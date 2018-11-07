伊万卡电子信公私不分 特朗普不难堪？

（德国之声中文网）根据《华盛顿邮报》的报道，即使伊万卡·特朗普如其律师所说的那样， 只是"偶尔"用私人账号发送公务电子信，这位总统之女仍多次违反了白宫的规定。该报报道说，伊万卡·特朗普的一名律师承认她部分使用了私人电邮地址，但强调，当时她尚不了解白宫的相关规定。这位律师还表示，所发的公务电邮均不包含机密信息。

特朗普总统就职后，任命女儿伊万卡及其丈夫库什纳为白宫顾问。女儿处理电邮的做法让特朗普陷入难堪，因为，在2016年的总统选战中，他曾以最严厉口吻谴责民主党竞争对手希拉里·克林顿用私人电邮账号发送公务信件的行为。

很多白宫顾问使用个人电邮

任国务卿期间，希拉里·克林顿常经由一个不安全的私人伺服器发送公务电子信。联邦调查局曾展开调查，但于2016年夏得出结论：这位民主党人未构成犯罪。不过特朗普抓住不放，一再在这一问题上指责希拉里·克林顿，为达到自己的目的而极力利用了这一电邮丑闻。

还在去年就有报道说，总统的多名顾问使用私人电邮账号，讨论白宫事务，伊万卡和库什纳均在其中。不过，当时的报道强调，政府工作人员们只是偶尔使用私人电邮账号。

凝炼/叶宣（德新社、路透社）