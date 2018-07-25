（德国之声中文网）伊万卡·特朗普日前（8月2日）在华盛顿举行的新闻网站Axios会议上表示，移民家庭在边界上被强迫分离是她所经历的"低谷"。这位36岁的美国"第一千金"表示，她"坚决反对"将父母和子女分离的做法。伊万卡有白宫官方顾问身份。她还指出，她本人就是"移民的女儿"。伊万卡的生母来自前捷克斯洛伐克。

在美国有关当局实施针对非法移民的"零容忍"政策过程中，约有2500名儿童在美墨边界被强迫与父母分开；其父母被当作案犯对待、遭关押，孩子们被分散送至美国各地。只是在美国公众中出现强烈反对之声后，特朗普总统才于今年6月指令停止这一做法。不过，仍有数百个家庭未能团聚。

伊万卡：媒体不是"人民之敌"

对其父一再称批评性传媒是"人民之敌"，伊万卡也表示了不同意见。在被问及她是否也认为媒体是敌人时，她说，"不，我不这么认为"。她还表示，她从亲身经历出发，可以体会到成为错误报道受害人时的感受，但她不觉得，媒体是人民的敌人。

其父很快在推特上发出如下文字作出反应："他们问我女儿伊万卡，媒体是否是人民之敌。她正确地回答说不。构成媒体一大部分的假新闻才是人民之敌"。

特朗普再度攻击传媒

数小时后，特朗普总统又对媒体的报道大加挞伐。他利用在宾夕法尼亚州发表演说的机会，一再抨击新闻从业人员，质问，"自由媒体成了什么货色？诚实的报道在哪儿？"他抱怨，媒体无视他的成就，只顾"编造故事"。

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他称，有关他的报道均是"负面的"，他和俄罗斯总统普京以及朝鲜掌权者金正恩的会晤被他用来作为例子。特朗普一贯将对其政策的批评性报道称为"假新闻"，一再称批评性媒体是"人民之敌"，指控媒体散布阴谋论、损害民主制。

国际批评

特朗普对媒体的攻击在国际上也受到批评。联合国及跨美洲人权委员会特别报告员凯（David Kaye）和兰萨（Edison Lanza）写道："他（特朗普）的攻击出于战略考虑，意在摧毁对报道的信任、引起对可查实事实的怀疑"，"我们非常担忧，这样的攻击会增加记者遭遇暴力的风险"。

《纽约时报》出版人苏茨贝格（A. G. Sulzberger）新近也批评说，特朗普的语言攻击危及了新闻从业人员的人身安全。的确，在特朗普集会上，新闻界人士一再遭到谩骂。美国有线电视新闻网CNN记者阿科斯塔（Jim Acosta）本周二便有这样的经历：在佛罗里达州的坦帕（Tampa）的一次有特朗普出场的集会上，特朗普粉丝们向阿科斯塔竖中指，高吼"CNN是王八蛋!"

凝炼/达扬（德新社、美联社）