾问。女儿处理电邮的做法让特朗普陷入难堪，因为，在2016年的总统选战中，他曾以最严厉口吻谴责民主党竞争对手希拉里·克林顿用私人电邮账号发送公务信件的行为。

Deutschland W20 Konferenz in Berlin Vorhang auf für die First daughter (Reuters/H. Hanschke)

很多白宫顾问使用个人电邮

任国务卿期间，希拉里·克林顿常经由一个不安全的私人伺服器发送公务电子信。联邦调查局曾展开调查，但于2016年夏得出结论：这位民主党人未构成犯罪。不过特朗普抓住不放，一再在这一问题上指责希拉里·克林顿，为达到自己的目的而极力利用了这一电邮丑闻。

还在去年就有报道说，总统的多名顾问使用私人电邮账号，讨论白宫事务，伊万卡和库什纳均在其中。不过，当时的报道强调，政府工作人员们只是偶尔使用私人电邮账号。

凝炼/叶宣（德新社、路透社）

DW.COM

利益冲突？ 中国批准特朗普父女18专利

美中关系枱面上剑拔弩张，但特朗普父女相关的私人业务似乎不受牵连。 中国官方最新公布批准十多个专利申请，在美国国内再次引起利益之嫌。 (07.11.2018)  

一众名人喊话伊万卡 关注难民话题

多位国际文化界名人在Instagram上发文，对美国移民政策提出批评，并呼吁伊万卡·特朗普致力于结束被分离移民家庭的痛苦。 (09.08.2018)  

伊万卡批评其父政策

美国总统特朗普受到来自最亲密顾问圈的批评：其女伊万卡公开与父亲的移民政策和对媒体的攻击划界。 (03.08.2018)  

伊万卡：关闭时装品牌 专心从政

伊万卡表示将集中精力做好白宫的顾问工作。自其父特朗普当选总统以来，伊万卡时装品牌受到抵制。 (25.07.2018)  

美媒：伊万卡夫妇去年有8200万美元进账

虽然他们现在的身份是白宫顾问，暂停参与各自企业的经营活动，但尽管如此伊万卡和库什内夫妇俩一年仍然有八千多万美元的巨额收入，这还不包括白宫给他们发的工资。 (12.06.2018)  

相关内容

USA Newseum in Washington - Ivanka Trump bei Axios360 News Shapers

利益冲突？ 中国批准特朗普父女18专利 07.11.2018

美中关系枱面上剑拔弩张，但特朗普父女相关的私人业务似乎不受牵连。 中国官方最新公布批准十多个专利申请，在美国国内再次引起利益之嫌。

USA Washington Melania Trump stellt Kampagne Be Best vor

美第一夫人要求解雇白宫高官 14.11.2018

梅拉妮亚·特朗普公开要求解除国家安全事务副顾问里卡德尔的职务——对总统夫人而言，此举极不寻常。

USA Washington - Donald Trump und Mira Ricardel

伴君如伴虎？白宫顾问得罪第一夫人被炒鱿鱼 15.11.2018

在美国第一夫人梅拉尼亚的要求下，特朗普总统的副国家安全顾问米拉·里卡德尔被迫辞职。俗话说伴君如伴虎，在白宫工作就是如此。

广告

媒体看中国

Papua-Neuguinea APEC-Gipfel in Port Moresby | Xi Jinping, Präsident China & Peter O'Neill (Reuters/D. Gray)

德语媒体：美国为何而担忧？

美中两国对抗的真正动机是什么？北京是否真的应该摒弃其“以技术换市场”的外贸政策？德语报刊评论版，关注了这些话题。 